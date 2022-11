[株式会社いいオフィス]

全国初!「安心安全テレワーク施設認証プログラム」プレミアムグレードに適合



全国47都道府県に800店舗以上のコワーキングスペースを展開する株式会社いいオフィス(本社:東京都港区、代表取締役:龍崎 宏 以下、「いいオフィス」)は、島根県松江市で宿泊・飲食をはじめとした観光事業を展開する「浅利観光株式会社」と、松江で地域滞在型パッケージサービスの提供やコンサルティングを行う「ワークアット株式会社」が共同で取り組む「ワークスペース enun / 縁雲」と提携したことをお知らせいたします。











宍道湖が一望できる絶景ロケーションにオープン



神話が息づく島根・出雲エリア。「いいオフィス松江 by enun / 縁雲」は、出雲地域の東に広がる水の都・松江にオープンしました。宍道湖が一望できる気持ちの良い窓側でのソロワーク、開放的な共有スペースを利用したグループワークなど、目的や気分に合わせて多様な使い方に対応可能です。





出会いとつながりが生まれるイベント&コワーキングスペースは開放感ある空間で、リラックスしながら、テレワークや勉強に打ち込めます。





コミュニケーションが生まれるファミレス席は、モニター完備で打ち合わせにも最適。





フォーンブースは完全個室のため、周囲を気にすることなくweb会議や電話が可能です。





ホテル一体型&温泉併設でワーケーションに最適



「いいオフィス松江 by enun / 縁雲」は、松江ニューアーバンホテル2階・3階にあります。宍道湖畔に湧く温泉・松江しんじ湖温泉を源泉とする天然温泉浴場を併設しているため、ワーケーションに最適です。





眺望抜群のホテル内レストランで、食事を楽しむこともできます。





コミュニティマネージャー5名在籍!ビジネス創出をサポート



利用者とお話しながら、ご要望に応じて人・ビジネスをつなぐコミュニティマネージャーが5名在籍。新しいことにチャレンジしたい方やスタートアップ・第二創業を目指す方をサポートしています。また、地域に加えて、都市部とのつながりによるビジネス創出を支援します。どんなお悩みでもお気軽にご相談ください。





モニター完備のミーティングルームやYoutubeのLIVE配信・編集スタジオもご用意。ビジネス創出をサポートします。













店舗運営者からのメッセージ



当店はこの度、一般社団法人日本テレワーク協会および一般社団法人セキュア IoT プラットフォーム協議会が令和4年4月に発刊した「安心安全テレワーク施設認証プログラム」に基づく審査を受け、プログラム最高レベルのプレミアムグレード(トリプルスター)に適合しているとして認証されました。この令和4年4月に刊行されたプログラムにおける認証は全国初となります。オープンにあたり、高度な情報セキュリティと安全な作業環境が必須と考え、今回の認証取得に至りました。若年層をはじめとした就業者を地域で育てる人材育成を行い、また、関係人口等の外部人材活用による循環型ビジネス創出・未来を創造する場づくりに取り組みます。





いいオフィス松江 by 縁雲 店舗情報



◼️インフォメーション

いいオフィス松江 by 縁雲

住所:〒690-0845 島根県松江市西茶町40-1 松江ニューアーバンホテル 2階 3階

電話: 0852-23-0003

営業時間:平日8:00~21:00 土日祝9:00~21:00

年中無休

webサイト: https://e-office.space/spaces/chugoku-shikoku/shimane/matsueshi/matsue-by-enun



■特徴

【立地】

・JR松江駅よりタクシーで約10分

・市営バス(北循環線外回り)で約8分、 市役所前下車徒歩2分

・一畑電車 松江しんじ湖温泉駅より徒歩7分

【席数】

・28席

【各種サービス】

・Wi-Fi、電源

・会議室

・テレカンブース

・プリンター/コピー機

・プロジェクター

・スクリーン

・シュレッダー

・無料駐車場

・駐輪場

・喫煙所

・ロッカー

・図書コーナー

・お子様連れOK

・スタジオ撮影機材

・音響設備

・ウォーターサーバー

・コーヒーサーバー

・電気ポット

・冷蔵庫



■各店舗の利用方法

アプリをダウンロード&会員登録いただき、ご利用ください。

https://pr2111.e-office.space/

(1)月額プレミアム会員 月額22,000円(税込)

全国各地にあるいいオフィスが利用可能です。

(2)ドロップイン

時間・価格は店舗に準じます。





浅利観光株式会社 企業情報



代表者:代表取締役 植田 裕一

本社:島根県松江市西茶町40-1 松江ニューアーバンホテル 2階 3階

設立日:1965年

事業内容:宿泊・飲食をはじめとした観光事業

ホームページ:https://enun.jp/





株式会社いいオフィス 企業情報



「どこでもいい世界。(The world is good anywhere.)」をつくることを理念に、定額制でコワーキングスペース「いいオフィス」を国内外どこでもご利用できるサービスを提供しています。

現在は首都圏を中心に、国内・海外含めて800店舗以上を展開。店舗数は日本一で、契約ベースで1,000店舗を超えています。働く人が快適に働ける環境をつくり、場所にとらわれない、多様な働き方のサポートをいたします。

個人が組織や場所にとらわれずどこでも好きな場所で自分らしく働ける、私たちの理念であるすべての人を「場所」から開放し「どこでもいい世界」をつくることを自ら体現しながら事業を展開しています。



■会社概要

本社:東京都港区南麻布2丁目15番5号

設立日:2018年4月

資本金:401,273,400円(資本準備金含む)

代表取締役:龍崎 宏

事業内容:コワーキングスペースの運営、貸会議室の運営、アプリの運営&開発、クラウドソーシング事業、イベント



■関連リンク

ホームページ:https://e-office.inc/

公式Twitter:https://twitter.com/ii_office

公式Instagram:https://www.instagram.com/iioffice.inc/

公式Facebook:https://www.facebook.com/iioffice110





