[株式会社ジョンブル]

JOHNBULL表参道店/MOY STOREにて、2023年10月14日(土)・15日(日) 2日間 11:30~17:00 開催



мой store = モーイ ストア=My store мой はロシア語「私の」「My」を意味する



MOY STOREでは、服に限らずライフスタイル全般において愛着の持てる物をテーマに、デッドストックやアーカイブ生地をアップサイクルした数量限定のオリジナル商品や、他ブランドとのコラボレーションアイテムなど、JOHNBULLプレスのマリアがセレクトした商品を展開。







MOY MOY MARKET開催!

2023年10月14日(土)・15日(日) 2日間 11:30~17:00

JOHNBULL表参道店併設のコンセプトストア、MOY STORE 主催の蚤の市「MOY MOY MARKET」とは、

JOHNBULLにゆかりのある デザイナー、スタイリスト、ショップオーナー、モデル、プレススタッフなどの私物を販売するフリーマーケット。今回は大好評のブックマーケットも開催します。



URL:https://www.instagram.com/p/CyLFBVYvjOD/



また、チャリティー活動の一環として、売上金の1割を難民支援を行うUNHCRに寄付しています。

URL:https://www.japanforunhcr.org/





Members of MOY MOY MARKET







小川夢乃 (stylist) @yumeno_ogawa https://www.instagram.com/yumeno_ogawa/

柿本真希(editor/writer)@makikakimoto https://www.instagram.com/makikakimoto/

黄川田としえ(food stylist)@tottokikawada https://www.instagram.com/tottokikawada/

小早川歌七子(PATINAS VINTAGE CLOSET owner) @patinas_una7 https://www.instagram.com/patinas_una7/

多羅 (model, actress) @tarafuku333 https://www.instagram.com/tarafuku333/

山口香穂 (stylist) @kaho__yamaguchi https://www.instagram.com/kaho__yamaguchi/

Fu Manchu Store(vintage store)@fumanchu_store https://www.instagram.com/fumanchu_store/

NATANE (model) @natanedayo https://www.instagram.com/natanedayo/

OBRERO (vintage wholesaler)

山田智子 (moderate vintage owner) @moderate___vintage https://www.instagram.com/moderate___vintage/

山本めぐみ (Swell Vintage owner) @meg_swellvtg https://www.instagram.com/meg_swellvtg/

マリア (MOY STORE director/JOHNBULL PR) @salyukovamaria https://www.instagram.com/salyukovamaria/

JOHNBULL Designer Team

and more...!!!





【開催情報】

開催日時:2023年10月14日(土)・ 15日(日) 2日間



開催時間:11:30~17:00



開催場所:JOHNBULL表参道店 / MOY STORE



住所:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 5-2-14 GATE SQUARE 1F

東京メトロ 表参道駅 A1出口 徒歩2分



電話番号:03-3797-3287



メールアドレス:moystore@johnbull.co.jp









【会社概要】







MOY STORE(モーイストア)

мой store = モーイストア=My store

мойはロシア語「私の」「My」を意味する。

服に限らずライフスタイル全般において愛着の持てる物をテーマに、オリジナルアイテムやヴィンテージのセレクト、他ブランドとのコラボレーションアイテム、デッドストックやアーカイブ生地をアップサイクルした数量限定の商品を展開。





<公式 MOY STORE インスタグラム> https://www.instagram.com/moy_store_tokyo/

<公式 MOY STORE オンライン> https://www.moystoretokyo.com/



