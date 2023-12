[Level Infinite]

高品質で魅力的なインタラクティブエンターテインメントを提供するグローバルゲームブランド、Level Infiniteは、ゲーム開発会社SHIFT UPと手を組んで制作した、背中で魅せるガンガールRPG『勝利の女神:NIKKE』(以下、『NIKKE』)において、Google Playが日本・韓国等各国・地域で展開される「Google Play Best of 2023」にて、ベストゲーム 2023を含む複数の賞を受賞したことをお知らせいたします。





『NIKKE』の受賞を記念して、2023年12月1日(金)から2024年1月8日(月)までの期間、App Storeにて実施されるPayPayポイントバックキャンペーンへの参加も合わせてお知らせいたします。





▼NIKKE公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/NIKKE_japan



▼NIKKE公式サイト

https://nikke-jp.com/





■ 「Google Play Best of 2023」にてベストゲーム 2023を含む複数の賞を受賞!

Google Playが日本・韓国など各国・地域で展開する「Google Play Best of 2023」において、以下の大賞および部門賞を受賞しました。指揮官の皆様の温かい支持と応援に、心から感謝申し上げます。





●「Google Play Best of 2023」(日本)

・タブレット部門 大賞

・ストーリー部門 部門賞





●「Google Play Best of 2023」(韓国)

・ベストゲーム 2023

・ストーリー部門 大賞





●「Google Play Best of 2023」(インドネシア・タイ・シンガポール・香港・台湾)

・タブレット部門 大賞



今回の受賞を記念して、指揮官様全員に「高級募集チケット」を10枚プレゼントします。ゲーム内のメールボックスより受け取ることができます。





1周年を迎え、さらなる盛り上がりを見せる『NIKKE』に、これからもぜひご注目ください。今年一年のご愛顧に心より感謝申し上げます。来年も皆様の期待を超えるよう、一層の努力を重ねてまいります。引き続きの応援をよろしくお願いいたします。



■ App StoreにてPayPayポイントバックキャンペーン開催中!

2023年12月1日(金)から2024年1月8日(月)までの期間中、App Storeにて『NIKKE』のアプリ内課金を対象に、PayPayポイントバックキャンペーンを開催します。

キャンペーン期間中、『NIKKE』の有料コンテンツをApp StoreにてPayPay決済を利用して購入すると、決済金額の10%相当のPayPayポイントが還元されます。





<キャンペーン詳細>

https://paypay.ne.jp/event/apple-coupon/



▽NIKKE公式サイト

https://nikke-jp.com/





▽ NIKKE公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/NIKKE_japan





<勝利の女神:NIKKE概要>

タイトル: 『勝利の女神:NIKKE』(略称:『NIKKE』)

配信日: 好評配信中(2022年11月4日(金)配信)

ダウンロードURL: https://bit.ly/3EVYgT5

料金: 基本無料、アプリ内課金あり

公式ウェブサイト: nikke-jp.com

公式X(旧Twitter): https://twitter.com/NIKKE_japan

ジャンル: 背中で魅せるガンガールRPG

権利表記: (C)PROXIMA BETA PTE. LTD. (C)SHIFT UP CORP.





■ Level Infiniteについて

Level Infinite は、Tencentのグローバルゲームブランドです。我々は、世界中のお客様が魅力的でオリジナルなゲーム体験をいつでもどこでも、好きなように体験できるよう届けることを目的としており、インクルーシブで繋がりを重視する、アクセシビリティの高いコミュニティを育成することに注力しています。また国内外のネットワークにおける開発会社やパートナースタジオに向けて、幅広いサービスやサポートを提供し、彼らの作品の真の可能性を解き放てるよう支援しています。





Level Infiniteは「PUBG MOBILE」や「勝利の女神:NIKKE」、「SYNCED(シンクド)」のパブリッシャーであり、Fatsharkの「ウォーハンマー40K:ダークタイド」、Funcomの「Dune: Awakening」、Inflexion Studiosの「Nightingale」などを含む数々の作品の共同パートナーです。Level Infiniteの詳細については、公式ウェブサイト www.levelinfinite.com(英語)や公式 X https://twitter.com/LevelInfiniteJP(日本語)をご覧ください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/02-15:40)