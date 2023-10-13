時事ドットコムニュース

>

PR TIMES

>

MOY STORE（モーイ ストア）主催の蚤の市「MOY M…

MOY STORE（モーイ ストア）主催の蚤の市「MOY MOY MARKET」（モーイ モーイ マーケット）、今回は大好評のブックマーケットも開催します！

［株式会社ジョンブル］

JOHNBULL表参道店/MOY STOREにて、2023年10月14日(土)・15日(日) 2日間 11:30～17:00 開催

мой store = モーイ ストア＝My store　　мой はロシア語「私の」「My」を意味する

MOY STOREでは、服に限らずライフスタイル全般において愛着の持てる物をテーマに、デッドストックやアーカイブ生地をアップサイクルした数量限定のオリジナル商品や、他ブランドとのコラボレーションアイテムなど、JOHNBULLプレスのマリアがセレクトした商品を展開。



MOY MOY MARKET開催！
2023年10月14日(土)・15日(日) 　2日間　11：30～17：00
JOHNBULL表参道店併設のコンセプトストア、MOY STORE 主催の蚤の市「MOY MOY MARKET」とは、
JOHNBULLにゆかりのある デザイナー、スタイリスト、ショップオーナー、モデル、プレススタッフなどの私物を販売するフリーマーケット。今回は大好評のブックマーケットも開催します。

URL：https://www.instagram.com/p/CyLFBVYvjOD/

また、チャリティー活動の一環として、売上金の1割を難民支援を行うUNHCRに寄付しています。
URL：https://www.japanforunhcr.org/


Members of MOY MOY MARKET



小川夢乃 (stylist) @yumeno_ogawa https://www.instagram.com/yumeno_ogawa/
柿本真希（editor/writer）@makikakimoto https://www.instagram.com/makikakimoto/
黄川田としえ（food stylist）@tottokikawada https://www.instagram.com/tottokikawada/
小早川歌七子(PATINAS VINTAGE CLOSET owner) @patinas_una7 https://www.instagram.com/patinas_una7/
多羅 (model, actress) @tarafuku333 https://www.instagram.com/tarafuku333/
山口香穂 (stylist) @kaho__yamaguchi https://www.instagram.com/kaho__yamaguchi/
Fu Manchu Store（vintage store）@fumanchu_store https://www.instagram.com/fumanchu_store/
NATANE (model) @natanedayo https://www.instagram.com/natanedayo/
OBRERO (vintage wholesaler)
山田智子 (moderate vintage owner) @moderate___vintage https://www.instagram.com/moderate___vintage/
山本めぐみ (Swell Vintage owner) @meg_swellvtg https://www.instagram.com/meg_swellvtg/
マリア (MOY STORE director/JOHNBULL PR) @salyukovamaria https://www.instagram.com/salyukovamaria/
JOHNBULL Designer Team
and more...!!!


【開催情報】
開催日時：2023年10月14日(土)・ 15日(日)　2日間

開催時間：11:30～17:00

開催場所：JOHNBULL表参道店 / MOY STORE

住所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 5-2-14 GATE SQUARE 1F　
東京メトロ 表参道駅 A1出口 徒歩2分

電話番号：03-3797-3287

メールアドレス：moystore@johnbull.co.jp




【会社概要】



MOY STORE（モーイストア）
мой store = モーイストア＝My store
мойはロシア語「私の」「My」を意味する。
服に限らずライフスタイル全般において愛着の持てる物をテーマに、オリジナルアイテムやヴィンテージのセレクト、他ブランドとのコラボレーションアイテム、デッドストックやアーカイブ生地をアップサイクルした数量限定の商品を展開。


<公式 MOY STORE インスタグラム>　https://www.instagram.com/moy_store_tokyo/
<公式 MOY STORE オンライン>　https://www.moystoretokyo.com/

企業プレスリリース詳細へ （2023/10/13-18:16）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

こんな記事も

PR TIMES

もっと見る
ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
10月号の特集は「迫る台湾総統選」。 選挙結果は中台関係などに大きな影響を与える。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