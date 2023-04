[アシックスジャパン]

アシックスは、気候変動に対する取り組みの一環として、ランニングまたはウォーキング5kmで1本の植樹ができるチャレンジプログラム「Run for Reforestation Challenge(ランフォーリフォレステーションチャレンジ) 」を、4月10日から30日までの期間にグローバルで実施します。









本プログラムは、気候変動への関心が世界的に広がる中、一人ひとりがより高い意識を持ち、自ら行動することでCO2削減に具体的に貢献できるよう企画したものです。

当社が提供するフィットネス・トラッキング・アプリ「ASICS Runkeeper(アシックス ランキーパー)」を使ってランニングまたはウォーキングで5kmを完走・完歩すると1本、上限25,000本の木が、当社が提携している森林再生や生態系保護を行う国際的な NGO「One Tree Planted(ワン・トゥリー・プランテッド)」を通して植樹されます。



「Run for Reforestation Challenge」は、以下の2次元コードからエントリー、参加できます。

※チャレンジ期間は日本時間4月10日16時から30日16時までとなります。







当社は、「Anima Sana in Corpore Sano(健全な身体に健全な精神があれかし)」を創業哲学に掲げ、世界中のすべての人々の将来世代に続く心身の健康に貢献することを使命としています。

そのためには、地球環境も健やかでなければならないと考え、2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにすることを目指し、循環型モノづくりを進めるなど、環境と社会に配慮した事業活動を続けています。



今後も、スポーツを通じ気候変動対策に貢献できるさまざまな取り組みを企画していきます。



〇One Tree Planted創設者/代表 マット・ヒル氏のコメント

すべての人が環境保護や気候変動対策を推進しなければならない中、アシックスのこのような活動に敬意を表します。アシックスとは昨年にパートナーシップを組み、コミュニティや生物多様性、環境を守るためにアメリカで植樹を行いました。

アースデイ月間に実施される「Run for Reforestation Challenge」を通じ、引き続きともに気候変動対策に取り組めることを楽しみにしています。



〇株式会社アシックス サステナビリティ統括部長 吉川美奈子のコメント

近年では気候変動に対する意識や関心が高まる一方、何をすべきかわからない 、機会が少ないなどの理由から具体的な行動に移しにくい、といった課題があるといわれています。そこで今回の「Run for Reforestation Challenge」は、どなたでも参加でき、好きな時間に自身のペースで体を動かすだけ、と実行しやすい内容としました。気候変動に対する本プログラムが、心身とともに地球環境も健やかになるきっかけになれば幸いです。スポーツができる地球環境を守るために、今後も持続可能な事業活動を進めてまいります。



〇 One Tree Plantedについて

https://onetreeplanted.org/



〇アシックスのサステナビリティ活動について

http://corp.asics.com/jp/csr





【ご参考】

「アースデイ東京2023@代々木公園」に出展

日時:4月15日(土)、16日(日) 10時~17時30分

場所:代々木公園イベント広場

内容:1.アシックスのサステナビリティ推進に向けた取り組みのご紹介

循環型ビジネスモデル推進の取り組みやリサイクル素材を採用した商品の展示を行います。

2.ONE FUTURE PROJECT「エコボッチャ」のワークショップ

対 象:小学生以上の子どもと保護者

参加条件:アシックス無料会員サービス「OneASICS(ワンアシックス)」に登録をしている

保護者の同伴

開催時間:1.11時~ 2.12時~ 3.14時~ 4.15時~ 5.16時~ 各回6名前後

※上記時間以外は、エコボッチャの体験会を実施します(年齢制限なし)



<エコボッチャについて>



衣類などからリサイクルされた素材で自身が作製したボールを使ってプレーします。ボールの素材は、中古衣類から再生されたリサイクルフェルトを、ボールを編む際に使うひもには、販売できないサンプルシューズや従業員から回収した靴ひもを採用しています。パラスポーツに自然と親しみながら、循環型モノづくりを通してCO2削減に関心を持ち、さらに、モノを大切にする心を育み、さまざまな人たちとプレーすることで多様性を感じることもできるコンテンツです。



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/10-17:16)