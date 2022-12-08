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TVアニメ「ゴールデンカムイ」より「カンバッジ、デカアクリル…

TVアニメ「ゴールデンカムイ」より「カンバッジ、デカアクリルスタンド」他、新商品が販売中！

［株式会社コンテンツシード］

株式会社コンテンツシード（東京都品川区、代表取締役社長：大塚 則和）はTVアニメ「ゴールデンカムイ」より、「カンバッジ、デカアクリルスタンド」など新商品を販売いたします。



TVアニメ「ゴールデンカムイ」より、コンテンツシードオリジナルPALE TONEシリーズの「カンバッジ、デカアクリルスタンド」など、新商品が販売中！


【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct3202


【注文受付期間】
・2022年12月8日(木)18:00～2023年1月12日(木)23:59


【発送予定日】
・2023年2月上旬～2月下旬以降順次発送


【製品情報】
＜カンバッジ(ブラインド) PALE TONE series＞


・販売価格：単品440円(税込)、セット3,080円(税込)
・種類数：全7種


＜アクリルキーホルダー PALE TONE series＞

・販売価格：770円(税込)
・種類数：全7種


＜デカアクリルスタンド PALE TONE series＞

・販売価格：1,980円(税込)
・種類数：全7種


＜アクリルスマホスタンド PALE TONE series＞

・販売価格：1,650円(税込)
・種類数：全7種


＜ボールペン PALE TONE series＞

・販売価格：660円(税込)
・種類数：全7種


＜マイクロファイバー PALE TONE series＞

・販売価格：660円(税込)
・種類数：全7種


＜マグカップ PALE TONE series＞

・販売価格：1,870円(税込)
・種類数：全7種


＜ポストカードセット PALE TONE series＞

・販売価格：770円(税込)
・種類数：全1種(7枚入り）


【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct3202


【注文受付期間】
・2022年12月8日(木)18:00～2023年1月12日(木)23:59


【発送予定日】
・2023年2月上旬～2月下旬以降順次発送


【権利表記】
(C)野田サトル／集英社・ゴールデンカムイ製作委員会


【関連サイト】
TVアニメ「ゴールデンカムイ」公式サイト：https://kamuy-anime.com/
TVアニメ「ゴールデンカムイ」公式Twitter：https://twitter.com/kamuy_anime
通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/


【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役　大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売

企業プレスリリース詳細へ （2022/12/08-20:16）

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