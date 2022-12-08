［株式会社コンテンツシード］

株式会社コンテンツシード（東京都品川区、代表取締役社長：大塚 則和）はTVアニメ「ゴールデンカムイ」より、「カンバッジ、デカアクリルスタンド」など新商品を販売いたします。







TVアニメ「ゴールデンカムイ」より、コンテンツシードオリジナルPALE TONEシリーズの「カンバッジ、デカアクリルスタンド」など、新商品が販売中！





【販売詳細】

・通販サイト「THEキャラ」

https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct3202





【注文受付期間】

・2022年12月8日(木)18:00～2023年1月12日(木)23:59





【発送予定日】

・2023年2月上旬～2月下旬以降順次発送





【製品情報】

＜カンバッジ(ブラインド) PALE TONE series＞





・販売価格：単品440円(税込)、セット3,080円(税込)

・種類数：全7種





＜アクリルキーホルダー PALE TONE series＞



・販売価格：770円(税込)

・種類数：全7種





＜デカアクリルスタンド PALE TONE series＞



・販売価格：1,980円(税込)

・種類数：全7種





＜アクリルスマホスタンド PALE TONE series＞



・販売価格：1,650円(税込)

・種類数：全7種





＜ボールペン PALE TONE series＞



・販売価格：660円(税込)

・種類数：全7種





＜マイクロファイバー PALE TONE series＞



・販売価格：660円(税込)

・種類数：全7種





＜マグカップ PALE TONE series＞



・販売価格：1,870円(税込)

・種類数：全7種





＜ポストカードセット PALE TONE series＞



・販売価格：770円(税込)

・種類数：全1種(7枚入り）





【販売詳細】

・通販サイト「THEキャラ」

https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct3202





【注文受付期間】

・2022年12月8日(木)18:00～2023年1月12日(木)23:59





【発送予定日】

・2023年2月上旬～2月下旬以降順次発送





【権利表記】

(C)野田サトル／集英社・ゴールデンカムイ製作委員会





【関連サイト】

TVアニメ「ゴールデンカムイ」公式サイト：https://kamuy-anime.com/

TVアニメ「ゴールデンカムイ」公式Twitter：https://twitter.com/kamuy_anime

通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/





【会社概要】

会社名：株式会社コンテンツシード

所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F

代表者：代表取締役 大塚 則和

設立：平成24年8月1日

URL：https://contents-seed.co.jp/

事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売



企業プレスリリース詳細へ （2022/12/08-20:16）