[NTTドコモ Lemino]



株式会社NTTドコモ(以下、ドコモ)は、映像配信サービス「Lemino(R)」において、井上尚弥選手が所属する大橋ボクシングジム主催のイベント「NTTドコモPresents Lemino BOXING PHOENIX BATTLE107」を2023年11月27日(月)17時30分より独占無料生配信いたします。



東京・後楽園ホールで開催される「NTTドコモPresents Lemino BOXING PHOENIX BATTLE107」では、メインマッチとして、日本ミニマム級王者 高田勇仁選手(ライオンズ)に、日本ミニマム級2位 森且貴選手(大橋)が挑みます。

セミファイナルでは、元OPBF&日本Sウェルター級王者 チャールズ・ベラミー選手(横浜光)に、日本ミドル級1位 可兒栄樹選手(T&T)が挑む、注目のタイトルマッチが開催されます。



その他、日本Sフェザー級11位 渡邊 海選手(ライオンズ)と`22全日本新人王 大谷新星選手(真正)の日本ユース・スーパーフェザー級王座決定8回戦等、計8試合の開催を予定しており、当日の全試合を「Lemino」で独占無料生配信いたします。



また、 「Lemino」では、2023年12月26日(火)の「NTTドコモ Presents WBA・WBC・IBF・WBO 世界スーパー・バンタム級王座統一戦 井上 尚弥 vs マーロン・タパレス -streaming on Lemino-」の「Lemino」独占無料生配信に向け、井上尚弥選手の様子をタイムリーにお届けいたします。第1弾として、11月上旬に実施されたジムでの合宿4日目に密着し、大橋ジムの選手たちと基礎トレーニングを積む、井上尚弥選手の貴重な姿をとらえたオリジナル番組「ON 井上尚弥」を2023年11月21日(火)から独占無料配信を開始いたしました。(毎週火曜日・金曜日更新)



今後も、ファン必見の井上尚弥選手のオリジナルコンテンツを多数配信予定です。詳細は今後、以下サービスサイトで発表させていただきます。試合に先駆け、「Lemino」でしかみられない井上尚弥選手の貴重な姿をお楽しみください。

https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000002/



【配信概要】

■タイトル:NTTドコモ Presents Lemino BOXING PHOENIX BATTLE 107

■配信日:生配信

2023年11月27日(月)17:30~

アーカイブ配信

2023年11月27日(月)23:30~2023年12月11日(月)23:00

※配信開始時間が遅れる場合がございます。

■視聴URL:

https://lemino.docomo.ne.jp/live?crid=Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDEzMzY=



■コンテンツサイト:https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000002/

■製作著作 :(C) Second Career





【「Lemino」概要】



感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。

無料コンテンツ(広告付き)のほか、月額990円(税込)の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。

「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※1でご利用いただけます。

■「Lemino」サービスサイト : https://lemino.docomo.ne.jp/





※1 <初回初月無料キャンペーン>

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。初回初月無料期間が適用されている間は、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがあります。

・過去にdTVで初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/26-11:46)