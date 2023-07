[イード]

株式会社イード(本社:東京都中野区、代表取締役:宮川 洋、以下 イード)は、「エンタメプリント」の新コンテンツとして、劇場版『Re:STARS ~未来へ繋ぐ2つのきらぼし~』の映画前売券付きブロマイドを2023年7月7日(金)正午より販売開始いたしました。











■映画前売券付きブロマイドについて

エンタメプリントで販売する映画前売券付きブロマイドは、あらかじめ申し込みサイトで購入手続き・決済を行った上で、映画の前売券が付いたブロマイドを大判の2Lサイズ(横178×縦127mm)の写真用紙に高画質でプリントするものです。映画鑑賞の記念に保存してお楽しみいただけます。



今回は新コンテンツとして、中国の動画配信プラットフォーム「iQIYI」のマンガ配信アプリにて配信中の「今天开始做明星」(原題)を原作とする、TVアニメ 『今天开始做明星』をベースにしたアニメーション作品、劇場版『Re:STARS ~未来へ繋ぐ2つのきらぼし~』(2023年7月21日公開)の映画前売券付きブロマイドを2023年7月7日(金)正午より販売開始いたしました。



販売サイト:https://ticket.entame-print.jp



ブロマイドはティザービジュアル、メインビジュアルの2種類(ランダム)で、販売価格は、1,800円(映画前売り券:1,500円、ブロマイド:300円の合計・税込)です。決済後に発行されるプリント番号をマルチコピー機(※)に入力することで出力できます。各劇場のホームページなどで、上映日時や座席を指定のうえ、ご鑑賞ください。

(※)対象店舗:ファミリーマート、ローソン (一部の店舗ではご利用いただけません)



また、映画前売券付きブロマイドをご購入いただいた方の中から、抽選で5名様に三森すずこさんサイン入り台本をプレゼントするキャンペーンを実施しています!





※2種類のうちいずれか1枚をランダムで排出



■劇場版『Re:STARS ~未来へ繋ぐ2つのきらぼし~』について

中国の動画配信プラットフォーム「iQIYI」のマンガ配信アプリにて配信中の「今天开始做明星」(原題)を原作とする、TVアニメ 『今天开始做明星』をベースにしたアニメーション作品です。「今天开始做明星」は、2015年からiQIYI漫画アプリで配信が始まった少女漫画です。iQIYI内累計閲覧回数は52億回を超える人気作である同作は、2019年に中国本土でアニメ化され人気を博しました。劇場版『Re:STARS ~未来へ繋ぐ2つのきらぼし~』では、日本語吹き替え版としてメインキャストに莉犬(すとぷり)さん、三森すずこさんを迎え、2023年7月21日(金)より劇場公開いたします。







タイトル:劇場版『Re:STARS ~未来へ繋ぐ2つのきらぼし~』

公開日:2023年7月21日(金)

オリジナル・シリーズ版原題:今天开始做明星

原作:BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD./ASK ANIMATION STUDIO

オリジナル・シリーズ版監督:于沺

演出・総編集監督:鈴木研一郎

吹き替え翻訳:水野衛子

提供:チームジョイ/ブシロードムーブ/トムス・エンタテインメント

配給:ブシロードムーブ

キャスト:星空エイタ:莉犬(すとぷり)/星空カリナ:三森すずこ/トワ:堀江由衣/メイサ:上坂すみれ/アストロ:岡本信彦/ケイト:そうま(Knight A - 騎士A -)/リク:ばぁう(Knight A - 騎士A -)/ルカ:あっと(AMPTAKxCOLORS)/マタル:ほしのディスコ(パーパー)

主題歌:「Re☆STARt」、歌:すとぷり、作詞:るぅと×TOKU、作曲:るぅと×松、編曲:松



(C)BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

(C)TEAM JOY/Bushiroad Move/TMS



劇場版アニメ公式サイト:https://re-stars.com/movie/

公式Twitter:https://twitter.com/restars_PR

公式TikTok:https://www.tiktok.com/@restars_pr



今後エンタメプリントでは、アニメや実写映画にとどまらず、アニメ情報誌「アニメディア」のイラストなどの関連コンテンツをはじめ、イードが運営する21ジャンル80におよぶ多種多様なメディアと連携し、マルチコピー機向けに価値のあるコンテンツを拡充していく予定です。



株式会社イード

〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー17階

URL:https://www.iid.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/07-17:16)