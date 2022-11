[株式会社いいオフィス]

法人登記も可能でビジネス支援が充実したコワーキングスペース



全国47都道府県に800店舗以上のコワーキングスペースを展開する株式会社いいオフィス(本社:東京都港区、代表取締役:龍崎 宏 以下、「いいオフィス」)は、不動産賃貸管理事業を展開する「ユニオン・メディエイト株式会社」と提携し、東京都新宿区に「いいオフィス新宿 by Workmedi 新宿」をオープンしました。











新宿エリア6駅から徒歩5~10分の好立地



渋谷、池袋、丸の内といった主要ビジネス拠点へのアクセス利便性も抜群な新宿。新宿エリアでは圧倒的なハイクオリティのコワーキングスペースです。ビル1階にはコンビニエンスストアがあり、何かと便利です。





過ごしていて気分が上がる内装と什器がお迎えします。空間が広々としており、仕事に打ち込めます。





コンシェルジュ常駐で、‟ちょっと手間な”対応がスムーズに



日中は受付にコンシェルジュが常駐。お客様をお迎えし、スタイリッシュなデザインのオフィス環境で、無料カフェを利用しながらお客様と打ち合わせする、といったビジネススタイルが可能です。モニターやホワイトボード完備の会議室利用もご相談ください。





「いいオフィス新宿 by Workmedi 新宿」のエントランス。日中は受付にコンシェルジュが常駐しているので、来客対応も安心です。





無料カフェエリアには、コーヒー・紅茶・煎茶が揃っています。





モニター完備の広々とした会議室。





気軽な打ち合わせに便利なスペースもご用意。





ビジネスに集中できる環境をご提供



法人登記や住所使用、受付コンシェルジュや郵便物受け取りといったビジネス支援サービスが充実しています。普段の業務に付随する煩雑な手続きや対応を回避し、ビジネスに集中したい方に最適な環境です。





30分からの短時間利用・コワーキングスペース利用が初めての方・仕事やプライベートなど利用用途問わず、お気軽にご利用ください。





ソファ席でゆったり作業をしたり、区切られた席で集中して臨んだり。その日の気分や内容で席を選べます。





店舗運営者からのメッセージ



多様な働き方・生き方が定着化しようとしていく情勢の中で、多様な過ごし方を選択できる空間を提供したくオープンしました。



ビジネスからプライベートまで、さまざまな利用方法で来訪いただいております。コワーキングスペースを初めてご利用される方も含め、多くのお客様にご利用いただきたい、そして、多くのお客様にご利用いただける施設・様々なご利用方法をお求めのお客様が共存できる空間を作っていきたいです。





「いいオフィス新宿 by Workmedi 新宿」店舗情報



◼️インフォメーション

いいオフィス新宿 by Workmedi 新宿

住所:〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-7-26 ワコーレ新宿第一ビル2階

電話:03-6890-0303

営業時間:平日9:00~20:00 土曜10:00~18:00

定休日:日祝

webサイト: https://e-office.space/spaces/kanto/tokyo/shinjukuku/shinjuku-by-workmedi



■特徴

【立地】

・JR「新宿駅」西口徒歩9分

・JR「新大久保駅」徒歩9分

・JR「大久保駅」南口徒歩4分

・西武新宿線「西武新宿駅」北口徒歩5分

・都営大江戸線「新宿西口駅」D5出口徒歩5分

・東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」1出口徒歩9分

【席数】

・55席

【各種サービス】

・Wi-Fi、電源

・会議室

・プリンター/コピー機

・シュレッダー

・ロッカー

・飲食持ち込み可

・ウォーターサーバー

・コーヒーサーバー

・法人登記OK



■各店舗の利用方法

アプリをダウンロード&会員登録いただき、ご利用ください。

https://pr2111.e-office.space/

(1)月額プレミアム会員 月額22,000円(税込)

全国各地にあるいいオフィスが利用可能です。

(2)ドロップイン

時間・価格は店舗に準じます。





ユニオン・メディエイト株式会社 企業情報



代表者:代表取締役 小檜山 隆

本社:東京都新宿区西新宿7-7-26 ワコーレ新宿第一ビル

設立日:平成13年4月

事業内容:不動産賃貸管理

ホームページ:https://www.unionmediate.co.jp/





株式会社いいオフィス 企業情報



「どこでもいい世界。(The world is good anywhere.)」をつくることを理念に、定額制でコワーキングスペース「いいオフィス」を国内外どこでもご利用できるサービスを提供しています。

現在は首都圏を中心に、国内・海外含めて800店舗以上を展開。店舗数は日本一で、契約ベースで1,000店舗を超えています。働く人が快適に働ける環境をつくり、場所にとらわれない、多様な働き方のサポートをいたします。

個人が組織や場所にとらわれずどこでも好きな場所で自分らしく働ける、私たちの理念であるすべての人を「場所」から開放し「どこでもいい世界」をつくることを自ら体現しながら事業を展開しています。



■会社概要

本社:東京都港区南麻布2丁目15番5号

設立日:2018年4月

資本金:401,273,400円(資本準備金含む)

代表取締役:龍崎 宏

事業内容:コワーキングスペースの運営、貸会議室の運営、アプリの運営&開発、クラウドソーシング事業、イベント



