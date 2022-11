[株式会社ワークポート]

C&K本人のアフレコつきの未公開シーン集



総合転職エージェントの株式会社ワークポート(本社所在地:東京都品川区、代表取締役社長 CEO:田村高広)は、11月16日に公開したC&K(CLIEVYとKEENからなる男性二人組シンガーソングライターユニット)とのコラボCM『ドラマは、後からついてくる。』に続き、未公開シーンにC&K本人のアフレコをつけた「Other Take」を公開いたしますことをお知らせします。







【Other Take】ワークポートCM「ドラマは、後からついてくる。」♪C&K/Brand New Days:https://youtu.be/QqXqULM2y18



CM本編では使われなかった秘蔵映像に、C&Kカラー全開のアフレコがつけられた未公開シーン集。ファンなら何度も繰り返し視聴したくなる映像となっております。CM本編や、特別インタビューが収録されたメイキングムービーと合わせてお楽しみください。











■新CM『ドラマは、後からついてくる。』概要





2020年11月4日に発売されたC&Kの‟CMプレゼン企画ミニアルバム「御社のCMソング」”のCM制作企画に参画し作成した、楽曲「Alma」起用のCM『進め、一度だけの人生だ。』に続く、第2弾のコラボCM。2022年6月24日のC&K全国ツアー開始と共にCM制作プロジェクトを開始。転職エージェントとして「一歩踏み出す人に勇気を与えるCMをつくる」というコンセプトの元、今回は楽曲を起用するだけでなく、企画の段階からC&Kと強力なタッグを組み制作を進行。また、ファン参加型CM制作企画として、エキストラ募集やメッセージ募集、アンケート実施などを通じて多くの“四池さん”(C&Kファン)の意見やアイデアをCMの中のあらゆる場面に反映。C&Kファンへの訴求力を強化。





■CM『ドラマは、後からついてくる。』に込めたワークポートの想い

しっくりこない日々にモヤモヤしていても、そこから抜け出すためには少し勇気が必要です。やりたいことが見つかってから…、もっと自分に自信がついてから…と、さまざまな理由をつけてその場に留まり、踏み出すタイミングを先延ばしにしているうちに、大きなチャンスを逃してしまうこともあります。

勇気を出して一歩踏み出し歩き始めた後には、必ず人それぞれの“ドラマ”がついてきます。

今回のCMには、無理に何者かになろうとしなくても、明確な未来が描けていなくても、とにかく一歩踏み出すところから始めてみてほしいという想いを込めました。

きっかけとなることは驚くほど些細なことだったりします。このCMがみなさんの一歩踏み出すきっかけになれば幸いです。



■C&K(シーアンドケー) プロフィール





CLIEVY(クリビー/左)とKEEN(キーン/右)からなる男性二人組シンガーソングライターユニット。 アーティストとして進化を続け、"ネクストブレイク"の期待が高い新人15年目(笑)

圧倒的な歌唱力、エンターテイメント性溢れるライブパフォーマンスに多くの支持を得る。その音楽性は、ディスコ、ファンク、ソウル、レゲエなどのブラック ミュージックをルーツに、フォークや80年代の歌謡曲、クラブミュージックまで幅広いジャンルに至る。

公式HP:https://c-and-k.info/



<リリース情報>

ワークポートCM曲「Brand New Days」収録

NEW ALBUM「CK OILY」2022年11月16日発売

初回限定盤[CD+DVD] ¥6,600(tax in)通常盤[CD] ¥3,300(tax in)

https://official-goods-store.jp/candk/

配信はこちら→https://lnk.to/candk_ckoily





■ワークポートの取り組み

私たちはミスマッチのない転職を実現し、すべての人や企業がいきいきと働ける社会を創ることが最大のミッションであると考えています。また、良質で満足度の高いサービスを提供したいという思いを込め、キャリアコンサルタントを“転職コンシェルジュ”と呼んでいます。転職希望者のキャリアや人生設計に適う求人のご紹介のほか、ご要望に合わせて年収交渉や退職のアドバイスなどをいたします。転職コンシェルジュとしての質の向上のため、人間性と専門性を高める取り組みなども行っています。

※「転職コンシェルジュ(R)」はワークポートの登録商標です。https://www.workport.co.jp/trademark/



■ワークポート会社概要

商号 :株式会社ワークポート

代表者 :代表取締役社長 CEO 田村高広

本社所在地 :〒141-0032 東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー9F・6F

設立 :2003年3月

事業内容 :人材紹介サービス(有料職業紹介事業 許可番号:13-ユ-040590)

従業員数 :744名(2022年4月1日現在)

拠点 :【職業紹介拠点】東京、札幌、仙台、宇都宮、高崎、埼玉、横浜、千葉、静岡、名古屋、金沢、大阪、京都、神戸、岡山(中四国)、広島、高松、福岡(天神・小倉)、熊本、鹿児島、沖縄、韓国 【その他拠点】新宿、宮崎、タイ

URL :https://www.workport.co.jp/



◆ワークポートはプロボクサー井上尚弥選手のオフィシャルスポンサーです。

https://www.workport.co.jp/naoya-inoue/



