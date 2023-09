[IISIA]

マーケットとそれを取り巻く国内外情勢の分析、それに基づく未来シナリオを提示し「Pax Japonica」の実現をめざす独立系シンクタンク









「官僚育成機関」として名を馳せた時代も今は昔。東京大学の歴史的系譜が今覆されようとしている。

「社会に直面している課題解決に貢献する新たな業を起こす」と2022年東京大学の入学式にて藤井輝夫総長より祝辞が述べられた。

これまでは東大生と言えば官僚職であったが、現在は官僚職の倍率は総合職ならびに管理職も例年下がりつつある。そのような中、東大生が起業への憧れを抱きつつ、どのようにし資金を集めるのかが課題といえる。トップ層の東大生から若手起業家を輩出すべく土台体制を構築する今後の取り組みが期待されている。







現役東大生の神野さんも官僚職ではなく起業を志す学生の1人である。東京大学理学部生物化学科年生4神野和磨さんは、現在IISIAのスーパーインターン生として活躍中。学業以外に、プログラミング、バンドのヴォーカルや古墳巡り、更に趣味の海外旅行で知り合った17歳のイギリス留学生の設立会社をフォローしたり、グローバル社会で活躍できるよう英語学習に力を入れたりと何でもマルチタスクをこなしている。そのような神野さんも将来の夢の選択肢の1つとして、起業家の道を考えつつある。



このような社会の流れと現役東大生の起業魂を応援する為に、9月5日~7日にかけて東京大学分子ライフイノベーション棟にて夢を持った若手起業家を支援するイベントが開催される。このイベントはIISIA×RIJAG×東京大学工学系研究科 道徳感情数理工学講座により開催され将来の有望な人材育成の為に定期的に開催される予定である。



この講義は、東大生が一番受けたい授業No.1として注目されている講義プログラム。

Pepperくんの感情エンジンの数理を開発した光吉俊二特任准教授が発明した先端科学技術――四則和算――について「楽しく」「わかりやすく」学び、更に、新しい技術を使って起業を志す学生を育む内容となっている。





~選抜突破者の生の声~

東京大学理学部生物化学専攻3年

「四則和算というものは、量子現象の正確な記述をできるようになるという可能性を持つと共に、人々の心を豊かにするコンセプト・概念としての側面も大きいということが分かりました」「とてもワクワクしながら聞いていました」



京都大学工学部物理工学科2年

「講義全体を通してとても興味深い内容でした。研究者とそれに対して興味のある生徒をつなぐ場はとても貴重であると感じております」



米子工業高等専門学校2年

「特に人口自我に興味を持ちました」「新しい視野を持つことが出来ました」



本日より7日(木)まで毎日開催。

開催期間内に教室内での撮影や学生へのインタビューをご希望の方は、上記フォームよりお申し込みください。

★https://form.run/@novelcalculationstandards-media★



<サマースクール詳細>

【開催日時】

9月5日(火)14:00~16:00 (14:00-14:10頭撮り時間)

9月6日(水)10:00~16:50

9月7日(木)10:00~15:30



【開催場所】

東京大学分子ライフイノベーション棟(東京都文京区本郷7丁目3)102室103室



【参加者】

高専生、学部生、院生(合計21人)



【関連リンク】

特設ページ⇒http://nsc-summerschool.com/

取材申込フォーム⇒https://form.run/@novelcalculationstandards-media

★開催期間内に教室内での撮影や学生へのインタビューをご希望の方は、上記フォームよりお申し込みください。



◆IISIA 会社概要

商号:株式会社 原田武夫国際戦略情報研究所

英語表記:Institute for International Strategy and Information Analysis, Inc.(略称:IISIA)

代表取締役(CEO):原田 武夫

設立登記:2007年4月2日

事業内容:国内外情勢に関する調査研究および教育活動、経営コンサルティング業

資本金:3,000,000円

本社所在地:東京都千代田区丸の内二丁目3番2号 郵船ビルディング 3F

URL: https://haradatakeo.com/

Twitter 公式アカウント: https://twitter.com/iisia

Facebook 公式アカウント: https://www.facebook.com/iisia.jp

公式Youtubeチャンネル: https://www.youtube.com/channel/UC1_4Dgxm7gwcs7TPXPjcNwg



◆RIJAG 概要

名称:一般社団法人日本グローバル化研究機構Research Institute for Japan’s Globalization (RIJAG)

設立登記:2011年9月29日

所在地:東京都千代田区丸の内二丁目3番2号 郵船ビルディング3F

電話番号TEL:03-6256-0960

FAX:03-6256-0959

URL:https://rijag.org/jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/08-20:40)