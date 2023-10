[スカイランドベンチャーズ株式会社]

シードスタートアップへの投資をメインに行うベンチャーキャピタルファンド、Skyland Ventures(本社:東京都渋谷区、パートナー・CEO:木下慶彦、以下SV)は、Web3領域でスタートアップ事業開発を行うための実践的なプログラム『CryptoLand Bootcamp 2023 AW』を開催。エントリーを本日より開始しました。







CryptoLand Bootcampとは





CryptoLand Bootcampとは、Web3起業家を創出するインキュベーションプログラムです。キックオフイベントでは、Web3スタートアップ事業の創るにあたっての、考え方や戦略について勉強会を実施し、期間中は、事業開発からプロダクト開発、プレゼン力向上のための資料作りとスピーチトレーニングなどを含めたオールインワンメンタリングを行い、次世代のWeb3起業家輩出を目指します。

エントリーフォームはこちら。

https://lu.ma/cryptoland3



CryptoLand Bootcampについての資料は以下のリンクからご覧いただけます。

https://speakerdeck.com/masanoriikeda/cryptoland-bootcamp-web3qi-ye-jia-chuang-chu-puroguramu?slide=14



CryptoLand Bootcamp 2023 AWのコンセプト





今回のコンセプトは、『Go To The Global Market』とし、Web3スタートアップにとって大切なグローバルスタンダード視点で創っていくことを目指します。そのためには、ブロックチェーンとトークンを活用した経済圏と、国境を超えて形成されるコミュニティにアプローチする戦略が必要です。



期間中、以下の内容を実施することで、次世代のWeb3起業家創出を目指します。



・第一線で活躍するスタートアップ起業家、国内外のWeb3スタートアップ企業、事業会社、Web3コミュニティをパートナーに迎え、事業開発のヒントや、提携をサポート



・Web3の事業を創っていくためのヒントとなる勉強会の実施、継続的なメンタリングを行い、最終PITCH DAYに向けて、スタートアップ起業家の育成



・優秀なプロジェクトには、投資実行に向けて、特別なサポート



・グローバル市場に挑戦するために必要なナレッジを共有し、11月に開催されるETH Global Istanbul助成キャンペーンを通して、グローバルなチームアップや、一次情報へのアクセスをサポート



次回以降のCryptoLand Boot Campのエントリー及びパートナー企業・メンター募集について





CryptoLandではWeb3エンジニアが主役となり、新しい領域での開発体験の提供とエンジニアのスキルアップ、グローバルで挑戦できる起業家の輩出を目指し、今後も継続的にBootCampを企画します。この取り組みに賛同いただける、パートナー企業やメンターの募集を開始しました。



CryptoLand募集フォーム(エンジニア向け)

https://forms.gle/7MaEZk94q9oCMAEx9



パートナー企業・メンター募集フォーム

https://forms.gle/X4D6oZUV2WupDrWg7



ご不明な点は担当者のTwitterのDMまでご連絡ください。

担当 : よんくろう ( https://twitter.com/yonkuro_awesome )



担当者コメント





Skyland Ventures キャピタリスト:よんくろう (池田雅紀)



CryptoLand は、参加者とキャピタリストが1ヶ月間、新規事業開発のために、真剣に向き合い様々な角度からディスカッション、メンタリングを行ないます。また、グローバルプロジェクトや、すでに成果を上げている起業家、Web3に関心がある事業会社との関係をつくるきっかけも提供します。加えて、今回のコンセプトは『Go to The Global Market』です。世界の流動性へのアプローチ方法を共に探ります。前回同様、このBootCampから新しいWeb3起業家が創出できるよう真剣に向き合いますので、ぜひ関心のある方は、挑戦してみてください。



Skyland Ventures キャピタリスト: 坂井柊斗



CryptoLandは、世界で活躍するWeb3起業家を輩出するプログラムです。今回のBoot campも、実力のあるメンター陣に加え、グローバルマーケットへの接続機会を提供するなど、参加者の皆さんが構想するWeb3事業を実現するための環境を準備しています。



また、私自身も情熱のある起業家さんと真剣に向き合う1ヶ月間は、とても刺激になるなと前回のBootcampで感じました。今回も皆さんと一緒に事業を作っていけることを楽しみにしています。

Skyland Venturesについて





Skyland Ventures (SV) は、シードVC(ベンチャーキャピタル)として国内外のスタートアップへの投資を行っています。 SVは“The Seed Maker.”をミッションに、若手起業家×インターネット領域のスタートアップにシードマネーの提供を行っています。2022年以降はWeb3領域・生成AI領域の投資を強化しており、インキュベーションプログラムであるCryptoLand(Web3)・荒波(生成AI)を運営しシードスタートアップの創出を行っています。



また、2023年には100万人超が参加する徳島市阿波おどり演舞場のネーミングライツを取得するなど東京・地方問わず日本全国やグローバルと日本のスタートアップエコシステムの拡大や各プレイヤーの橋渡しとなることをを目指しています。



社名:Skyland Ventures (代表者:木下 慶彦)

所在地:東京都 渋谷区桜丘町16-13 桜丘フロントビルII

URL:https://skyland.vc

Twitter:https://twitter.com/skylandvc

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCpQ0_31ALEoIDGkDIBRuwUQ

Press Kit:https://www.notion.so/skylandventures/Skyland-Ventures-Pres-Kit-821339adc9df435c8dbd5ea4ee2426fe



