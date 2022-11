[株式会社ワークポート]

出演中のC&Kの演技にも注目!



総合転職エージェントの株式会社ワークポート(本社所在地:東京都品川区、代表取締役社長 CEO:田村高広)は、2022年6月よりCLIEVYとKEENからなる男性二人組シンガーソングライターユニットのC&Kとコラボで、ファン参加型CM制作企画「四池さんとつくる、ワークポート新CM制作プロジェクト」を進めてまいりました。この度、新CM『ドラマは、後からついてくる。』が完成し、本日11月16日より公開いたしますことをお知らせします。CM起用曲は同日に発売開始されたC&Kの8thアルバム「CK OILY」収録の『Brand New Days』となります。また、CM公開に併せてメイキングムービーやC&Kのインタビューも公開いたしました。











新CM「ドラマは、後からついてくる。」♪C&K/Brand New Days(フルVer.):https://youtu.be/ytn33HQZVPs

ワークポート×C&K スペシャルコラボサイト:https://www.workport.co.jp/wp-candk/







ファン参加型企画「四池さんとつくる、ワークポート新CM制作プロジェクト」概要





C&Kの楽曲「Alma」を起用した、第1弾のCM『進め、一度だけの人生だ。』に続き、2022年6月24日のC&K全国ツアー開始と共に、スタートした第2弾のコラボCM制作プロジェクト。転職エージェントとして「一歩踏み出す人に勇気を与えるCMをつくる」というコンセプトの元、今回は単にC&Kの楽曲『Brand New Days』を起用するだけでなく、CMコンセプトやストーリーづくりなど、企画の段階からC&Kと強力なタッグを組み、第1弾以上にC&Kカラーを全開にした内容を目指しました。



また、前代未聞のファン参加型CM制作企画として、エキストラ募集やメッセージ募集、アンケート実施などを通じて多くの“四池さん”(C&Kファン)のご意見やアイデアをCMの中のあらゆる場面に反映させながら作品づくりを進めました。







ファン参加型企画の見どころ



1.ファンがエキストラ出演!

CM出演のエキストラをファンから募集。全国から集まったファンがC&Kと夢の共演を果たしました。



2.ファンのメッセージをCMに起用!

CMストーリーの鍵をにぎる、主人公の「手紙」。この原案となる文章を、「これから一歩踏み出す人へ“50文字の応援メッセージ”」と題してファンから募集しました。心に響くメッセージを1作品選出し、起用しました。



3.CM内での使用グッズ・衣装にファンの意見を反映!

ファンからの投票結果がCM内に反映されるアンケート「あなたはどっち派!?多数決」を実施。ファンが選んだグッズやC&Kに似合う色をCM内に反映。どこに反映されたか、CMを視聴しながら答え合わせしていただく楽しみ方も!



※ファン参加型企画については、スペシャルコラボサイトでも紹介しております。→https://www.workport.co.jp/wp-candk/





CM『ドラマは、後からついてくる。』に込めたワークポートの想い



しっくりこない日々にモヤモヤしていても、そこから抜け出すためには少し勇気が必要です。やりたいことが見つかってから…、もっと自分に自信がついてから…と、さまざまな理由をつけてその場に留まり、踏み出すタイミングを先延ばしにしているうちに、大きなチャンスを逃してしまうこともあります。

勇気を出して一歩踏み出し歩き始めた後には、必ず人それぞれの“ドラマ”がついてきます。

今回のCMには、無理に何者かになろうとしなくても、明確な未来が描けていなくても、とにかく一歩踏み出すところから始めてみてほしいという想いを込めました。

きっかけとなることは驚くほど些細なことだったりします。このCMがみなさんの一歩踏み出すきっかけになれば幸いです。





ストーリー



仕事が思うようにうまくいかず、モヤモヤした気持ちを抱える主人公(KEEN)。そんな折、旧友から昔埋めたタイムカプセルを掘り返しに行こうという誘いが。タイムカプセルを開けると、当時の自分が書いた「未来の俺へ」という手紙があった。その手紙には「原点を思い出せ。踏み出すなら今だ!」という言葉が記されていた。過去の自分に励まされた主人公は、再び一歩踏み出そうと決意したのだった。











メイキングムービー公開



CM公開と同時に、一日の撮影のようすをまとめたメイキングムービーを公開。撮影の合間のC&Kの素顔や、本編には登場しない貴重なシーンが詰まったファン必見の映像となっております。さらに、クランクアップ直後のC&Kのスペシャルインタビューも収録!

Making Movie:https://youtu.be/_a8y3gTn4a4



<メイキングエピソード>

●C&Kの母校である「文教大学」で撮影

ロケは文教大学湘南キャンパスで実施。CMのキーポイントである、タイムカプセルや手紙にまつわるシーンが撮影されました。また、茅ヶ崎中央公園ではエキストラ出演するファンと共に、KEENが演じる主人公の心情の変化を表す重要なシーンの撮影を実施しました。





●CLIEVYが一人○役に挑戦!?

