文喫(六本木)にて、2023年12月1日(金)~2024年1月14日(日)まで



株式会社baton(東京都品川区、代表取締役 衣川洋佑)が運営する通販サイト「QurioStore」( https://quriostore.com/ )が、好奇心で日常を彩るアパレル・雑貨ブランド「QurioS-キュリオス-」商品8点のポップアップ販売を実施します。哲学者・ニーチェの言葉をモチーフとした「"深淵" ポーチ」や、歩けば歩くほど"場数"を踏める「"Stamp it!" 靴下」など、話題を呼んだ商品の数々を実際にご覧いただけます。

商品販売のほか、QuizKnockメンバーが描いた商品にちなんだイラストとサイン色紙や、商品アイデアにちなんだ選書も展示予定です。

株式会社baton(東京都品川区、代表取締役 衣川洋佑)が運営する通販サイト「QurioStore」( https://quriostore.com/ )が、好奇心で日常を彩るアパレル・雑貨ブランド「QurioS-キュリオス-」商品8点のポップアップ販売を実施します。QurioSは、ふだん使いできるデザインのなかに、思わず人に話したくなるようなアカデミックなモチーフを取り入れた、QurioStoreのオリジナルブランドです。哲学者・ニーチェの言葉をモチーフとした「"深淵" ポーチ」や、歩けば歩くほど"場数"を踏める「"Stamp it!" 靴下」など、話題を呼んだ商品の数々を実際にご覧いただけます。



商品販売に加えて、商品アイデアにちなんだ選書や、QuizKnockメンバーが「ウサギ-アヒルの多義図形を描いてください」という指示に基づいて描いたイラストとサイン色紙の展示も予定しています。誰がどのイラストを描いたかが分からない仕様になっているので、会場の2次元コードを読み込んで答えを確認してみてください。

書店 文喫(六本木)にて、2023年12月1日(金)~2024年1月14日(日)までの開催です。



「QurioStore」ポップアップ販売 実施概要







・期間:2023年12月1日(金)~2024年1月14日(日)



・商品ラインナップ

"Same?" Tシャツ(12月中旬以降取扱予定)

ミニタオルのパラドックス 2枚セット

"深淵" ポーチ

"Push it!" サコッシュ

"cap" キャップ

"In the Loop" ミニ財布

"In the Loop" ペンケース

"Stamp it!" 靴下

※販売商品は変更となる場合がございます。



・会場:文喫(東京都港区六本木6-1-20 六本木電気ビル1F)

文喫は、文化を喫する、入場料のある本屋です。

ポップアップ販売は、店舗内の入場無料スペースで実施します。

その他店舗のご利用方法は「文喫とは」( https://bunkitsu.jp/about/ )をご確認ください。











QurioSブランド、QurioStoreについて





QurioS-キュリオス-は、ふだん使いできるデザインのなかに、思わず人に話したくなるようなアカデミックなモチーフを取り入れた、アパレル・雑貨ブランドです。

QurioStore-キュリオストア-は、東大クイズ王・伊沢拓司が中心となって運営するメディアQuizKnock発の通販サイトです。好奇心で日常を彩るアパレル・雑貨ブランド「QurioS」や、早押しクイズの問題集・QuizKnockグッズなどを取り扱っています。



■公式サイト:https://quriostore.com/

■ Twitter:https://twitter.com/QurioStore_QK

■ Instagram:https://www.instagram.com/quriostore/









QuizKnockとは





QuizKnock(クイズノック)は、東大クイズ王・伊沢拓司が中心となって運営する、エンタメと知を融合させたメディア。「楽しいから始まる学び」をコンセプトに、何かを「知る」きっかけとなるような記事や動画を毎日発信中。YouTube( https://www.youtube.com/c/QuizKnock )チャンネル登録者は213万人を突破。(2023年11月時点)





株式会社batonとは





株式会社batonは、ビジョンである「遊ぶように学ぶ世界」を実現するために、遊びと学びをつなげる各種サービスの運営やコンテンツの制作を行っています。 エンターテインメントと教育をかけあわせたサービスを通して、自分の可能性をひらくきっかけを提供します。



■本件に関するお問い合わせはこちら

株式会社baton 広報チーム

Email:qk_support@baton8.com





■会社概要

社名:株式会社baton

設立:2013年10月

代表取締役:衣川洋佑

コーポレートサイト:https://baton8.com/



