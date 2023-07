[レバンガ北海道]

このたび、B.LEAGUE 2023-24 SEASON のレバンガ北海道のユニフォームデザインが決定いたしましたので、お知らせいたします。



オフィシャルサプライヤーであるバスケットボールブランド『EGOZARU』によるユニフォームは、今季で4シーズン目となります。

また7月21日(金)12時より、オーセンティックユニフォーム、そして、レプリカユニフォームのオーダー受付を開始いたしますので併せてお知らせいたします。

※ユニフォーム パンツ部分の広告は別途追加予定です







2023-24シーズン ユニフォームデザイン





オーセンティックユニフォーム HOME (ホーム)







オーセンティックユニフォーム AWAY (アウェー)





オーセンティックユニフォーム 3rd (サード)





レプリカユニフォーム







デザインコンセプト





新ユニフォームはレバンガグリーンを基調に、チームの頭文字である「L」で雪の結晶に見立てたモチーフをデザイン。

この結晶は、各選手の努力や思いが強固に団結した様子を表現しています。

また、ホーム&アウェーには、クラブを支える「ファン・ブースター」「パートナー企業」「北海道」「チーム・フロント」を、ユニフォーム前面の4本のラインで表現し、新シーズンも応援してくれる皆さまと共に最後まで戦い抜くという誓いを込めました。

サードユニフォームはブラックをベースカラーとし、タンクトップに結晶を大きくレイアウトした大胆なデザインとなっております。





オフィシャルサプライヤー『EGOZARU』

株式会社サードシップ 代表取締役 白石 智 様

https://egozaru.jp









ユニフォームオーダーのご案内





オーダー概要

オーダー受付期間

7/21(金)12:00 ~ 7/30(日)20:00



発送・お渡し予定

上記期間内のご注文で【9/9-10開催プレシーズンゲーム@北海きたえーる】での会場渡しが可能です。



オーダー受付種類

オーセンティックユニフォーム▶HOME・AWAY

※3rdデザインの発売はございません。



レプリカユニフォーム▶HOME・AWAY・3rd



ご購入方法

レバンガ北海道公式オンラインショップで受付

https://www.bleague-shop.jp/lh/







早期購入特典のご案内





7/21(金)12:00~7/30(日)20:00の間にご購入くださいましたお客さまには、以下のノベルティをプレゼント!



#11桜井良太選手のユニフォームについて



オーセンティックユニ(HOME&AWAYセット)ご注文の方▶︎ミニチュアユニフォーム2枚付き

レプリカユニ(HOME&AWAYセット)ご注文の方▶︎ミニチュアユニフォーム1枚(緑)付き







注意事項

※桜井選手のユニ単品(HOME or AWAY or 3rdいずれかのみ)をご購入の方は、下記のハンガーが特典となります。



※桜井選手のミニチュアユニフォームは、オンラインショップ上の「HOME&AWAYセット商品」をご選択いただいた方が対象となります。

単品のHOMEユニとAWAYユニをそれぞれカートに追加された場合のノベルティは、ハンガー2本となりますのでご注意ください。







その他の選手をご購入の方



オーセンティック、レプリカともに、ご購入1枚につき、オーダーされた選手のナンバー、名前が入ったオリジナルハンガーをプレゼント





オーセンティックユニフォーム仕様

価格

・S~2XLまで 23,000円(税込)

・3XL~5XLまで 25,200円(税込)



オプション

【選手番号入り】 or【番号なし】

※価格に変更はありません。

※【選手番号入り】をご選択いただくと、該当選手の直筆サインが入ります。



サイズ

【S】身巾45 着丈75.0

【M】身巾47 着丈78.0

【L】身巾49 着丈81.0

【XL】身巾51 着丈84.0

【XXL】身巾53 着丈87.0

【3XL】身巾55 着丈90.0

【4XL】身巾57 着丈93.0

【5XL】身巾59 着丈96.0



レプリカユニフォーム仕様

価格

・S~2XLまで 11,500円(税込)

・3XL~5XLまで 12,600円(税込)



オプション

【選手番号入り】 or【番号なし】

※価格に変更はありません。

※選手の直筆サインはございません。



サイズ

【S】身巾48 着丈71.0

【M】身巾50 着丈74.0

【L】身巾52 着丈77.0

【XL】身巾54 着丈80.0

【XXL】身巾56 着丈82.0

【3XL】身巾58 着丈85.0

【4XL】身巾60 着丈87.0

【5XL】身巾63 着丈89.0





------------------------------

選手着用サイズ一覧

ご参考までに、公式戦にて選手が着用するユニフォームシャツのサイズは現時点では以下の通りとなります。



1 NNANNA :5XL

2 RAMOS :2XL

4 TERAZONO :XL

7 NAKANO :3XL

11 SAKURAI :4XL

15 SHIMATANI :L

17 WATANUKI :3XL

24 BROOKS :4XL

37 TAKAHASHI :XL

40 WELSH :4XL

66 MATSUSHITA :XL

81 SEKINO :3XL







生地・仕様に関するご案内

※オーセンティックユニフォームは、選手が公式戦で着用するユニフォームとデザイン、生地が同じもので、Bリーグのロゴワッペンが付きます。

【選手番号入り】をご選択いただくと、該当選手の直筆サインが入ります。



※レプリカユニフォームは、デザイン、生地ともにオーセンティックと若干異なります。

なお、選手のサインはございません。

デザインは上記イメージ画像をご参照ください。





企業プレスリリース詳細へ (2023/07/22-13:40)