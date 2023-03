[株式会社WOWOWプラス]

KAI主演ドラマ『連続ドラマW 春が来た』の一挙放送も!







EXOのKAIが約4年ぶりに待望の来日。「KAI Japan Special Live 2023」より、ファイナルとなるパシフィコ横浜 国立大ホール公演の模様を、WOWOWプラスで3月26日(日)21:00~【全曲ノーカット】でテレビ初独占放送決定!さらに、「スカパー!番組配信」にて放送同時&見逃し配信も!



謎めいたVTR映像とステージ上で繰り広げるリアルなパフォーマンスとをリンクさせ、映画的な物語世界を織り成すKAIのソロステージ。2020年、2021年にリリースした2作のミニアルバム収録曲、「Mmmh」や「Peaches」等を中心に、「Growl」や「Love Shot」等人気曲を織り交ぜたEXOのヒットメドレーも披露して沸かせた。カリスマ性と親しみやすい素顔とが同居した、ハイクオリティーかつ温かなライブ。抜群の身体能力と繊細な表現力を誇るダンスパフォーマンスはファンならずとも必見。貴重な公演をお見逃しなく!



放送楽曲

Door

Ride Or Die

Nothing On Me

Reason

Peaches

Hello Stranger

Vanilla

I See You

Mmmh

Growl/Tempo/Love Me Right ~romantic universe~ ※メドレー

Electric Kiss/The Eve/Love Shot ※メドレー

To Be Honest



KAI主演ドラマ『連続ドラマW 春が来た』を3月26日(日)16:45~ 全5話一挙放送!









さらに、「日本初ソロライブツアー放送記念!EXO KAI スペシャル」と題し、KAIにとって日本のドラマ初出演&初主演となった、向田邦子の傑作短篇原作のドラマ『連続ドラマW 春が来た』を、ライブ放送の直前に一挙放送。歌手、俳優としてマルチに活躍するKAIをお見逃しなく!





KAI直筆メッセージ付き オリジナルInstagramARフィルターが期間限定で登場!









『KAI Japan Special Live 2023』の【全曲ノーカット】テレビ初独占放送を記念して、「KAI直筆メッセージ付き オリジナルInstagramARフィルター」が期間限定で登場!

以下に記載のリンクより、InstagramARカメラが起動いたします。Instagramで思い出や日常のワンシーンをシェアして、KAI日本初のスペシャルライブの放送を盛り上げましょう!



https://www.instagram.com/ar/541438241264364/

※イメージ画像です。実際のデザインは異なる場合がございます。





■放送情報

日本初ソロライブツアー放送記念!EXO KAI スペシャル

https://www.wowowplus.jp/feature/kai-from-exo-special/

1.2023年3月26日(日)21:00~『KAI Japan Special Live 2023』

収録日:2023年1月31日/収録場所:神奈川 パシフィコ横浜 国立大ホール

2.2023年3月26日(日)16:45~『連続ドラマW 春が来た』全5話一挙放送



■スカパー!番組配信

スマホ・タブレット・PCなどお好きなデバイスで番組をお楽しみいただけます!

【配信番組】

『KAI Japan Special Live 2023』

【配信日時】

3月26日(日)21:00~ ※1週間見逃し配信あり

【視聴条件】

スカパー!放送サービスで、WOWOWプラスをご契約の方



▼ご視聴はこちら

https://streaming.skyperfectv.co.jp/channel-770561

スカパー!番組配信公式サイトからご視聴いただけます。

※Myスカパー!(https://bit.ly/3j6hwVK)へのログインが必要です。



■WOWOWプラスとは

WOWOWならではの魅力あふれる番組をお届け!

ヒット作から名作まで様々な映画を高画質&途中CMなしで放送。

オリジナルドラマ、音楽ライブ、世界最高峰のスポーツも!スカパー!、J:COM、ひかりTVや全国のケーブルテレビ局でご視聴頂けます。

公式サイト https://www.wowowplus.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/13-19:46)