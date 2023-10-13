MOY STORE（モーイ ストア）主催の蚤の市「MOY M…
［株式会社ジョンブル］
JOHNBULL表参道店/MOY STOREにて、2023年10月14日(土)・15日(日) 2日間 11:30～17:00 開催
мой store = モーイ ストア＝My store мой はロシア語「私の」「My」を意味する
MOY STOREでは、服に限らずライフスタイル全般において愛着の持てる物をテーマに、デッドストックやアーカイブ生地をアップサイクルした数量限定のオリジナル商品や、他ブランドとのコラボレーションアイテムなど、JOHNBULLプレスのマリアがセレクトした商品を展開。
MOY MOY MARKET開催！
2023年10月14日(土)・15日(日) 2日間 11：30～17：00
JOHNBULL表参道店併設のコンセプトストア、MOY STORE 主催の蚤の市「MOY MOY MARKET」とは、
JOHNBULLにゆかりのある デザイナー、スタイリスト、ショップオーナー、モデル、プレススタッフなどの私物を販売するフリーマーケット。今回は大好評のブックマーケットも開催します。
URL：https://www.instagram.com/p/CyLFBVYvjOD/
また、チャリティー活動の一環として、売上金の1割を難民支援を行うUNHCRに寄付しています。
URL：https://www.japanforunhcr.org/
Members of MOY MOY MARKET
小川夢乃 (stylist) @yumeno_ogawa https://www.instagram.com/yumeno_ogawa/
柿本真希（editor/writer）@makikakimoto https://www.instagram.com/makikakimoto/
黄川田としえ（food stylist）@tottokikawada https://www.instagram.com/tottokikawada/
小早川歌七子(PATINAS VINTAGE CLOSET owner) @patinas_una7 https://www.instagram.com/patinas_una7/
多羅 (model, actress) @tarafuku333 https://www.instagram.com/tarafuku333/
山口香穂 (stylist) @kaho__yamaguchi https://www.instagram.com/kaho__yamaguchi/
Fu Manchu Store（vintage store）@fumanchu_store https://www.instagram.com/fumanchu_store/
NATANE (model) @natanedayo https://www.instagram.com/natanedayo/
OBRERO (vintage wholesaler)
山田智子 (moderate vintage owner) @moderate___vintage https://www.instagram.com/moderate___vintage/
山本めぐみ (Swell Vintage owner) @meg_swellvtg https://www.instagram.com/meg_swellvtg/
マリア (MOY STORE director/JOHNBULL PR) @salyukovamaria https://www.instagram.com/salyukovamaria/
JOHNBULL Designer Team
and more...!!!
【開催情報】
開催日時：2023年10月14日(土)・ 15日(日) 2日間
開催時間：11:30～17:00
開催場所：JOHNBULL表参道店 / MOY STORE
住所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 5-2-14 GATE SQUARE 1F
東京メトロ 表参道駅 A1出口 徒歩2分
電話番号：03-3797-3287
メールアドレス：moystore@johnbull.co.jp
【会社概要】
MOY STORE（モーイストア）
мой store = モーイストア＝My store
мойはロシア語「私の」「My」を意味する。
服に限らずライフスタイル全般において愛着の持てる物をテーマに、オリジナルアイテムやヴィンテージのセレクト、他ブランドとのコラボレーションアイテム、デッドストックやアーカイブ生地をアップサイクルした数量限定の商品を展開。
<公式 MOY STORE インスタグラム> https://www.instagram.com/moy_store_tokyo/
<公式 MOY STORE オンライン> https://www.moystoretokyo.com/
企業プレスリリース詳細へ （2023/10/13-18:16）
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