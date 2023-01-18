［深セン市世紀創新顕示（モニター）電子有限公司］











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Innocn 32 英寸 4K 144Hz Miniled 技术显示器“32M2V”

产品链接：https://www.amazon.co.jp/dp/B0BPXZJWSB

最低价：115500 日元！（含税）（使用20,000日元优惠券后）

优惠券使用期限：2023年1月18日18:00至2023年1月28日23:59

*数量有限，先到先得！



Innocn 发布的 32 英寸 4K 显示器“32M2V”是一款高性能显示器，采用 MiniLED，DisplayHDR 1000 标准高达 144Hz，以及最新的 HDMI 2.1 技术，让您享受更逼真的图像。



MiniLED 是

一种通过在显示设备的背光中分开布置极小的称为 MiniLED 的 LED 来扩大每个区域的光调节范围，从而实现更自然的图像表达的技术。



什么是 DisplayHDR 1000?

HDR（高动态范围）是一种技术，可以使之前黒暗和过度曝光，或过于明亮和过度曝光的图像看起来像人眼一样自然。

数字代表峰值亮度，数字越大，性能越高，型号也越贵。













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