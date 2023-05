[プレシードジャパン株式会社]

総勢13名、全39種類のオリジナルボイスを新規収録



ワイヤレスオーディオ機器やIoT関連商品の製造・輸入販売を行うプレシードジャパン株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:土山 裕和)は、同社が運営する「AVIOT」より完全ワイヤレスイヤホン「TE-D01v」をベースモデルとし、Kiramune(キラミューン)とコラボレーションした「TE-D01v-KRM」の予約を2023年5月9日より開始することをお知らせいたします。

製品ページ:https://aviot.jp/product/te-d01v-krm/







「TE-D01v-KRM」はアニメ・ゲーム等で活躍し、声優界を牽引している男性声優が参加する株式会社バンダイナムコミュージックライブによるエンターテイメントレーベルKiramuneとのコラボレーションモデルです。

本製品の最大の特徴として、いつでもメンバーの声を高音質で楽しむことができるランダムボイス機能を搭載。神谷浩史さんや浪川大輔さんをはじめとする、メンバー総勢13名のメッセージを各3種類ずつ、全39種類を完全新録でご用意しました。

また、音質に関しても“Kiramuneの音をリアルに再現する“ため、多岐にわたるジャンル、長い歴史で生み出された数々の楽曲を楽しめるチューニングを追求しました。まるでメンバーが目の前で歌っているようなリアルな声の再現度を追求した、Kiramuneサウンドを実現しています。

イヤホン本体のデザインも完全オリジナル。充電ケースとイヤホン本体はチャコールグレーをベースにKiramuneのオフィシャルカラーであるオレンジを配色。Kiramuneのイメージを表現しながらも日常使いがしやすいデザインを目指しました。さらにパッケージは内側に各メンバーの撮りおろしビジュアルを配置した豪華仕様。デザイン性とファンアイテムとしての特別感を両立させた一台に仕上げました。

これらのオリジナルボイス、チューニング、デザインはKiramune Projectが完全監修。

ファンの皆様へ届けたい思いをつめ込んだ、プレミアムなイヤホンです。









TE-D01v-KRMの特徴







■完全新録の総勢13名、全39種類のスペシャルランダムボイスを収録!

神谷浩史さんや浪川大輔さんをはじめとするKiramuneメンバー総勢13名、各3種類ずつの全39種類のランダムボイスを搭載。今回のために新規で録りおろしたメンバーの声をいつでも耳元でお楽しみいただけます。

※メンバーの変更は専用アプリ「AVIOT SOUND ME」から変更できます。







■Kiramuneのイメージを表現したスペシャルデザイン

充電ケースはKiramuneのオフィシャルカラーであるオレンジをチャコールグレーのベースに配色。イヤホン本体はチャコールグレーをベースにシルバーのメタリックパーツをアクセントに施しています。充電ケースとイヤホン本体のボタン部分にKiramuneロゴを配置するなど、Kiramuneのイメージを表現しつつ、日常使いがしやすいデザインを目指しました。

さらに各メンバーのイメージカラーを使用したシルエットやロゴステッカーを付属。充電ケースにお気に入りのカラーのステッカーを貼るなど、自分だけの一台にカスタマイズ頂くことも可能です。

パッケージ外側はオフィシャルカラーのオレンジにロゴをあしらい、内側には各メンバーの撮りおろしビジュアルを配置した豪華仕様。普段使いとファンアイテムとしての特別感を両立し、自分の“推し”を表現することもできる唯一無二の一台です。







■『Kiramuneが届けたい音』を楽しめるオリジナルのチューニング

“Kiramuneの音をリアルに再現する“ため、多岐にわたるジャンル、長い歴史で生み出された数々の楽曲を楽しめるチューニングを追求しました。

AVIOTとKiramune Projectがタッグを組み、合同でチューニングを実施。メンバーのボーカルを際立たせたマスタリングを再現できるよう、試聴と調整を繰り返し、癖の少ない自然なサウンドに仕上げています。これにより、ジャンルや曲調を超えてどんな楽曲にもマッチする懐の深いチューニングを実現しました。ナチュラルかつリアルなサウンドで、広がりがあるインストルメンタルとメンバーが目の前で歌っているようなKiramuneサウンドをお楽しみいただけます。









ここだけで見られるスペシャルムービーも公開中!







▼プロモーションムービーはこちら

URL:https://youtu.be/eWHl_spHH7M





■Kiramune Music Festival概要

日 時:DAY.1 2023年5月13日(土) 開場14:00/開演15:30

DAY.2 2023年5月14日(日) 開場12:00/開演13:30

会 場:横浜アリーナ

チケット料金 :全席指定 11,000円(税別)/12,100円(税込)

主 催 ・ 企 画 :Kiramune Project

制 作:バンダイナムコミュージックライブ

協 力:Kiramune Star Club





■Kiramuneとは

Kiramune(キラミューン)レーベルとは、表現の可能性にチャレンジする男性声優が参加するレーベルです。

Kiramuneとは「きらきら」「コミュニティ」「ミュージック」という単語をあわせた造語で、音を通じ、ユーザーと様々なコミュニケーションを図り、映像・音楽業界を更に盛り上げていく輪を広げようという意味をこめています。

2009年4月のレーベル設立以降、音と映像によってボイスアクターとして活躍する彼らの表現を広げる新レーベルを目指します。









販売基本情報









■TE-D01v-KRM

•販売価格 :22,000円(税込)

•予約期間 :2023年5月9日(火)~5月31日(水)

•お届け予定日 :2023年7月予定

•取り扱い店舗 :AVIOT ONLINE MALL(https://shop.aviot.jp/c/product/te-d01v-krm)









TE-D01v-KRMスペック







基本仕様

・ドライバー:φ10mmダイナミック型

・通話用マイク:MEMSマイク

・バッテリー容量:イヤホン片耳85mAh / ケース600mAh

・通話時間*:最大9時間

・連続再生時間*:最大18時間 (充電ケース併用時:最大60時間)

・イヤホン本体 充電時間:約1.5時間

・充電ポート:USB Type-C

・防水レベル**:IPX4相当

・重量:イヤホン片耳 約6.3g

・その他

マルチポイント対応、片耳使用可能、イヤホン単体ON / OFF 可能、急速充電対応(約10分の充電で最大120分再生)

・付属品

USB Type-Cケーブル、ユーザーマニュアル、シリコンイヤーピース(S/M/L各サイズ1ペア)、ステッカー

※Mサイズは購入時に装着済み





Bluetooth規格

・対応コーデック:SBC、AAC

・対応プロファイル:A2DP、AVRCP、HFP、HSP

・Bluetooth version:5.2

・Bluetoothマルチペアリング登録可能デバイス数:8





■TE-D01v

「TE-D01v」は、製品コンセプト「THE ANSWER」の通り、あらゆるシーンにマッチし、多種多様なニーズを満たすワイヤレスイヤホンの1つの最適解を目指したコンパクトなマルチスペックモデル。

より広い帯域のノイズを抑えられるよう周波数帯の有効レンジを拡大させたハイブリッドアクティブノイズキャンセリングに加え、業界最長クラスであるイヤホン単体最大18時間*(充電ケース併用で最大60時間*)再生可能なロングバッテリー、AI技術を活用したアルゴリズム搭載の高品質通話機能など、多彩なニーズに寄り添う一台です。

製品ページ:https://aviot.jp/product/te-d01v/



*再生時間は使用環境により変動する可能性があります。

**イヤホン本体のみ





■AVIOT



AVIOT(アビオット)は日本の音を知り尽くしたサウンドエキスパート・エンジニアが音響設計に携わる、日本発のオーディオビジュアルブランドです。“Good enough never is.”(最善の追及に終わりなし) をスローガンに、高音質であるだけでなく、日々の生活のあらゆる場面で心地良くご使用いただける製品の開発を進めています。





■会社概要

商号 : プレシードジャパン株式会社

代表者 : 代表取締役 土山 裕和

所在地 : 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-16-7 北参道DTビル3F





■事業内容

1) ワイヤレスオーディオ機器、IoT関連商品の製造・輸入販売

2) モバイルアクセサリーの輸入販売

3) 自社ECサイトの運営



