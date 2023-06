[株式会社ベスト-アニバーサリー]

“自分好み×おしゃれ”な理想のウエディングブーケを手作りで!開催日:2023年7月6日(木)/7月23日(日) ■場所:ストリングスホテル 名古屋内バンケット



株式会社ベスト-アニバーサリー(代表取締役社長 塚田 健斗:東京都港区1-16-1 )が運営する、ブライダルプロデュースコンテンツ空間装飾 装花【SPIM Flower&Decoration】(スピン フラワー&デコレーション)は、当社事業グループ会社 ベストブライダル ストリングスホテル 名古屋(所在地:愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7)で、7月6日(木)・7月23日(日)にアートフラワー(造花)を使用した、自分だけのオリジナルブーケ&ブートニアを制作できる『Artificial Flower Bouquet Lab by STRINGS』を開催いたします。















開催概要





■イベント名

Artificial Flower Bouquet Lab by STRINGS



■イベント内容

ブーケ作りワークショップ/フローリストへのお悩み相談会

(ストリングスホテル特製のケーキセット付)



※アートフラワー(造花約20種類)を、15~20本お選びいただき、自分だけのオリジナルブーケ&ブートニアを作成いただけます

※完成ブーケの種類は5パターン(ピンク系/テラコッタカラー系/くすみ系/ホワイト×グリーン系/

パープル系)

※作成いただいたブーケはお持ち帰りいただけます(ストリングスホテル 名古屋での前撮りに使用の際は、

持ち込み料金不要/但し、挙式披露宴には使用不可/ウェルカムスペースなどに飾ることは可能)



■開催日時

1)2023年7月6日(木)

1部:11:00~12:30(受付:10:45~)

2部:19:00~20:30(受付:18:45~) ※先着30名様



2)2023年7月23日(日)

12:00~13:30(受付:11:45~) ※先着30名様



■料金

10,000円(消費税・サービス料込)



■開催場所

ストリングスホテル 名古屋内バンケット ※日により異なる



■問い合わせ先

052-589-0561(広報代表)



■イベントURL

https://www.strings-hotel.jp/nagoya/recommend/restaurant/chefslive/15839.html

















エグゼクティブ フローリスト 近野 周建





SPIM Flower & Decoration Designer / Head of Department

大学卒業後、都内ショップでの小売り経験後、関東圏内のホテルにて多くのご結婚式をプロデュース。 2019年にベスト-アニバーサリー 空間コーディネートチームへ入社。関東・関西の内製化事業立ち上げ を経て、2021年7月よりストリングスホテル名古屋のエグゼクティブフローリストとして着任。 「100%の満足を超えた先に見える感動を提供するのが、フローリストとしての使命」 期待に応えることは誰しもができること、常に120%以上の満足を体験してもらうため、他のフローリスト にはできない、期待を超える提案をしていきたい。















SPIM Flower&Decoration スピン フラワー&デコレーション



【文化を創る】 記念日にいつも花が隣にある日常 そのシーンを創ることで非日常を演出。 人々の記憶に残る装飾を提供する、花業界・ウェディング業界への社会貢献になると信じて。



SPIM Flower&Decoration S: Sophistication (洗練) Smart(しゃれている) ・Scene(情景を造る) P: Pioneer(開拓者) Professional(熟練者) ・Passion(情熱) I: Imagination(想像力) ・I mpression(感動) ・Ideal(理想的) M: Movement(トレンド)・Memory(記憶) ・Modern(現代的) 時代が求めている事を理解して、想像力豊かに現代的要素を加えて求められているシーンを提供する。 洗練され、お洒落でトレンドを盛り込んだデザインを提供し、熱い気持ちでプロの技術を提供する。 そしてゲストの記憶に焼きつく感動的な装飾を提案して、常に理想を求め新たな市場を開拓し続ける集団となる。



■ 株式会社ベスト-アニバーサリー

https://www.best-anniversary.co.jp/

https://best-anniversary.meclib.jp/spim_bouquet/book/index.html











ストリングスホテル 名古屋 概要



■所在地:〒453-0872 愛知県 名古屋市 中村区 平池町4-60-7



■電話番号: 052-589-0577(ホテル代表)



■客室数:126部屋(全7種類のルームタイプをご用意)



■HP:https://www.strings-hotel.jp/nagoya/hotel/index.html







