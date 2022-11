[株式会社インターブランドジャパン]



日本最大のブランディング会社である株式会社インターブランドジャパン(東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 CEO:並木将仁)は、「公益財団法人日本スケート連盟(以下JSF)」のリブランディングにおいて、Red Dot Award 2022のBrands & Communication Design 部門Brand Designカテゴリー入賞を果たしました。Red Dot Design Awardは、世界三大デザイン賞の一つで、国際的に権威のあるデザイン賞です。インターブランドは、2020年にRed Dot Design Awardで、Agency of the Year 2020を受賞しました。

https://www.red-dot.org/project/jsf-the-cutting-edge-60892



2029年 JSF創立100周年に向けて、Visionである「スケート王国、ニッポン」の樹立を目指し、連盟が一丸となって達成するために掲げた“SKATE FORWARD”を基軸に、求心力となる強いシンボリックなロゴやビジュアルコミュニケーションデザインを開発しました。





ロゴデザインは、フィギュア/スピード/ショートにおいて、共通とさせる「スピード感」「氷」「ブレード」をモチーフとし、躍動するスケーターのシルエットと風を切るブレードのフォルムをベースに、漢字の「氷」の骨格、および氷の結晶を重ね合わせたアイスマークです。8方向に開放する形状は、アスリートの輝くパッションを示すとともに、スケートをする人・見る人・支える人が繋がり、広がり、加速していく姿を結集し、一つのゴールを目指すことを象徴しています。カラーには「勝ち色」と「金」を配し、勝利へと牽引する推進力を持たせました。「勝ち色」は日本の伝統色であり、「勝利」を意味する縁起色としたのが色名の由来です。



Red Dot Design Awardについて

Red Dot Design Award は、 iF DESIGN AWARD、International Design Excellence Awards (IDEA)と並ぶ「世界三大デザイン賞」の一つで、国際的に権威のあるデザイン賞です。 1955年に創設され、ドイツのノルトライン・ヴェストファーレン・デザインセンター(Design Zentrum Nordrhein Westfalen)が主催しています。Product Design、Brands & Communication Design、Design Conceptの3つの部門に分かれ、年に一度世界的なデザインの専門家により審査されます。毎年20,000件を超える応募があり、世界中の優れたデザイン・トレンドを網羅しています。毎年、受賞したデザインは、盛大な授賞式で表彰され、Red Dot Design MuseumsやRed Dotのホームページ、the Red Dot Design Yearbookなどに展示されます。

https://www.red-dot.org



インターブランドについて

インターブランドは、1974年ロンドンでの設立以来、40年以上にわたり、常に世界をリードするブランディング専門会社として、戦略、クリエイティブ、テクノロジーの組み合わせにより、クライアントのブランドとビジネス双方の成長を促進する支援を行っています。

社会環境の不確実性が増す一方で、選択肢はかつてないほど豊富となりイノベーションのスピードが加速を続ける時代の中で、顧客の期待はビジネスよりも速く動き、価値観も変化し多様化しています。変化を続ける人々のインサイトの奥に潜む真理を探求し、その想いや期待するところをいち早く捉え、期待を超える体験を提供することを決断し、実践すること。インターブランドではこうした決断と実践のアクション(Iconic Moves™️)が必要だと考えています。

インターブランドではISO(国際標準化機構)により世界で最初にブランドの金銭的価値測定における世界標準として認められた「Brand Valuation™(ブランド価値評価)」をはじめとする先端的な分析手法を用いる戦略チームと、数多くの受賞歴と高い創造性を持つクリエイティブチームが一つのチームとなり、分析から戦略構築、クリエイティブ開発、社内外エンゲージメント、そしてブランドを経営指標に取り入れ組織革新を実現するサポートまで、全ての流れを自社のリソースで完結しプロジェクトを推進します。

インターブランドジャパンについて

インターブランドジャパンは、ロンドン、ニューヨークに次ぐ、インターブランド第3の拠点として、 1983年に東京で設立されました。「カスタマー・エージェンシー」として、オンラインコミュニティ運営、顧客との共創ワークショップなどを通じて経営に顧客視点を組み込む支援をグローバルで展開しているグループ会社 C Space(本社:ボストンおよびロンドン、国内拠点:東京都渋谷区)とともに、日系企業、外資系企業、政府・官公庁など様々な組織・団体に対し、トータルなブランディングサービスを提供しています。インターブランドジャパンについての詳しい情報はhttps://www.interbrandjapan.comをご覧ください。



