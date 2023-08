[横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ]

25年間の感謝の気持ちをバラの花に込めて 9月2日(土)よりラウンジ「シーウインド」にて販売開始



横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズは、2023年9月24日(日)に開業25周年を迎えます。これまでの皆様のご愛顧に感謝の気持ちを込め、様々なメニューや商品をご提供してまいります。9月2日(土)~9月30日(土)には、開業以来、大変ご好評いただいておりますアフタヌーンティーが、アニバーサリーイヤーを彩る華やかな装いで登場。元宝塚歌劇団で活躍した経歴を持つFolium Floris TAKARAZUKAみずき 愛氏とコラボレーションしたアフタヌーンティーセット~Sweet Rose-Celebration~をラウンジ「シーウインド」(2F)にて販売いたします。





10年間の渡英経験を持ち、本場英国式アフタヌーンティーを知るみずき 愛氏がホテルアニバーサリーをテーマに考案したネーミングやデコレーションが華やぐアフタヌーンティーセット。横浜市の花であり、‟感謝”の花言葉を持つ「バラ」を秋色のモーブピンクで上品にあしらったハイティースタンドの上段には旬のシャインマスカットのショートケーキや、洋梨が香るムースケーキ、サクサクとした食感を楽しめるマロンクランブルタルトなど、秋を味わう5種類のスイーツをご用意。中段にはリンゴとアールグレーの香しいスコーン、下段には英国式のフィンガーサンドイッチやバラに見立てたスモークサーモンなど、日頃の感謝の気持ちを特別メニューに仕立てました。また、店内にはシュガークラフトアーティストであるみずき 愛氏が手掛ける繊細なシュガークラフトで艶やかに仕上げたホテル開業25周年を祝うバースデーケーキも展示し、一層優雅なラウンジの雰囲気をご堪能いただけます。



開業以来、月毎にテーマを替えながら本格的なホテルクオリティーにこだわりを持ち、ご提供し続けるラウンジ「シーウインド」のアフタヌーンティーセット。25周年という特別なアニバーサリーイヤーを機に、この先も地域に愛され続けるラウンジとして、多くの皆様の世代を繋ぎ、最高の笑顔をお届けする商品、アフタヌーンティーセット~Sweet Rose-Celebration~をお楽しみください。



【アフタヌーンティーセット ~Sweet Rose-Celebration~ 概要】





■場 所:ラウンジ「シーウインド」(2F)

■期 間: 9月2日(土)~9月30日(土)

■時 間:12:00~21:00(LO20:30)日祝12:00~20:00(LO19:30)

■料 金: 6,000円





【メニュー】

<上段>

・シャインマスカットショートケーキ

・マロンクランブルタルト

・アールグレイマカロン

・洋梨ムースケーキ

・マロンパンナコッタ



<中段>

・プレーンスコーン

・紅茶とりんごのスコーン





<下段>

・サンドウィッチ2種





(カボチャサラダ/コーンドビーフ)

・栗とクルミのキッシュ

・スモークサーモン バラ仕立て



【お飲み物】

<紅茶>

ロンネフェルトティー(11種類)

※ポット提供/飲み替え自由

・ダージリンサマーゴールド

・イングリッシュブレックファースト

・アールグレイ

・ジャスミンゴールド

・フルーティカモミール

・ルイボスクリームオレンジ

・スイートベリーズ

・アッサムバリ アイリッシュブレックファースト

・アーユルヴェーダハーブ&ジンジャー

・ストロベリーフィールド

・ゴールデンダージリンアールグレイ(アイスティー)



<その他>

・ブレンドコーヒー

・カフェインレスコーヒー

・アメリカン

・有機栽培コーヒー

・エスプレッソ

・カフェオレ(hot or ice)

・カフェラテ(hot or ice)

・カプチーノ(hot or ice)

・アイスコーヒー



※みずき 愛氏 プロデュース “シュガーレース(R)”付き



【Folium Floris TAKARAZUKA シュガークラフトアーティスト 元宝塚歌劇団 みずき 愛】







宝塚歌劇団で10年活躍後、10年間渡英し、シュガークラフト 英国政府公認職業資格C&G、英国教育セン

ター資格 CENTRAを取得。英国コンスタンススプライフラワーアレンジメントディプロマを取得。数々の国際的なコンペティションでの受賞を重ね世界的に活躍するシュガークラフトアーティストとなる。その後、Folium Floris TAKARAZUKA(フォリウム フロリス ラテン語で花びら)を設立。シュガークラフトの技術を独自に開発したティーアート シュガーレース(R)(商標登録、特許登録商品)を始め、和の美しさと、宝塚歌劇の華麗さを併せ持つ世界に愛される商品を提供。伝統文化を背景に新たな「もの創り」の楽しさを伝えている。「シュガレース(R)」は、シュガークラフトアーティスト元宝塚歌劇団花組 みずき愛が、イギリス伝統のシュガークラフトの技術を生かしオリジナルに開発した商標登録、特許取得の世界初のお砂糖です。



【開業25周年記念ロゴ】





『時を越え、笑顔をつなぐ 横浜で大切な人と、次のステージへ』





横浜ベイシェラトンホテルは、皆さまへの感謝の気持ちを込めお一人おひとりの大切な思いを胸に、次のステージへ歩みだします。記念ロゴには、つながって行く世代のリレーションと、未来のステージへと続く道への想いを表現しました。





備考:

※記載の料金には、サービス料(15%)と税金が含まれます。

※仕入れの状況により、一部料理内容の変更、または盛り付け等が変わる場合がございます。

※最新の情報はホテル公式ホームページをご確認ください。

※写真はイメージです。



【お客様からのご予約・お問合せ】

レストラン総合予約 045-411-1188 (10:00~19:00)

URL: https://ybsh.sotetsu-hotels.com/restaurants/seawind/







