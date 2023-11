[株式会社爽健グローバル]

この度、株式会社爽健グローバル(本社:東京都新宿区、代表取締役:福田秀人、以下爽健グローバル)が運営する「笑顔道鍼灸接骨院グループ」は、プロバスケットボールチーム「福島ファイヤーボンズ」とオフィシャルトレーナー契約を今期も継続することを決定し、プロバスケットボールチーム「福島ファイヤーボンズ」の試合におきまして「EGAODO MATCH 2023」を開催させていただきます。









笑顔道鍼灸接骨院グループはこれまで多岐の怪我に対する処置はもちろん、一般の方からトップアスリートまで、健康で安全・安心な生活をサポートする鍼灸整骨院グループとして、高い技術力を強みとし、人々の健康管理から、様々なスポーツ競技へのトレーナー派遣の他に、アスリート支援、スポーツ支援を積極的に行っております。今回のトレーナー契約に伴い、スポーツ振興を目的として福島ファイヤーボンズを応援いたします。



2011年東日本大震災後、地域復興活動として「すべては患者様の笑顔のために」という理念のもとに、我々にできる事はないかと継続的なボランティア活動を行ってきました。被災者のお身体のケアはもちろん多種多様なお手伝いをさせていただきました。復興が進み、その機会は少なくなってきましたが、今回このような形で「福島ファイヤーボンズ」をサポートさせていただくことで更に多くの「笑顔」が生まれることを大変嬉しく思っています。



今後も多くのアスリートの身体ケアを行い、ただ体を健康な状態に戻すだけでなく、アスリートが最大限のパフォーマンスができる体に戻すことをゴールとしており、これまでも業界トップクラスでアスリートのサポートに注力して参ります。



■「EGAODO MATCH 2023」日程

日時/場所:2024年1月21日(日)(時間未定)/宝来屋群山総合体育館

2024年4月21日(日)(時間未定)/未定





■福島ファイヤーボンズ

2013年に創設され、福島県郡山市をホームタウンとする、プロバスケットボールチーム。

チーム名は「福島県を元気に」を旗印とし、チームとして結束することで観ていただいている方々が燃えるような熱い試合を表す「ファイヤー」と、地元地域の絆を大事にして、最後まで福島県の代表として誇りを持って戦い抜くことを県民への約束とすることを表す「ボンズ」をあわせて「福島ファイヤーボンズ」と致しました。



会 社 名 :福島スポーツエンタテインメント株式会社

代 表 者 :代表取締役社長 西田 創

所 在 地 :〒963-8877 福島県郡山市堂前町1-2 石井ビル1F

設 立:2013年5月16日

事業内容:プロバスケットボールチーム"福島ファイヤーボンズ"の運営

プロフェッショナル・バスケットボールリーグ(B.LEAGUE)の試合興行

グッズ・チケット販売、地域スポーツ振興普及ほか



■選手紹介

























■株式会社爽健グローバル

笑顔道鍼灸接骨院グループは一般の患者様だけでなく、業界トップクラスでスポーツアスリートやアーティストまでサポートを行っている鍼灸整骨院グループです。高度な技術力・ノウハウを活かし、幅広い業界にて体調管理から治療のサポートを行っています。













社 名:株式会社爽健グローバル

代 表 者 :代表取締役 福田 秀人

所 在 地 :東京都新宿区西新宿8-14-24 西新宿KFビル706

設 立:平成15年10月

事業内容:整骨院・鍼灸院・リラクゼーションサロン・スポーツジム経営を中心とするヘルスケア事業、在宅医療マッサージ医療機器卸・販売など

U R L:http://www.egaodo-souken.com/





笑顔道は、2003年10月28日の創業以来、「挑戦の先には、成幸と学びしかない!」を合言葉に、笑顔道の仲間達(以下・道生)と共に挑戦し続ける20年でした。

患者様満足度(CS)への挑戦、道生満足度(ES)への挑戦、治療院業界への挑戦、道生・可能性への挑戦等、平坦な道だけでは無かったこの20年どんなときも、挑戦し続けるという魂だけは、忘れた事はありません。

私たちが、「東洋医学の継承と発展に貢献すると共に、西洋医学や他分野との融合をはかり、世の中に新しい価値と健康を創造する。」という社会的使命に対し、挑戦し続ける先に、今日本が抱える諸問題(子供達の筋肉低下、いじめ、引きこもり、待機児童、成人病、自殺、少子化、高齢化、寝たきり高齢者の増加、孤独死等…)解決の答えがあると信じています。

21世紀、国境を超えて世界がひとつに結ばれるグローバルな時代を見据えて、真のグローバル総合健康企業として大きく飛躍するため、世界の市場で成長を実現する事業基盤作り、人材育成を強化して行きます。

『人を治し、地域を治し、国を治し、世界を治す!』

代表取締役 福田秀人



これまでのサポート一覧

東京オリンピック2022 スケートボード男子・女子東京オリンピック2022 卓球女子

横浜FC/ニッパツ横浜FCシーガルズ/NISMO スーパーGT/埼⽟西武ライオンズ

スペシャルオリンピックス日本/公益財団法人全日本スキー連盟/福島ファイヤーボンズ公益財団法人日本自転車連盟/一般社団法人ワールドスケートジャパン/D.LEAGUE

Tリーグ 「木下マイスター東京」「木下アビエル神奈川」/a-nation 2017 , 2018 , 2019 BANFF TOKYO(バンフ東京)/デルミリオーレクラウド群馬/みなとラグビースクール

日本ローラースポーツ連盟 リンクホッケー日本代表/ホノルルトライアスロン BMXプロレーシングチーム「GANTRIGGER」/ 柔道ルーマニア代表チーム

モータースポーツ 「KCMG」「GAINER」/講道館ハワイ柔道教室/PASSPO☆

ADVICS マッハ車検 MC86 マッハ号/スーパーGT/風男塾/GTNET MOTOR SPORTSスーパー耐久/九十九里トライアスロン2019/東北楽天イーグルス 牧田和久選手

ビーチバレー井上真弥選手/サマンサタバサガールズコレクショントーナメントゴルフ

木瀬部屋/⽟ノ井部屋/大相撲 大関 栃ノ心/かけっこS&Cスクール/ボールパーク

シンクロナイズドスイミング 木村真野・紗野選手/WBOスーパーライト級 アストン・パリクテ選手 The New South Wales Waratahs スーパーラグビー/The ACT Brumbies スーパーラグビー

法政大学レスリング部コーチ森俊樹選手/世界陸上銅メダリスト 藤光謙司選手倖田來未/ソナーポケット/女子プロゴルファーエイミーコガ選手 FREEDOM beach 2019 in AOSHIMA/WIRED MUSIC FESTIVAL'19

DANCE FORCE 2022 2023/JFL鈴⿅ポイントゲッーズ

AK-69「START IT AGAIN in BUDOKAN」/ VIVA LA ROCK 2022 2023

清木場俊介/Y.S.C.C.横浜フットサル / Y.S.C.C横浜サッカー

高野人母美選手/武尊選手/神部建斗選手

他アスリート・アーティスト多数



【本件に関するお問い合わせ先】

企業名:株式会社爽健グローバル





企業プレスリリース詳細へ (2023/11/07-18:46)