主人公を演じるKEENとは異なり、様々な役で出演したCLIEVY。メイキングムービーには、どんな衣装で、どの場面に出演したかのヒントが隠されており、本編と合わせて視聴いただくことでより楽しめるようになっております。ほかにも、ファンにはおなじみのC&Kのバックダンサーを務める「ZERO SEN」メンバーの出演や、C&Kグッズの登場など、随所に散りばめられた小ネタや仕掛けがわかる秘蔵映像が満載です。













C&Kコメント(撮影を終えた感想)



















※下記は動画インタビューをまとめたものです(一部抜粋)



――エキストラのファンとの共演はいかがでしたか?

CLIEVY:歩幅を合わせるなど普通ならなかなか難しいんですが、そこはさすがC&Kのファン!いざ撮影が始まるとLIVEで培った阿吽の呼吸で、撮影がスムーズに進みました。



KEEN:エキストラといわず、もっとフューチャーしてあげたかったですが、共演していただけたことが何より嬉しかったです!



――CM起用曲『Brand New Days』に込めたメッセージは?

KEEN:一歩踏み出すとき、その場を離れるのは名残惜しいと感じることもありますが、今まで支えてくれた人に、自信を持って自分の羽ばたく姿を見せられるような人間になってほしいという気持ちを込めました。CMをご視聴いただいた方に、旅立つ勇気を与えられると嬉しいです。



――CMの見どころを教えてください。

CLIEVY:「僕のことを見つけられるなら見つけてみろ!」と言いたくなるぐらい、主役を食う勢いで至るところに登場しています。第1弾以上に後ろからアピールさせてもらっているので、それもお楽しみのひとつとして観ていただけたらなと思います。



――CMのキャッチコピー『ドラマは、後からついてくる。』はCLIEVYさんが発案してくださいました。どんなメッセージが込められているのでしょうか。

CLIEVY:いい言葉ですよね(笑) 最初からこの先何があるのかなんて考えていてもわかりません。でも勇気を出して一歩進んだ先でふと後ろを振り返ってみたら、自分が進んできた分だけドラマは後からついてきているものです。どんなドラマが待ち構えているかは、誰にもわからない。だからこそ、張り切って前に進んでいこうというメッセージを込めました。

KEEN:いいドラマにするのも悪いドラマにするのもあなた次第。僕たちも、前に進んでいきます。





■C&K(シーアンドケー) プロフィール







CLIEVY(クリビー/左)とKEEN(キーン/右)からなる男性二人組シンガーソングライターユニット。 アーティストとして進化を続け、"ネクストブレイク"の期待が高い新人15年目(笑)

圧倒的な歌唱力、エンターテイメント性溢れるライブパフォーマンスに多くの支持を得る。その音楽性は、ディスコ、ファンク、ソウル、レゲエなどのブラック ミュージックをルーツに、フォークや80年代の歌謡曲、クラブミュージックまで幅広いジャンルに至る。

公式HP:https://c-and-k.info/



<リリース情報>

ワークポートCM曲「Brand New Days」収録

NEW ALBUM「CK OILY」2022年11月16日発売

初回限定盤[CD+DVD] ¥6,600(tax in)通常盤[CD] ¥3,300(tax in)

https://official-goods-store.jp/candk/

配信はこちら→https://lnk.to/candk_ckoily





CM公開を記念したスペシャルプレゼントキャンペーンも実施予定! 詳細は随時コラボサイトにて発表!

ワークポート×C&K スペシャルコラボサイト:https://www.workport.co.jp/wp-candk/



■ワークポートの取り組み

私たちはミスマッチのない転職を実現し、すべての人や企業がいきいきと働ける社会を創ることが最大のミッションであると考えています。また、良質で満足度の高いサービスを提供したいという思いを込め、キャリアコンサルタントを“転職コンシェルジュ”と呼んでいます。転職希望者のキャリアや人生設計に適う求人のご紹介のほか、ご要望に合わせて年収交渉や退職のアドバイスなどをいたします。転職コンシェルジュとしての質の向上のため、人間性と専門性を高める取り組みなども行っています。

※「転職コンシェルジュ(R)」はワークポートの登録商標です。https://www.workport.co.jp/trademark/





■ワークポート会社概要

商号 :株式会社ワークポート

代表者 :代表取締役社長 CEO 田村高広

本社所在地 :〒141-0032 東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー9F・6F

設立 :2003年3月

事業内容 :人材紹介サービス(有料職業紹介事業 許可番号:13-ユ-040590)

従業員数 :744名(2022年4月1日現在)

拠点 :【職業紹介拠点】東京、札幌、仙台、宇都宮、高崎、埼玉、横浜、千葉、静岡、名古屋、金沢、大阪、京都、神戸、岡山(中四国)、広島、高松、福岡(天神・小倉)、熊本、鹿児島、沖縄、韓国 【その他拠点】新宿、宮崎、タイ

URL :https://www.workport.co.jp/



◆ワークポートはプロボクサー井上尚弥選手のオフィシャルスポンサーです。https://www.workport.co.jp/naoya-inoue/



