Appier Group 株式会社(本社:東京都港区、代表取締役CEO:チハン・ユー、証券コード:4180、以下「Appier」)は、Aisamoney が今年7月に実施したアンケート調査 (対象: 1,225人のファンドマネージャー、証券アナリスト、銀行員、格付け会社) において、「日本で最も傑出した企業 (The Most Outstanding Company in Japan) ※1」のソフトウェア&サービス部門で最優秀賞を受賞したことをお知らせいたします。



Asiamoneyは毎年、アジア太平洋地域における傑出した上場企業への投票をビジネス界に呼びかけており、Appierは日本市場におけるソフトウェア&サービス部門の投票で1位となりました。この投票は、企業の財務業績、経営陣の卓越性、IR活動、CSRへの取り組みなどの分野において優れた上場企業を表彰することを目的としています。



Appierは、AI活用で見込顧客の発掘や獲得、顧客維持、エンゲージメント向上、取引などのコンバージョン率の改善、そして顧客分析 (CDP) に至るまで、企業のセールス・マーケティング活動に対するソリューションをトータルで提供し、顧客企業の実質的な収益性向上と持続的成長の実現に貢献しています。



代表取締役CEOのチハン・ユーは、「創業以来、AIに特化した企業としてAIを活用したマーケティング・ソリューションを開発・提供して、顧客企業の様々な課題解決に取り組んでまいりました。この度、ソフトウェア&サービス部門での最優秀賞受賞となり、大変嬉しく思います。応援してくださったステークホルダーの皆様方に、感謝を申し上げます。当社は、加速するAI進化の中で顧客企業のリターン (利益) を追求し、卓越性への揺るぎないコミットメントを原動力として、今後とも邁進してまいります」と述べています。



当社では、全てのソフトウェアにAI技術が搭載され、ソフトウェアが今よりもさらにスマートになる未来を創造し、AI搭載「エンタープライズ・ソフトウェア」のご提供を通して、多くの企業がより正確で迅速、そして先見的な意思決定ができるよう、ご支援してまいります。



※1 Asia's Outstanding Companies Poll 2023 ( https://www.asiamoney.com/article/2bxs84onu2aislro87y0z/polls/asias-outstanding-companies-poll/asias-outstanding-companies-poll-2023 )





Appier(エイピア)について:

2012年創業。高度な予測AI(人工知能)を実装したマーケティング・ソリューションをSaaSで提供するパイオニア企業です。『ソフトウェアをよりスマートに、AIでROIを向上させる』というミッションのもと、誰もが簡単に使えるAIの普及と実用化を推進しており、AIを用いた顧客分析等で、企業のセールスおよびマーケティング活動を包括的に支援しています。現在、アジア太平洋地域、欧州、米国に17の拠点を置き、データの価値を最大化することで、あらゆる企業がより正確かつ迅速で、先見的な意思決定が行われる未来の創造に取り組んでいます。2022年12月、東京証券取引所グロース市場からプライム市場へ区分変更(証券コード:4180)



