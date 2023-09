[エフエス]

2023年9月4日(月)~9月14日(木)期間限定出店!



「Doc Popcorn」など話題の飲食店を運営する株式会社FSプランニング(本社:東京都港区、代表取締役:山中 勇輝)が展開する、ロサンゼルス発のオーガニックコーヒーとパイ専門店「The Pie Hole Los Angeles」(以下「The Pie Hole L.A.」)において、2023年9月4日(月)~14日(木)ルミネ荻窪駅にてポップアップを開催致します。スイーツパイ、セイボリーパイ、キッシュ含め期間限定商品も展開!









■ポップアップ開催概要



【開催期間】2023年9月4日(月)~ 9月14日(木)

【開催場所】 ルミネ荻窪 B1入口 (JR荻窪駅東口改札前)

【営業時間】10:00~20:30



※ご予約は承っておりません。

※営業時間はルミネ荻窪に準じます。期間中急遽変更になる場合がございます。

予めご了承くださいませ。







以下、メニュー↓

■Sweet

Mom’s apple crumble(マムズアップルクランブル)

Mom’s cherry double crust(マムズチェリーダブルクラスト)

Chocolate brownie (チョコレートブラウニー)

Earl gery tea (アールグレイ)

Key lime(キーライム)

Montblanc(モンブラン)

Pecan nuts(ピーカンナッツ)

Salted honey custard(ソルトハニーカスタード)



■Savory

Chicken & Corn bread(チキン&コーン ブレッド)

Mac & Cheese(マック&チーズ)

Shepherd’s(シェパーズ)

Stew with Salmon Broccoli(サーモンとクリームシチュー)

Vegetable & Curry(ベジタブル&カレー)







■Quiche

4 kinds Mushroom Quiche(4種のキノコキッシュ)

Swiss & Leak Quiche(スイス&リーキのキッシュ)



※商品はなくなり次第終了となります。



■「The Pie Hole L.A.」とは?



創立者であるマシュー・ヘフナーの母秘伝のレシピを元に、2011年ロサンゼルスにハンドメイドのオリジナルパイとオーガニックコーヒーのお店「The Pie Hole L.A.」をオープンしました。

現在ではハリウッドやオレンジカウンティーなど著名な地域へ出店を拡大しており、多くのハリウッドスターなど世界中のファンを魅了しています。

トリップアドバイザーで「ロサンゼルスのベーカリー」口コミランキングで第1位を獲得するなど、今最も注目されているカフェの1つです。



「The Pie Hole L.A.」はパイとコーヒーだけではなく、家族の温かみを感じられるようなアットホームな空間を提供するショップです。







■オーガニックコーヒーへのこだわりについて

「The Pie Hole L.A.」のコーヒーは、添加剤や雑草剤など有害な物質は一切使用していません。100%オーガニックの最高品質な豆をミディアムローストで仕上げた、滑らかで綺麗な味わいのブレンドコーヒーです。スムースな口当たりでドライフルーツのような明るい酸味とチョコレートのような味わい、そしてフローラルな香りと共に豊かなボディ感が口の中に残ります。さっぱりとした味わいのコールドブリューコーヒーや、まろやかな口当たりのニトロコーヒーはパイとの相性も抜群です。



※ルミネ荻窪ではコーヒーのお取り扱いはございません。



【店舗情報】

※印は現在は閉店または臨時休業中



※《日本1号店》

The Pie Hole Los Angeles 新宿ルミネ店



※《日本2号店》

The Pie Hole Los Angeles GINZA SIX店



※《日本3号店》

The Pie Hole Los Angeles 原宿竹下通り店



《日本4号店》

The Pie Hole Los Angeles 西麻布店

住所 : 〒106-0031 東京都港区西麻布2丁目15-3

KITERU1F

営業時間 :11:30~19:30

定休日 :月曜日

TEL :03-6712-5275

■Instagram

アカウント名:@piehole.nisiazabu_staff

https://instagram.com/piehole.nishiazabu_staff?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==



《日本5号店》

The Pie Hole Los Angeles 小金井公園店

住所 : 〒180-0021 東京都武蔵野市桜堤2丁目 6番19

hocco13S

営業時間 :10:00~18:00

定休日 :火曜日

TEL :0422-68-3764

■Instagram

アカウント名:@piehole.koganei_staff

https://instagram.com/piehole.koganei_staff?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==



《日本6号店》

The Pie Hole Los Angeles 旧軽井沢店

住所 : 〒389-0102 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢774

SASH!international 2F

営業時間 :11:00~17:00

定休日 :火曜日

■Instagram

アカウント名:@piehole.karuizawa_staff

https://instagram.com/piehole.karuizawa_staff?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==



《日本7号店》

The Pie Hole Los Angeles 福岡店

住所 : 〒810-0012 福岡県福岡市中央区白金2丁目11-20 1F

営業時間 :11:00~21:00

定休日 :なし

■Instagram

アカウント名:@piehole.fukuoka_staff

https://instagram.com/piehole.fukuoka_staff?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==





「The Pie Hole L.A. 」公式SNSアカウント情報

■Instagram

アカウント名: @PIEHOLE_J

URL: https://instagram.com/piehole_j?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==



【運営会社概要】

■会社名: 株式会社FSプランニング

■設立日: 平成25年3月27日

■代表者: 代表取締役 山中 勇輝

■本社所在地: 東京都港区西麻布2-15-3

■URL: http://fs-planning.jp/



〈このリリースについてのお問い合わせ〉

株式会社FSプランニング

03-6268-8547(代表)

時間:9:00-18:00

(土日祝を除く)



