株式会社じげんのグループ会社で、人材派遣・紹介事業者向けDX支援プラットフォーム「マイリク」※を提供する株式会社ブレイン・ラボ(本社:東京都港区、代表取締役:中江典博、以下 ブレイン・ラボ)は、人材派遣会社に特化したLINE公式アカウントの拡張ツールを活用することで、派遣スタッフの離職予兆を可視化し、”離職率低下・定着率向上を実現する”新サービス「マイリク for 定着支援」の提供を開始したことをお知らせいたします。

【マイリク for 定着支援紹介ページ】 https://pages.matchingood.co.jp/myrecruiter.html

※人材派遣・紹介事業者向けDX支援プラットフォーム「マイリク」のプレスリリースはこちら。https://www.brainlab.co.jp/information/entry-96.html







■サービスリリースの背景

近年、労働力人口の減少(※)、多様な働き方(兼業・副業)の浸透で人材獲得競争が激しさを増しており、人材派遣会社の新規採用効率が以前よりも悪化しています。さらには、派遣スタッフの短期離職も課題となっており、採用単価を高騰させる一因にもなっています。

そのような状況の中、「スタッフフォローの時間が取れない」「どのような離職防止策を講じてよいかわからない」という理由で、離職防止策を実行できていないという声を人材派遣会社のご担当者さまから頻繁に聞くようになりました。

このような背景から、人材派遣会社向けに、LINEの活用で派遣スタッフの離職予兆を可視化し、”離職率低下・定着率向上を実現する”新サービス「マイリク for 定着支援」をリリースいたしました。

※参考:日本の将来推計人口(令和5年推計)結果の概要(https://www.ipss.go.jp/pp-zenkoku/j/zenkoku2023/pp2023_gaiyou.pdf)



■人材派遣事業向け マイリク for 定着支援とは

LINE公式アカウントの機能を拡張し、派遣スタッフとの1to1コミュニケーションを自動化することで「離職予兆の可視化」が実現できるサービスです。派遣スタッフへ自動配信したアンケートの回答結果を分析し、離職予兆を可視化することで、離職の可能性が高い派遣スタッフへの早期フォローを可能にし、派遣スタッフの定着率向上に貢献します。



<特長>

1.複雑な設定は必要なし。LINEの活用が初めてでも「簡単運用」

・就業中へのスタッフに向けた就業アンケートは自動配信

・アンケート結果の自動集計で離職予兆を可視化



2.初期設定からスタッフ1次対応までの運用代行プランで「成果を創出」

・離職可能性が高い派遣スタッフへの1次対応を実施

・初期設定~定着支援オペレーションの構築をサポート



3.LINEの活用で幅広い層への確実なアプローチが可能

・LINEは国内のスマホ・ケータイ所有者の約80%が利用し、10代~70代までの幅広い年代で利用されている※1

・メールと比較しLINEは「メール到達率」「開封率」が高い※2

※1 引用:2023年一般向けモバイル動向調査(https://www.moba-ken.jp/whitepaper/wp22/pdf/wp22_all.pdf)

※2 引用:メルマガ・LINE公式アカウント(*)・Lステップの比較(https://linestep.jp/lp/01/comparison.html)



<活用イメージ>

1.アンケート自動配信・自動集計で「簡単運用」

週1回アンケートを自動配信し、従業員のコンディション(身体面・精神面・環境面など)を5段階で確認出来ます。さらに2か月に1回「従業員満足度調査」「eNPS調査」を実施することで、従業員コンディションだけでは測れない、組織の状態を可視化することができるため、離職要因の根本的な解決に役立てることができます。



2.派遣スタッフの離職予兆を可視化して「効果的な離職防止対応を支援」

サーベイや満足度調査結果などのアンケート結果を自動分析し、離職予兆者としてスコアリングされます。派遣スタッフと会話しただけでは気づきにくい変化を早期に察知することで、派遣スタッフへ迅速で適切なアプローチを可能にします。



3. 定着支援の運用代行で「第三者としてのサポート体制の構築」

利害関係のない第三者が派遣スタッフへの1次対応を実施することで、派遣スタッフの真意を把握することが出来ます。



■導入事例

1.定着支援運用代行サービスの導入で、3か月定着率8.1%、11か月定着率11.1%向上。

<導入企業>

製造派遣(対象スタッフ約150名)

<課題>

派遣スタッフフォローに人員や時間を割くことができておらず、離職予兆の把握やスタッフへの対応が後手に回っていた。

<導入前>

派遣スタッフから離職の意思や相談を受けて初めてフォローに入るため、離職防止策は機能していなかった。

<導入後>

アンケート回答のスコア分析から、離職可能性が高いスタッフへの1次対応までを運用代行で実施。1次対応の結果を受けて必要なフォローを行うことで、離職可能性が高いスタッフへの対応スピードの改善とスタッフの状況に合わせたフォローが可能になった。サービス導入後、3か月定着率が8.1%、11か月定着率は11.1%向上した。稼働月数が増加したことで、単月売上130%UPにもつながった。



■今後の展開

今後は、LINE公式アカウントを友だち追加していない派遣スタッフに対しても、アンケート配信を実施できるようにアップデートを検討しております。また、既にリリース済みの「マイリク for MA」と併せて活用いただく事で、派遣スタッフの稼働から定着支援までワンストップで管理ができるツールとしてご利用可能になります。



■マイリク for MA/定着支援 オンライン製品説明会



詳細、お申し込みはこちらのセミナーページから

https://pages.matchingood.co.jp/230726.html



■株式会社ブレイン・ラボ 会社概要

[社名] 株式会社ブレイン・ラボ(Brain Lab,Inc.)

[本社所在地] 〒108-0023 東京都港区芝浦4-12-38 CANAL GATE SHIBAURA 3F

[代表者] 代表取締役社長 中江典博

[事業内容] 人材紹介・人材派遣業務における、コンサルティングサポート

人材紹介・派遣会社向け業務管理システムの開発・販売

[設立年月日] 2002年11月

[URL] https://www.brainlab.co.jp/

[プレスリリース] https://www.brainlab.co.jp/information/entry-96.html



■株式会社じげん 会社概要

[社名]株式会社じげん (ZIGExN Co., Ltd.)

[証券コード]3679 (東証プライム)

[本社所在地]東京都港区虎ノ門3-4-8

[設立年月日]2006年6月1日

[代表者]代表取締役 社長執行役員 CEO 平尾丈

[資本金]125百万円(2023年3月31日時点)

[事業内容]ライフサービスプラットフォーム事業

[主要グループ会社] 株式会社リジョブ 株式会社ミラクス 株式会社三光アド 株式会社BizMo

株式会社ブレイン・ラボ 株式会社Struct 株式会社ビヨンドボーダーズ

株式会社タイズ 株式会社オーサムエージェント 株式会社アップルワールド

株式会社ティ・エス・ディ 株式会社TCV 株式会社and A company

ZIGExN VeNtura Co.,Ltd 株式会社CORDA

[URL]https://zigexn.co.jp/



■じげんグループについて

当社グループは、企業の存在意義であるパーパスとして Update Your Story ― あなたを、未来に。」を掲げ、ライフイベント領域(求人・住まい・車・旅行など)において、人生の岐路に立つすべての人の未来をUpdate する40以上のサービスを提供しています。2013年に東証マザーズに上場し、2018年には東証一部へ市場変更、2022年にプライム市場へ移行いたしました。上場後は、M&Aによる事業領域の拡張へ積極的に取り組み、非連続の成長を続けています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/21-12:47)