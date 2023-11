[株式会社バーニーズ ジャパン]

POP UP STORE : AMANE x THE FASCINATED



“CERAMIC・PLANTS・LIFESTYLE”のキーワードを基盤とするプロダクトレーベル「AMANE(アマネ)」と、静岡県のセレクトショップ「DOODLE&HAPTIC(ドゥードゥル&ハプティック)」が主催するサボテン巡回展「THE FASCINATED(ザ ファシネイテッド)」が、バーニーズ ニューヨーク六本木店にて初のコラボレートイベントを11月3日(金) - 11月5日(日)の期間限定で開催いたします。









期間中は、「AMANE」のオリジナルプロダクトや「AMANE」と「THE FASCINATED」とのコラボレートプロダクトをはじめ、イベントを記念して特別に製作された限定Tシャツも数量限定で販売。







また、「AMANE」と萩の陶芸作家 渋谷英一氏との試験的アプローチから偶発的に誕生した“OPUS(オーパス)”シリーズの新作陶器鉢『OPUS 007』3サイズの先行受注をバーニーズ ニューヨーク オンラインストアにて承ります。







さらに、イベント初日には「AMANE」代表 手嶋祐生氏と「DOODLE&HAPTIC」オーナー 横江亮介氏が来店し、プロダクトの魅力を直接お伝えいたします。



開催期間





2023年11月3日(金・祝)- 2023年11月5日(日)

バーニーズ ニューヨーク六本木店2F



【手嶋氏・横江氏来店】

2023年11月3日(金・祝)11:00 - 17:00

バーニーズ ニューヨーク六本木店2F

【 『OPUS 007』 先行受注】





2023年11月3日(金・祝)11:00 - 2023年11月6日(月)23:59

バーニーズ ニューヨーク オンラインストア



※全工程手作業での製作のため、サイズや質感に個体差がございます。

※受注数量には限りがございます。

※受注品のお渡しは2024年1月中旬以降を予定しております。

※来店スケジュールおよびイベント内容は都合により変更となる場合がございます。予めご了承ください。

BARNEYS NEW YORK







バーニーズ ニューヨークは 1923 年、マンハッタンにバーニー・プレスマンによって設立され、世界有数のスペシャリティストアとして知られています。現在日本では銀座本店・六本木店・横浜店・神戸店・福岡店・西武渋谷店のほか、アウトレット店舗も含め合計11店舗とオンラインストアを展開。

取扱いアイテムはメンズ、ウィメンズのウェアやアクセサリー、シューズを主体に、テーブルウェアやステーショナリーまで幅広い品揃えです。またバーニーズ ニューヨークのオリジナルブランドと、ヨーロッパや米国、日本などのデザイナーブランドにより構成されています。

店舗やディスプレイ、接客サービス、コミュニケーションが一体となって、他にはない新鮮な発見とくつろいだ心地よい時間を提供し、大人の男女が一緒にショッピングを楽しめる空間を提供しています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/02-17:46)