やさしい色合いと、味わい深いムラ感が特長の天然染めアイテムがラインナップ。









「SLOW MADE IN JAPAN」をコンセプトに質実なモノづくりに取り組むファッションブランド「nest Robe(ネストローブ)」。

秋冬コレクションから、やさしい色合いと味わい深いムラ感が特長の天然染めアイテムがリリース致します。



今回は、“墨”と“インディゴ”を染料に使用。

着込む程に味わいが増し素材感や色味の経年変化が楽しめるのも、天然染めならでは。

独特なムラやアタリが生み出す表情をお楽しみ頂けます。



【 NEW ARRIVAL 】



■UL天然染めブラウス/25,300 yen

https://store.nestrobe.com/nestrobe/itemdetail?ItemID=01224-1283

前後着用可能な2way仕様のブラウス。襟は、低めのハイネックデザイン。釦調整によってシャツカラーやロールカラーのようなアレンジも可能です。ネックラインには、細やかなギャザーを施しさりげない女性らしい印象に。





■UL天然染めワンピース/29,700 yen

https://store.nestrobe.com/nestrobe/itemdetail?ItemID=01224-1282

裾に向かって広がるAラインシルエットが美しいワンピース。素材、色味を活かしたシンプルなデザインに仕上げました。1枚ではもちろん、これからの季節はニットやアウターとのレイヤードもお楽しみ頂ける1枚です。



此方の商品は、nest Robe 各店舗とオンラインショップにて発売中です。

是非、御手に取って素材感や色味をお楽しみくださいませ。





SPECIAL PAGE:https://store.nestrobe.com/nestrobe/pages/special20221118





nest Robe(ネストローブ)について

「SLOW MADE IN JAPAN」をコンセプトに着心地の良さを追求したファッションブランド。わたしたちが提案するリネンをメインとした天然素材で仕立てた服は、着込む程に身体に馴染み、風合いが増します。経年変化を楽しみながら、服と共に歳を重ねる。そんな長年愛用頂けるような1着を提案いたします。

・オフィシャルサイト:https://nestrobe.com/ladys

・オンラインショップ:https://store.nestrobe.com/nestrobe/

・インスタグラム:@nest_robe/@nest_robe_press (#nestrobe #ネストローブ)



