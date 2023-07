[株式会社アイドリーム]



アイドル専門誌「楽遊IDOL PASS vol.21」が7月13日より全国のタワーレコード・HMVにて随時発売開始!発売に先駆けて、7/10に掲載アイドルが多数出演する主催ライブ『楽遊アイドルフェス』にて先行発売される。



楽遊IDOL PASSとは、今年旬のアイドルたちをピックアップした全面撮りおろしの人気アイドル雑誌。

イベントで使えるクーポンが掲載されているのも大きな特徴だ。



最新号の表紙には、今年新体制となりさらなる輝きを放つ5人組アイドルグループ「まねきケチャ」。

巻頭インタビューや特集ページにも登場し、新メンバーが同グループ加入を目指した経緯や、現体制の持ち味についてなど語られている。



今号では人気水着ブランドPEAK&PINE、レンタル袴ブランドidol by やまとの浴衣を着用したアイドルたちが誌面を飾り、巻頭ページには前号の読者投票1位の黒田かれん(2o Love to Sweet Bullet)も登場。



見どころ満載のイベント必須「楽遊IDOL PASS vol.21」でこの夏の“推し活”を彩ろう。



















公式通販サイトから注文すると、撮りおろしランダム生写真が手に入る。

【楽遊IDOL PASS公式通販サイト】

https://luckyou.theshop.jp/



☆巻末のハガキから推しメンに投票しよう!見事1位に輝くと次号の巻頭グラビアに起用!

【注意事項】

発送に1週間ほどお時間をいただく場合もございます。予めご了承ください。







【掲載ユニット】

表紙:まねきケチャ

山広美保子(2o Love to Sweet Bullet)

鈴木芽生菜(アップアップガールズ(仮))

柊木まいな(花いろは)

東雲しおり(ワンダーウィード天)

高橋媛(アイドルカレッジ)

綿矢花火(ベンジャス!)

花咲果林(放課後プリンセス)

木村ゆみか(READY TO KISS)

小椋妃奈乃(SAY-LA)

安井京香(サンスポアイドルリポーター SIR)

入内嶋茜(向日葵プリンセス)

佐々木ひまわり(Hey!Mommy!)

広山楓(notall)

星川明日美(スプスラッシュ)

葵なつは(Strawberry Girls)

陽南凛音(ポラライト)

水樹華(GMU)

春谷美羽(ヤンチャン学園SENDAI)

ひなの(せせらぎ小町)

福島ゆか

小日向あおい(けっぱって東北)

チノコトコ(Re:Clash)

藤本南(dela)

苺ひな(グランダルメ)

椎名ゆい(P-Loco)

北川らん(Harley Queen)

白倉みゆ(プリンセス物語)

ゆいちる(アイアール)

柑野みゆう(天空音パレード)

つぼみ(SITRA.)

萌黄姫星(meluQ)

美玖(九州女子翼)





楽遊アイドルフェスにて先行発売!



【公演概要】

2023年7月10日(月)

【公演名】

楽遊アイドルフェスin新宿アルタキースタジオ

【ライブ前配信企画】

#ミクチャ無料生配信番組

『楽遊のさきどり★アイドル塾』

MC:門林有羽(SUPER☆GiRLS)トミドコロ

受講生徒

アップアップガールズ(仮)鈴木芽生菜、古谷柚里花

notall 広山楓、美波舞緒

放課後プリンセス 花咲果林、水野青海

SIR 島咲舞、安井京香

けっぱって東北 小日向あおい、成田柊里



【時間】

開場⇒14:00

開演⇒14:30



【料金】

1.前方椅子席⇒4000円(9人×3列)※最前完売!

※スタンディングでの観覧不可

2.一般スタンディング⇒2500円

※各種TIGET入場時1D代

【出演】

アップアップガールズ(仮)

サンスポアイドルリポーターSIR

放課後プリンセス

2o Love to Sweet Bullet

notall

Strawberry Girls

きゅ~くる

Hey!Mommy!

向日葵プリンセス

けっぱって東北

ポラライト

福島ゆか

the Pink microphone

S☆UTHERN CROSS

青山Rabness

ステラリオン

【諸注意事項】

▼声出しについて

本公演はマスク着用の上声出しOKとなります。

▼ライブ中の撮影可否について

原則不可。可能な場合は各ユニット様でアナウンスするようにお願い致します。

※本公演は前方着席観覧・後方スタンディングライブになります。

※リフト・モッシュ・ダイブ・ジャンプ等の危険行為は一切禁止させて頂きます。

※如何なる理由であっても上記禁止行為を行ったお客様は退場して頂きますので皆様が安全・安心してライブに参加できる環境作りにご協力お願い致します。





【詳細とご予約は下記よりお願いします】

https://tiget.net/events/254703



