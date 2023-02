[Digital Entertainment Asset Pte.Ltd]

GameFiのマスアダプションに向けて、Rakuten NFTにおいて取り組みを開始



シンガポールを拠点にグローバルでGameFiプラットフォーム事業を展開するDigital Entertainment Asset Pte. Ltd. (以下、DEA)は、楽天グループ株式会社(以下「楽天」)が運営するNFTマーケットプレイスおよび販売プラットフォーム「Rakuten NFT」において、DEAのNFTカードバトルゲーム『JobTribes』の限定NFTを2023年3月9日(木)17:00より販売開始することを発表しました。









「Rakuten NFT」は、スポーツや、音楽・アニメをはじめとするエンターテインメントなど、様々な分野におけるNFTをユーザーが購入したり、個人間で売買したりすることができるマーケットプレイスと、IPホルダーがワンストップでNFTの発行、および販売サイトの構築が可能な独自のプラットフォームを併せ持つサービスです。



今回、『JobTribes』の限定NFTパック『JobTribesスターターパック vol.1』2種類を、2023年3月9日(木)17:00より販売開始します。決済には楽天IDおよび暗号資産「イーサ」(ETH)を使用でき、「楽天ポイント」を貯めたり、使ったりすることができます。「Rakuten NFT」で購入したNFTは、「Rakuten NFT」のマイページにコレクションすることができ、さらにマーケットプレイスに出品し、販売することもできます。



『JobTribesスターターパック vol.1』にはLegendaryパックとCommonパックの2種類があり、それぞれ対象となる12種類のNFTのうち、ランダムに選ばれた6枚のNFTが封入されています(合計24種類)。パックに含まれるNFTはすべて「Rakuten NFT」限定商品で、「Rakuten NFT」での販売を記念し、楽天をはじめ様々な業界で活躍する職業をモチーフに描き下ろされたオリジナルキャラクターが含まれています。



ユーザーは「Rakuten NFT」上で手に入れたNFTを一定の手続き[1]を経て『JobTribes』で使用することができ、ゲームを通じて暗号資産DEAPcoin(DEP)を獲得する“Play to Earn”を楽しむことができます。



DEAは昨年11月にWeb3領域における協業推進に向け楽天と覚書(MOU)を締結したことを発表して以降、「Rakuten NFT」を通じた協業を含め、様々な領域での連携を協議してきました。楽天は70以上のサービスと1億以上の楽天会員を有し、独自の経済圏を形成しており、Web3領域においても、日本国内有数のNFTプラットフォームとして知られる「Rakuten NFT」 を提供しています。また、同社グループの楽天ウォレット株式会社では、ビットコインをはじめとする暗号資産の取引サービスも提供しています。一方、DEAのGameFiプラットフォーム「PlayMining」は2020年5月26日にサービス開始以来、2023年2月現在で全世界100カ国以上、260万人を超えるユーザーを有しています。DEAPcoin は日本ではじめて流通するPlay to Earnトークンであり、「PlayMining」も世界初のPlay to Earnトークンエコノミーとして、世界のGameFi領域をリードする存在となっています。



[1] 「Rakuten NFT」で『JobTribes』のNFTカードパックを購入すると、登録メールアドレス宛にコードが送信されます。そのコードを「PlayMining」で入力することで、ゲームで使えるゲームアイテムNFTを獲得することができます。二次流通以降では、ゲームアイテムNFTのコードは配布されません。



今後の展開として、楽天とDEAは、今回のパック販売を端緒に「Rakuten NFT」での「PlayMining」のNFT販売をさらに充実させていくとともに、それ以外の事業についてもシナジーを創出する協業の可能性や、双方のサービスの更なる価値向上に向けた連携などに関して協議を進めてまいります。





『JobTribesスターターパック vol.1』販売概要



概要:

「PlayMining」のNFTカードバトルゲーム『JobTribes』で使用可能なゲームアイテムNFTがもらえる静止画NFT



※「PlayMining」の『JobTribes』で使用できるゲームアイテムNFTと「Rakuten NFT」上のNFTは名称、シリアルは一致していますが、別のNFTとなります。「Rakuten NFT」でNFTを購入することで獲得できるコードを「PlayMining」上の特設ページで入力することで、『JobTribes』で使用できるNFTを獲得することができます。

販売URL: https://playmining.nft.rakuten.co.jp/

※販売ページは3月9日(木)17:00に開通予定です



販売単位:1パック



販売パック内容および価格・パック数:

『JobTribesスターターパック vol.1(Legendary)』(1パック6枚入り:全12種からランダムで選ばれた6枚のNFTが含まれます)

各1,200,000円(税込)/計30パック



<含まれるNFTの一部(各15枚)>

ネットショップ店員、映像配信事業者、旅行代理店社員、ネット銀行員、ブロックチェーンエンジニア、ゲームプロデューサー



『JobTribesスターターパック vol.1(Common)』(1パック6枚入り:全12種からランダムで選ばれた6枚が含まれます): 各20,000円(税込)/計3,000パック



<含まれるNFTの一部(各1,500枚)>

電子書籍販売事業者、ネットスーパー配達員、カメラマン、環境測量士、ゲーム音楽作曲家、脚本家











「Rakuten NFT」概要





・ユーザー向け/スポーツやエンターテインメントなど様々な分野におけるNFTを購入したり、個人間で売買したりすることができるマーケットプレイス

・IPホルダー向け/ワンストップでNFTの発行、および販売サイトを構築することのできる独自のプラットフォーム

HP: https://nft.rakuten.co.jp/

公式Twitter: https://twitter.com/RakutenNFT



Digital Entertainment Asset Pte. Ltd. | https://dea.sg/jp/

2018年8月に設立されたシンガポールを拠点とするグローバルなWeb3エンターテインメント企業です。DEAはPlay to Earnゲームの開発会社であり、GameFiプラットフォーム「PlayMining」 、NFTマーケットプレイス「PlayMining NFT」、メタバースプロジェクト「PlayMining Verse」、自社発行の暗号資産「DEAPcoin」の運営を行っています。3社のIPOを含むスタートアップ企業の設立、ヒットゲームの制作、ウェブテレビ番組の制作、NFTゲームに対する深い理解など、数十年にわたる経験に基づいて、吉田直人と山田耕三の2人の共同CEOがチーム全体を牽引しています。



代表者: 吉田直人 山田耕三

所在地: 7 Straits View, Marina One East Tower,#05-01,Singapore 018936

設立: 2018年8月

事業内容:GameFiプラットフォーム事業



【事業提携・協業に関するお問い合わせ先】

Digital Entertainment Asset Pte. Ltd.

アライアンス窓口|alliance@dea.sg







PlayMiningについて



PlayMiningは、暗号資産「DEAPcoin(DEP)」、NFTマーケットプレイス「PlayMining NFT」、全5タイトルのPlay to Earnタイトル、クリエイターと共創するメタバースプロジェクト「PlayMining Verse」を柱とするGameFiプラットフォームです。現在、世界に260万人以上の会員を有しており、"誰もが「楽しみながら」生活できる経済社会を"をコンセプトにコンテンツの拡充とユーザー拡大を続けています。



