TVアニメ「ゴールデンカムイ」より「カンバッジ、デカアクリル…
［株式会社コンテンツシード］
株式会社コンテンツシード（東京都品川区、代表取締役社長：大塚 則和）はTVアニメ「ゴールデンカムイ」より、「カンバッジ、デカアクリルスタンド」など新商品を販売いたします。
TVアニメ「ゴールデンカムイ」より、コンテンツシードオリジナルPALE TONEシリーズの「カンバッジ、デカアクリルスタンド」など、新商品が販売中！
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct3202
【注文受付期間】
・2022年12月8日(木)18:00～2023年1月12日(木)23:59
【発送予定日】
・2023年2月上旬～2月下旬以降順次発送
【製品情報】
＜カンバッジ(ブラインド) PALE TONE series＞
・販売価格：単品440円(税込)、セット3,080円(税込)
・種類数：全7種
＜アクリルキーホルダー PALE TONE series＞
・販売価格：770円(税込)
・種類数：全7種
＜デカアクリルスタンド PALE TONE series＞
・販売価格：1,980円(税込)
・種類数：全7種
＜アクリルスマホスタンド PALE TONE series＞
・販売価格：1,650円(税込)
・種類数：全7種
＜ボールペン PALE TONE series＞
・販売価格：660円(税込)
・種類数：全7種
＜マイクロファイバー PALE TONE series＞
・販売価格：660円(税込)
・種類数：全7種
＜マグカップ PALE TONE series＞
・販売価格：1,870円(税込)
・種類数：全7種
＜ポストカードセット PALE TONE series＞
・販売価格：770円(税込)
・種類数：全1種(7枚入り）
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct3202
【注文受付期間】
・2022年12月8日(木)18:00～2023年1月12日(木)23:59
【発送予定日】
・2023年2月上旬～2月下旬以降順次発送
【権利表記】
(C)野田サトル／集英社・ゴールデンカムイ製作委員会
【関連サイト】
TVアニメ「ゴールデンカムイ」公式サイト：https://kamuy-anime.com/
TVアニメ「ゴールデンカムイ」公式Twitter：https://twitter.com/kamuy_anime
通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売
企業プレスリリース詳細へ （2022/12/08-20:16）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
話題のニュース
PR TIMES
電力小売事業の2割が継続断念 「撤退」は半年で倍増 急速に販売価格転嫁進むも薄氷の利益水準(12/08 21:40)
【エンポリオ アルマーニ】ギフトシーズンにオススメのベビーギフトが登場！(12/08 21:40)
オンリーストーリーが2023年版「働きがいのある会社」認定において「働きがい認定企業」に選出(12/08 21:40)
マーケティング入門書の決定版『ドリルを売るには穴を売れ』が累計10万部を突破！(12/08 21:40)
不動産投資支援事業を展開するフェイスネットワーク 「GranDuo世田谷16」で当社開発物件として初のBELS★★★を取得 環境に配慮した投資用新築一棟RCマンションを開発(12/08 21:40)
「新」富澤商店のキャンペーン「毎日のお料理応援プロジェクト」3回目スタート！さらに、人気のバレンタイン向け手作りキットが発売開始！(12/08 21:40)
12月3日の「国際障害者デー」に合わせ、障害者のビジュアル表現を公表 世界最大級のストックフォトサイト「iStock」(12/08 21:40)
【正社員化で57万円支給】キャリアアップ助成金の申請書をオンラインで作成支援！(12/08 21:40)
建築総合コンサルタントの翔設計、「日カンボジア友好70周年」芸術・教育分野において認定された“アジア平和芸術展in プノンペン2023”に後援！(12/08 21:40)
美肌サロンElsoluna南青山で、話題のCBDオイルを用いた新メニューが登場！12月10日はアンバサダーを務める𝐑𝐢𝐑𝐢来店イベントを開催！(12/08 21:40)
【東京大学教授・池谷裕二氏監修】将来役立つ「記憶力」がぐんぐん育つ！ ３歳から楽しくできる「記憶」ワーク新発売(12/08 20:46)
【JAF茨城】オートテスト会場で国内Ｂライセンスが申請できるブースを出展します！(12/08 20:46)
「DMM TV」で配信記念！『機動戦士ガンダム 水星の魔女』Twitterキャンペーンを12月13日（火）17:59まで開催中！(12/08 20:46)
【すりっぷらーゼツ×ヴィレッジヴァンガード】～「ゼツ猫」グッズあります！～(12/08 20:46)
【3人勘女×ヴィレッジヴァンガード】～コラボグッズ発売決定！！～(12/08 20:46)
『華Doll*』Anthos*のキャスト、濱野大輝さん・土岐隼一さん・増田俊樹さん3名が出演！「AGF KOREA」公式レポートが到着!!(12/08 20:46)
日本語翻訳版小説が累計発行部数40万部を突破した「魔道祖師」の著者・墨香銅臭が描く中国BLファンタジー小説 最新巻！「天官賜福」2巻 2023年2月15日頃発売決定！(12/08 20:46)
ドラマＣＤ「#となりの男の子」発売記念スペシャルイベントの詳細解禁！アニメイトでの最速抽選申し込みに加え、ドラマCDには第二次抽選販売申し込みシリアル用紙も封入!!(12/08 20:46)
『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』グラクロ3.5周年極傲慢祭第2弾開催！新シーズナルキャラ【白い雪のプレゼント】執念のバレンティが登場！(12/08 20:46)
人気声優＆作品からのプレゼント！好評企画「きゃにめプライム クリスマスメール2022」が今年も開催!!(12/08 20:46)
志の高いベンチャー起業家を表彰する「第22回Japan Venture Awards（略称：JVA）」本日、経済産業大臣賞・科学技術政策担当大臣賞など受賞者発表！(12/08 20:46)
人気K-POPアーティストらが香港に集結！ 「ミュージックバンク in 香港」がdTVで配信中(12/08 20:46)
【smash.】SPYAIR ボーカルオーディション開催決定！smash.LIVEでの視聴者参加型ライブ配信審査でランキングTOP5が2次審査へ選出！(12/08 20:46)
スポーツチーム公認オークション「HATTRICK」、- HVALA SVABO - オシムレジェンドチャリティーオークションを開催中！(12/08 20:46)
2022年に4,000トン以上※のフードロス削減を実現したクラダシ、1年間の感謝を込めて「フードロス削減 感謝祭」を開催(12/08 20:46)
【東急Sレイエス フットボールスクール 渋谷】クリスマスゲーム大会(12/08 20:46)
監理団体JOE協同組合とインドネシア政府が、技能実習生をサポートするパイロットプロジェクトを締結しました。(12/08 20:46)
株式会社ラナルータ/一般社団法人ベストオブミス 明日0時よりサッカー日本代表クロアチア戦のため 12月5日午後休/12月6日午前休のお知らせ(12/08 20:40)
コーポレート・ガバナンス・アワード2022の一般公募(自薦/他薦問わず)の受付を開始しました(12/19まで)：勇気あるガバナンス大賞/監査役大賞/通報者大賞【日本マネジメント総合研究所合同会社】(12/08 20:40)
Z世代が第三者との1on1キャリア面談で相談したいテーマ第一位は「軸・パーソナルビジョンについて」(12/08 20:40)
会員限定