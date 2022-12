[株式会社ダイヤコーポレーション]

新しいサービスとして会えなくても、住所がわからなくてもギフトを贈れるeギフトサービス「All in gift」を導入



株式会社ダイヤコーポレーション(本社:東京都渋谷区)は、小室安未によるビューティーブランド<mul clear(ムルクリア)>のオンラインショップを2022年12月1日にリニューアルオープンいたします。

これまでたくさんのご注文をいただき、度重なる在庫不足により完売を繰り返しておりましたが、製品の生産数をあげることを実現し、よりお求め安い価格改定と安定した在庫を確保することが可能になりました。

さらに、mul clearをより多くの方へ手に取っていただけるよう新しいサービスとして住所がわからなくてもギフトが贈れるeギフトサービス「All in gift」を導入いたします。





小室安未がスキンケアに悩んでいる多くの人たちに届けたいという想いから作ったスキンケアブランド「mul clear」を、より気軽に手にできオンラインでギフトとしてかんたんに贈ることが叶います。













ディレクター小室安未コメント



mul clearスタートから約2年、ついにリニューアルすることが出来ました!

日々試行錯誤しながら開発を進めておりますが、mul clearへの嬉しい言葉を沢山広め、私の元にも届けて下さり、とても感謝しています。ディレクター業を始めてから、沢山の事を学ばせて頂きました。これからもmul clear、それに携わるスタッフさんや皆様と共に成長していける様、より一層ブランドに向き合って努力していきたいと思います。

これからも皆様の声に寄り添い、愛されるそんなスキンケアブランドであり続けますように。



小室安未







mul clear<新>商品価格









「保湿ケア」と「肌荒れケア」を同時に叶える

ニキビが気になる敏感肌のためのみずみずしい化粧水

敏感肌なのにベタついて毛穴汚れが目立つ、ニキビが気になるけど乾燥もしやすい……など、一見相反するお悩みが混在する肌に、保湿ケアと肌荒れケアを同時に叶える化粧水です。澄んだ泉のようなクリアさや、ぱしゃっとはじけるみずみずしいテクスチャーまで、ひとつひとつディレクター小室安未がこだわって作り上げています。



シカクリアトナー

¥2,860(税込)







今まで使用してきた美容液に

プラスαの効果をもたらすブースター美容液

スキンケアの効果が実感しにくくなった方におススメのブースター美容液。皮脂膜を整えてバリア機能を正常に働かせる成分と、お肌を柔軟して次に塗る美容液の吸収力を高めてくれる成分を配合。スキンケアのプラスαで使用できる導入美容液です。



ハイドレーティングブースターアンプル

¥3,190(税込)







ニキビが気になる敏感肌の

現在・過去・未来へアプローチする美容液アンプル

敏感肌なのにニキビができやすい。刺激のあるものは使えないけれども集中ケアがしたい。そんな肌のために開発された美容液アンプルです。肌荒れを防ぎ、おだやかな状態をキープする成分と、じっくりと保湿をして不要な皮脂を分泌しにくくする成分を高配合。顔全体に美容液として使うほか、気になる箇所の集中ケアにもおすすめです。



シカクリアアンプル

¥3,190(税込)





みずみずしいテクスチャーでうるおいを届け、

肌荒れを防ぎ、クリアな素肌*へ導く保湿クリーム。

*うるおいによる透明感のある肌のこと

あらゆるトラブルケアをサポートし、疲れたゆらぎ肌をすこやかなお肌へ導く水分クリームです。リポソーム化されたパンテノール、セラミドをミックスして配合し、肌本来が持つバリア機能をサポートすることで、トラブルを寄せ付けないすこやかな肌へと導きます。

シカクリアクリーム

¥3,300(税込)







eギフトサービス「All in gift」





mul clearは、肌への確かな効果はもちろん、インテリアとして置いておきたいデザインや使い続けたくなる心地よいテクスチャー、さりげなく上質な香りなど、これまでもスキンケアブランドに関わってきた小室安未がその経験を活かし、細部までこだわったブランドです。



そしてこの度、会えなくても、気軽に贈れるeギフトを導入いたしました。

ご友人やご家族はもちろん、職場の同僚など、大切な方に「ありがとう」「いつもお疲れ様」を込めた贈り物に、お役立てください。









贈り方はかんたん3ステップ



住所を知らない方へもかんたんに日頃の感謝の気持を込めて、ギフトを贈ることが可能です。







〈こんな時におすすめ〉

・遠くに暮らす友人の誕生日プレゼントに

・毎日働いてくれている家族に体を労ってもらいたい時に

・お世話になっている会社の上司に日頃のお礼を込めて





この他にも、リニューアルオープンを記念しさまざまなイベントをご用意しております。

新しくなったmul clearでより快適なお買い物と綺麗な素肌を手に入れてください。







BRAND CONCEPT









BEAUTIFUL LIFE WITH mul clear.





mulは「水」を意味する言葉。



肌への確かな効果はもちろん、

インテリアとして置いておきたいデザインや

使い続けたくなる心地よいテクスチャー、

さりげなく上質な香りなど、

これまでもスキンケアブランドに関わってきた小室安未が

その経験を活かし、細部までこだわったブランドです。



敏感肌にも、乾燥肌にも、オイリーな肌にも。

女性だけでなくすべての性別の方へ。

mul clearのようにクリアな輝きとうるおいを注ぎ込みます。





BEAUTIFUL LIFE WITH mul clear.

mul clearのある素敵な毎日を。







VOICE FROM BRAND DIRECTOR AMI KOMURO





昔は義務感でスキンケアをしていました。

自分の肌に合っているかどうかもわからないまま、

こういうものなんだと思って使っていたものばかりです。

2019年に〈DEAR SISTER〉のプロデュースに関わってから

「スキンケアで肌が美しくなるってこういうことなんだ」と実感しました。

自分自身の肌も変わったし、お客様からの嬉しいお声もたくさん頂戴しました。



次の挑戦として「自分が心の底から納得いくものを一から作りたい」と思いました。

敏感肌への配慮や肌への効果実感といったスキンケア機能だけでなく、

使いたくなるテクスチャーや、置いておきたくなるデザイン、

心地よい香りなど……すべてにおいて妥協せず、

私が「これしかない」自信を持って言えるもの。

それが〈mul clear〉なんです。



「スキンケアのことはよくわからない」と思っていた過去の私に〈mul clear〉を届けたい。

心の底から感動するはずです。

そして、過去の私のように、スキンケアに悩んでいる多くの人たちにも、

そういった経験をしてもらえたらうれしいです。







BRAND DIRECTOR







小室安未 AMI KOMURO



1997年1月19日生まれ。東京都出身。

CanCam専属モデルとして活躍。

モデルとして数々のファッションショーに出演し人気を得ている。

2019年より、敏感肌向けのスキンケア〈DEAR SISTER〉のクリエイティブディレクターとなる。2021年より、自身が本当に欲しいものだけを集めたブランド〈mul clear〉を始動。

Instagram :@ami_komuro





mul clear

販売元 : 株式会社ダイヤコーポレーション

TEL:03-6434-0846

URL:https://mul-clear.com

E-mail:contact@mul-clear.com



