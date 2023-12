[株式会社バンダイ ベンダー事業部]

株式会社バンダイ ベンダー事業部(本社:東京都台東区)は、世界的に人気のゲーム『Minecraft』の世界観をミニチェストで再現した「MINECRAFT チェストコレクション」(1回400円・税10%込、全6種)を2023年12月第4週から順次、全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売り場・量販店・家電店などに設置されたカプセルトイ自販機にて発売いたします。







■商品特長

本商品は、世界的大人気ゲーム『MINECRAFT』の世界観を正方形のチェストで再現した「ガシャポン(R)」の新シリーズです。ゲーム内に登場するブロックなどを模した約46mmのチェストは、蓋を開けると収納ボックスになっていて、消しゴムなどの小物を収納することができる実用性の高い商品となっています。チェストを複数集めて積み重ねると、ゲームの世界観の再現性をより高めてお楽しみいただくことが可能です。ラインナップはMOBSから3種、CHEST、TNT、GRASSの全6種です。「MOBS1」「MOBS2」には、5面に5種のモブの顔がそれぞれデザインされているので、お好きなキャラクターをぜひ探してみてください。



























































































■商品概要

・商品名 : MINECRAFT チェストコレクション

・発売日 : 2023年12月第4週から順次発売

・価格 : 1回400円(税10%込)

・対象年齢 : 15才以上

・種類数 : 全6種

1. MOBS1

2. MOBS2

3. MOBS3

4. CHEST

5. TNT

6. GRASS

・商品素材 : 本体:ABS

・生産エリア : 中国

・販売ルート : 全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに設置されたカプセルトイ自販機

・発売元 :株式会社バンダイ

■「MINECRAFT」とは

「マインクラフト」は全てがブロックの世界で、プレイヤーの思うままブロックを積んで自由に遊ぶことができる、世界中で大人気のゲームです。ゲーム内でランダムに生成される広大な土地に、シンプルな家から豪華な城まで様々なものを作って楽しむことが出来ます。また、ゲーム内では武器や防具を作りモンスターの襲撃に対抗するサバイバルモードや、多くの資源を自由に用いて自分好みの世界を作れるクリエイティブモードなど独りでも友達と複数人とでも楽しめる様々なモードが用意されています。マインクラフトはXbox、PlayStation 4、Nintendo Switch、iOS、Android、Windowsなど、様々なハードでリリースされています。

■バンダイのカプセルトイ事業「ガシャポン(R)」について

1977 年、バンダイは、当時20円の自販機が主流だったカプセルトイ市場に、異例の100円機で参入しました。

ハンドルを「ガシャ」っと回すと玩具が入ったカプセルが「ポン」と出ることから自社のカプセルトイを「ガシャポン(R)」と名付けました。多彩なキャラクターと時代のトレンドに合わせた豊富なラインアップを商品化し、発売以来、幅広いお客さまのニーズに「答え」続けています。

現在では、電子マネー対応自販機「スマートガシャポン」やインターネットでの商品購入が可能な「ガシャポンオンライン」も展開。これからもバンダイ「ガシャポン(R)」は、カプセルトイ市場をリードしていきます。



