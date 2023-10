[STRAYM ART AND CULTURE INC.]

10/20(金)~22(日)の3日間、Abe BMW麻布ショールームにてカーラッピングされた実車を展示



NFTプラットフォーム「STRAYM (ストレイム)」を展開するストレイム アート アンド カルチャー株式会社 (本社: 東京都渋谷区、代表取締役: 長崎幹広)は、東京都内のBMW正規ディラーであるAbe BMWとの共同企画「BMW Art Dressed Car by KOSUKE KAWAMURA Special Edition」のカーラッピングの権利を配布する、世界でも類い稀なNFTプロジェクトを発表いたします。本作品は世界限定10台となり、本日より10月27日(金)までストレイムサービス内で予約(アローリスト)を開始致します。実車はAbe BMW麻布ショールーム(東京)にて展示されますので是非お越しください。













BMW Art Dressed Car by KOSUKE KAWAMURA Special Edition

KOSUKE KAWAMURA (2023)



Photography by RK







1:BMW X6 「 BMW Art Dressed Car by KOSUKE KAWAMURA Special Edition 」





2:BMW M3 「 BMW Art Dressed Car by KOSUKE KAWAMURA Special Edition 」



「BMW Art Dressed Car by KOSUKE KAWAMURA Special Edition」 NFTについて





■BMW Art Dressed Car by KOSUKE KAWAMURA Special Edition(Xシリーズ)

アーティスト:河村康輔 限定5個

■BMW Art Dressed Car by KOSUKE KAWAMURA Special Edition(Mシリーズ)

アーティスト:河村康輔 限定5個

計:限定10個



ストレイムオリジナルの企画作品。アーティスト河村康輔氏のコラージュ作品(ドル札・ローズ)を纏った

「 BMW Art Dressed Car by KOSUKE KAWAMURA Special Edition 」として、BMW人気2モデルのNFT作品を限定販売。また購入ユーティリティとして河村氏作品のカーラッピングの権利を配布するという

スペシャルプロジェクトNFT



【販売方法】

販売個数:10個限定



予約開始日:2023/10/17(⽕)12:00~10/27(金)19:29



販売開始日:2023/10/27(金)19:30



販売価格:330,000円(税込) 日本円での販売



販売作品に関して予約が重なった場合、抽選販売とさせて頂きます。







<NFTホルダー特権(ユーティリティ)>

NFTアートをストレイムにてご購入いただいた方には

保有されているBMW全車種に対してカーラッピングが出来る権利(世界限定10個)



使用デザイン作品のプリント(本人直筆サイン入り)



NFTアートを購入された方が所有しているBMW(またこれから購入するBMW)に、モデル問わず施工が可能です。

※カーラッピングの実費はご購入者のご負担となります。

※カーラッピングの実費は車種によって異なります(100万円前後~)

※カーラッピングの権利は付与されますが作品だけのご購入でも構いません。







カーラッピング実車展示日程について







■展示レセプション

・2023年 10/20(金)13:00~19:00 展示レセプション

(STRAYMユーザー様、阿部モーターズ カスタマー様はご参加可能です。)



■その他展示期間

・2023年 10/21(土)、22(日)10:00~18:00



場所:東京・BMW麻布ショールーム

〒106-0044

東京都港区東麻布1-10-11



【アローリスト申し込み方法】





1. STRAYM(ストレイム)にログイン

2. マイページ内のポートフォリオからアローリスト申込











3.プレセール時に作品詳細ページから購入







河村康輔について





河村康輔(KOSUKE KAWAMURA)

「コラージュアートで世界を席巻する新時代の日本人アーティスト」

シュレッダーや、時には無造作にマテリアル裁断、分解して再構築した独特なコラージュされた作品は

、幻想的で唯一無⼆の世界観を植え付ける。スイス、ドイツ、フランスなど国内外の様々な美術館で個

展、グループ展を開催。「INSIDE BABEL」は、ボイマンス美術館(オランダ)に収蔵。2017年、大友

克洋とともに手がけた『AKIRA』のアートウォール(渋谷PARCO)は SNSを通じて世界的にも有名とな

った。



ABE BMWに関して





会社名:株式会社ABE MOTORS

所在地:東京都港区東麻布1-10-11

代表取締役社長:阿部良太

Oficial site:https://abemotors.co.jp/

Instagram : https://instagram.com/abe_bmw_tokyo/

Facebook : https://facebook.com/abebmw



事業拠点及び住所:

・BMW麻布ショールーム:東京都港区東麻布1-10-11

・BMW品川ショールーム:東京都品川区東品川3-13-6

・BMW目⿊ショールーム:東京都目⿊区柿の木坂1-16-11

・BMW Premium Selection 品川:東京都品川区東品川2-2-20 天王洲オーシャンスクエア1F

・BMW品川サービスセンター:東京都港区港南5-150



STRAYM(ストレイム)について







60万超のオーナー権NFTを販売してきた新しいカタチのマーケットプレイスです。

特別なオーナーシップや体験などの権利が日本円や暗号通貨でも簡単に取引できます。



ストレイムで取引するメリット:

1.厳選・限定・オリジナルの特別なオーナー権を日本円またはETHで購入できる

2.より自由に簡単にマイオーナー権コレクションを管理できる

3.累計購入金額に応じたステータスにより、VIPプログラムを獲得できる

4.段階的・部分的に売却できる(日本円またはETHで売却可能)

5.二次流通した際、ロイヤリティを受け取ることができる

https://straym.com/



Instagram :

https : //instagram.com/straym_art/

Twitter: https://twitter.com/straym_art

LINE: https://lin.ee/329BAST

※InstagramやTwitterなどでも最新情報を配信していきます。



ストレイム アート アンド カルチャー株式会社 概要











「実社会とWEB3を繋ぐクリエイティブエージェンシー」



実社会とWEB3を繋ぐ架け橋として、パートナーが持つ価値を多角的視点から戦略的にアップデートさせたプロジェクトを組み立てます。またプラットフォーム「STRAYM(ストレイム)」を活用したマーケティング、ブロックチェーンプロトコルを洗練させてユーザーの利便性の追求していく、日本を軸にボーダレスに展開する次世代型クリエイティブエージェンシーです。



会社名: ストレイム アート アンド カルチャー株式会社

代表者: 代表取締役 長崎幹広

所在地: 東京都渋谷区神宮前2-4-20

設 立: 2017年9月

コーポレートサイト: https://straym.co.jp



本リリースに関してのお問い合わせ





ストレイム アート アンド カルチャー株式会社

担当: 長崎 (ナガサキ)

メールアドレス: info@straym.co.jp



