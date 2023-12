[イープラス]

未体験のHIPHOPスクランブルフェス、4月6日(土)~7日(日)幕張メッセで開催。チケット最速先着先行12月22日(金)12時スタート!さらなる追加ラインナップやヘッドライナーも近日発表予定。







「eplus presents GO-AheadZ」は2024年4月6日(土)と7日(日)の2日間にわたり、幕張メッセ 国際展示場 9-11ホールで開催するHIPHOPを中心とした音楽フェス。初開催となる今回は、日韓のHIPHOP、R&Bシーンを牽引するアーティストから、バンドサウンドのさらなる可能性を見せてくれるアーティストまで、”スクランブル” でお届けします。



第1弾発表でアナウンス済みの「CHANGMO」、「¥ellow Bucks」、「CVLTE」、「Yo-Sea」、「(sic)boy」、「ZENE THE ZILLA」に加え、新たに、唯一無二の世界観を構築する孤高の「舐達麻」、韓国からは次世代のHIPHOPシーンで輝きを放つ「ASH ISLAND」、圧倒的なスキルで魅了する新世代ディーバ「Lee Young Ji」、変幻自在なバンドサウンドで世界を揺らす「Paledusk」など、多種多様なスタイルで好奇心を刺激する魅力的アーティスㇳが集結!



また追加ラインナップの発表と共に、注目の日割りも発表!

各日のラインナップから、その日どのような世界が形作られるのか、是非想像してみてください!



【ラインナップ】

4月6日(土)

ASH ISLAND / Paul Blanco / SIRUP / (sic)boy / Yo-Sea / CVLTE / CHICO CARLITO / SKRYU



4月7日(日)

CHANGMO / 舐達麻 / ¥ellow Bucks / Lee Young Ji / Hideyoshi / Paledusk / TSUBAKILL / ZENE THE ZILLA / HIYADAM



and many more...!!

NEXT LINE UP&HEADLINER COMING SOON!



チケットは12月22日(金)12時から最速先着先行受付にて発売開始します。



さらなる追加ラインナップやヘッドライナーも近日発表予定。

最新情報はGO-AheadZ公式サイト、公式SNSで発表しますので、是非ご注目ください。







