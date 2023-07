[ウッドデザインパーク株式会社]

愛知県蒲郡市ラグーナにあるアメリカンBBQ施設【SEASIDE MAGIC in ラグーナ蒲郡】は今夏、団体様に向けたお得プランを開放します!



ウッドデザインパーク株式会社が運営を手掛ける、ラグーナ蒲郡アメリカンBBQ施設【SEASIDE MAGIC in ラグーナ蒲郡】で開放する、新プラン【団体様プラン】をご紹介致します。





SEASIDE MAGIC in ラグーナ蒲郡





当施設は、「若者、ファミリーが、気兼ねなくバーベキューを楽しんで頂く」をコンセプトとしたアメリカンバーベキュー施設です。好ロケーションだけでなく、合計席数204席の団体グループ対応可能な大型BBQ施設でもあります。



今夏といえば、、、





今夏といえば、新型ウイルスに対する自粛規制が緩和された初のシーズン。今まで企画したくてもできなかった大人数でのイベント行事への関心が高まっています。

アウトドアの醍醐味の一つであるBBQをみんなで楽しむこともできるようになりました!

団体様プランのご紹介





SEASIDE MAGIC in ラグーナ蒲郡が贈る団体様プランは、通常3部制、席時間2時間半のBBQ利用に対して、AM~PM、PM~Nightといった、2部通しでゆっくりBBQを楽しむことができるプランです。



【席時間】

AM~PM 10:00~16:30

PM~Night 14:00~20:30



【施設利用料】

テーブル席 4,000円 通常5,600円(2部通し)

ソファ席 4,500円 通常6,600円(2部通し)

小学生一律 2,000円 通常2,200円(2部通し)

※未就学児 無料



【席内容】

●ソフトドリンク飲み放題

●BBQセット(炭、炭用トング、着火剤、軍手、皿、箸、ハサミ、トング、塩胡椒、BBQソース)



【その他サービス】

●幹事様料金無料

本プランご利用時、ご予約して頂いた幹事様はお代金を無料とさせて頂きます。



●スピーカー1台貸出しサービス(別途料金)

マイク接続対応可能(有線)の高性能CICONIA BTC-3090をお貸出しするサービスも。

イベントでMCを務める方に、良い手助けになります。





注意事項





プラン適用対象

団体人数15名様以上をサービス適用基準とさせて頂きます。

お支払いについて

現地支払いまたは請求書支払いとさせて頂きます。

キャンセルについて

3日前キャンセルでキャンセル料100%とさせて頂きます。

施設概要





施設名 : SEASIDE MAGIC in ラグーナ蒲郡

所在地 : 愛知県蒲郡市海陽町2-39(ラグーナビーチ内)



アクセス

公共交通機関利用の場合

●「JR東海道線 蒲郡駅より」無料シャトルバスーーー(約15分)ーーー>「ラグナシア」下車

車利用の場合

名古屋方面から

●東名高速道路「音羽蒲郡IC」ーー>三河湾オレンジロード(無料)蒲郡方面へーー>交差点 「水竹町一反田」を左折ーー> 247号中央バイパスに入るーー>直進(合計約20分)

静岡方面から

●東名高速道路「豊川IC」ーー>国道151号線を直進ーー>交差点「宮下」右折ーー>国道1号線を直進ーー>交差点「京次西」を左折し直進ーー>交差点「御津町入浜」を右折ーー> 23号線に進入ーー>直進(合計約35分)



お問い合わせ先

TEL : 080-6616-8961(10時半~18時)

Mail : kumai@wood-designpark.jp

HP : https://seaside-magic.jp/



