ポータブル電源・ソーラーパネルのリーディングカンパニー・Jackeryの日本法人である株式会社Jackery Japan(代表取締役:水嶋雅貴/所在地:東京都港区)は、2023年5月13日(土)から14日(日)に有明ガーデン(東京都)で開催されるOUTDOOR FRONTに出展をいたします。







※Jackeryは13日(土)から14日(日)のみの出展となります。



「OUTDOOR FRONT」は大規模複合街区「有明ガーデン」とイベントプロデュースやオリジナルブランドを展開する「TARPtoTARP(タープトゥタープ)」がタッグを組んで開催するアウトドアイベントです。今年は有明ガーデンのお隣「東京臨海広域防災公園」も使用し、規模を拡大して開催されます。



【OUTDOOR FRONT 特設ページ】https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/event/detail/1175/



・製品展示

アウトドア・防災で活用できるJackeryのブースではJackery Japanで販売しているポータブル電源、ソーラーパネルの各モデルを展示します。ご来場の方はぜひブースで実物に触れてみてください!



・ワークショップ(イラストを描いてオリジナルサコッシュをつくろう)

Jackery ポータブル電源を使った無料のワークショップを実施します。

サコッシュにイラストを描いて、オリジナルのサコッシュが作れます。

イベントの思い出にぜひご参加ください!











※小学生以下のお子様は、保護者同伴のうえご参加ください。

※ワークショップは参加人数に限りがあるため、当日ブースにて参加整理券を配布させていただきます。

※開催日時・実施内容等を予告なく変更させていただく場合がございます。

<OUTDOOR FRONT(アウトドア フロント) >

開催期間:2023 年5月3日 (水・祝) ~ 2023 年5月14日 (日)

※Jackeryは13日(土)から14日(日)のみの出展となります。

会場:有明ガーデン(東京都江東区有明2-1-8)、東京臨海広域防災公園(東京都江東区有明3-8-35)

※Jackeryは有明ガーデン 芝生エリアに出展します。

主催:住友不動産商業マネジメント株式会社

協力:TARPtoTARP(タープトゥタープ)

イベント内容:

・プレゼントキャンペーン

・OUTDOOR FRONT×TARPtoTARPコラボ商品販売

・ロンドンバス乗車体験

・アウトドアサウナ体験

・サウナグッズ ポップアップショップ

・天然温泉足湯体験

・大江戸ビール祭り2023春

・屋外アウトドア物販

・TARPtoTARPtoCAMP(キャンプスタイル見学)

・テント設営説明会

・Dino Camp 恐竜ワークショップ

・「Weber」グリルアカデミーキッズ

・ARデジタル昆虫採集 from SOTOWAKU PARK

・ゴースローキャラバン クマTEEぬりえワークショップ

・親子で薪割り・焚き火体験、夜の焚き火見学会

・「ランドローバー」 ディフェンダーでオフロード体験

・BMW東京車両展示

・ふわふわ遊具

・ストライダーエンジョイカップ 有明 OUTDOOR FRONT ステージ

・有明カーツーリズムフェスタ2023

・FOODとLUCK in 有明 OUTDOOR FRONT

・「FUNFORT×Rollercam」車両展示

・公園の防災施設を周る謎解きラリー

※日によって実施イベントが異なります。

※屋外イベントは荒天中止となります。

OUTDOOR FRONT 公式SNS

・Instagram(@outdoorfront) https://www.instagram.com/outdoorfront

・Twitter(@outdoor_front) https://twitter.com/outdoor_front



2012年、アメリカ・カリフォルニア。「グリーンエネルギーをあらゆる人に、あらゆる場所で提供する」という、壮大なビジョンのもと、私たちJackery は、誕生しました。

2016 年には、世界初となるアウトドア用ポータブル電源を発売。さらにその2 年後には、世界初のポータブルソーラーパネルを開発しました。



製品を世に生み出すだけでなく、「あらゆる人に、あらゆる場所で」というビジョンを実現させるため、少しでも軽く、少しでも出力を高め、あらゆる安全機能を追加して、製品を日々向上させています。



私たちが、「あらゆる人に、あらゆる場所で」提供したいのは、ただのエネルギーではありません。私たちは、冒険に、アウトドアに、グリーンエネルギーをもたらしたい。ソーラーパワーという、限りのないクリーンなエネルギーをもたらしたい。Jackery はこれからも、世界中の冒険家やアウトドア愛好家たちがサステナブルな方法で自然を楽しみ、地球を守り、協力しあえるよう、太陽光という贈り物を生かして、全力でサポートを行なっていきます。グリーンエネルギーが、当たり前になるその日まで。私たちの冒険はつづきます。



- Explore further with Jackery solar -



会社名:株式会社Jackery Japan

所在地:東京都港区新橋1-11-2 I/O SHIMBASHI 2F

事業内容:ポータブル電源とソーラーパネルの販売

公式サイト:https://www.jackery.jp

Twitter:https://twitter.com/jackeryjapan

Instagram:https://www.instagram.com/jackeryjapan

Facebook:https://www.facebook.com/jackeryjapan

TikTok:https://www.tiktok.com/@jackeryjapan

LINE:https://page.line.me/jackeryjapan

YouTube:https://www.youtube.com/JackeryJapan



