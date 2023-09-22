［株式会社キューブ］

会場の装飾からコラボグッズまで！様々なコラボ企画で米フェスを盛り上げる！！



10月7日(土)～ 9日(月・祝)に新潟県長岡市で開催する「長岡 米百俵フェス～花火と食と音楽と～ 2023」（以下・米フェス）にて、長岡造形大学 池田研究室とのコラボが決定！地域と密接したフェスの開催を目指してきた米フェスでは、本フェスの原点である「米百俵の精神」から教育・人材育成に注目してきました。今日、長岡市内には4大学1高専と、学業の分野が広く培われてきた中で、今年度は、長岡市内にとどまらず県内の様々な学校と密接に連携した企画を立案中です。今年から「長岡造形大学 池田研究室」と会場内デザインやオリジナルグッズのコラボなど、様々な新しいエッセンスが米フェスに加わります。





【米フェスの会場を長岡造形大の学生が様々な装飾で盛り上げます!!】

今年4月より、米フェスの会場デザインとして池田准教授の研究室が始動。学生のフレッシュなアイディアから試行錯誤を繰り返し、何度も打ち合わせを重ねてきました。米フェスのニーズに合わせた、キッズエリアのワークショプ展開、おむすび型のアイコニックなオブジェ、出演者名をオリジナルフォントでデザインした”のぼり”、さらには長岡駅のシャトルバス乗り場までの通路のポスタージャックなど、様々な作品で米フェスを盛り上げます。



【フォトジェニックな撮影ブース】

幅6mを超える、超大型フォトブースが展開予定！

米フェス来場の思い出にフォトジェニックな1枚を狙ってください。

<フォトブース>







【コラボグッズ発売決定!!】

<米フェス・バンダナ produced by NID ikeda class (2,000円)>

フォトブースと連動したデザインのバンダナが登場







<ガトウ専科×米フェス 夏花火パイ(米フェススペシャルパッケージ) (1,150円)>

長岡の大人気銘菓、ガトウ専科の夏花火パイと米フェスがコラボ！

更にパッケージは長岡造形大学 池田研究室がデザインした米フェススペシャルパッケージ!!











【公演概要】

■公演：長岡 米百俵フェス ～花火と食と音楽と～ 2023

■開催日時：2023年10月7日(土)、10月8日(日)、10月9日(月・祝)

開場：9:30 開演：11:00

■会場：東山ファミリーランド（新潟県長岡市栖吉町３３００番地）

■出演

＜DAY１：10月7日(土)＞

アバンギャルディ、石井竜也、甲斐バンド、きゃりーぱみゅぱみゅ、JUNNA、スキマスイッチ、徳永英明、ひなた、降幡 愛

テーマソング「輝き」合唱：長岡市立 希望が丘小学校

MC：安東弘樹、本間紗理奈（FM-NIIGATA）



＜DAY２：10月８日(日)＞

イルカ、HY、NGT48、GLIM SPANKY、倖田來未、琴音、BEYOOOOONDS、南こうせつ、RIP SLYME

MC：安東弘樹、山中麻央（NST新潟総合テレビ）



＜DAY３：10月9日(月・祝)＞

Awesome City Club、岡崎体育、川崎鷹也、THE BAWDIES、Nulbarich、Base Ball Bear、松下洸平、 Liyuu、wacci

MC：安東弘樹、山中麻央（NST新潟総合テレビ）

（五十音順）



■チケット

・シートチケット

[通常]おとな￥12,000（税込）、中高生￥6,000（税込）／[長岡市民割引(限定枚数)]おとな￥11,000（税込）、中高生￥5,500（税込）

・テントチケット

[通常]おとな￥15,000（税込）、中高生￥8,000（税込）／[長岡市民割引(限定枚数)]おとな￥13,500（税込）、中高生￥7,000（税込）

・プレミアムリザーブシート(特典付)

[通常]指定席￥50,000（税込）※4名まで入場可能な指定席（4枚1組）



※スタディングチケットは、スタンディングエリアのみご入場いただけます。

※シートチケット、テントチケット、プレミアムリザーブシートは、ご購入されたエリアとスタンディングエリアにご入場いただけます。

※小学生以下入場無料!!

(1歳以上～小学生までのお客様は、成人同伴者（18歳以上）1名につき、お子様2名の入場が可能。1歳未満のお子様のご入場不可)

■チケット好評発売中！



詳細はオフィシャルHPをご確認ください。

https://comefes.net/tickets/



<長岡市民割チケット販売窓口>

○日本旅行長岡支店

販売時間:平日 10:00～17:00

問い合わせ先:0258-88-2500

○CoCoLo 長岡サービスカウンター

販売時間:10:00～19:30

問い合わせ先:0258-36-1300

○米百俵プレイス ミライエ長岡 3階

販売時間： 10:00～19:30

問い合わせ先:0258-36-1300

※チケット代金の支払い手段は地域デジタル通貨「ながおかペイ」のみとなります。

(現金・カード等での支払い不可)

※学生来館キャンペーンも実施中。

詳しくはこちらから（https://n-wakamonokikou.net/05/05-gakuseicp.html#01）



【関連リンク】

■長岡造形大学

https://www.nagaoka-id.ac.jp/

■長岡米百俵フェス公式サイト

https://www.comefes.net/

■長岡米百俵フェス公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/n_comefes

■長岡米百俵フェス公式インスタグラム

https://www.instagram.com/nagaoka_comefes/

■長岡米百俵フェス公式LINE（友だち登録で新米プレゼント！）

https://lin.ee/qguuwxq



企業プレスリリース詳細へ （2023/09/22-18:16）