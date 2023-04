[株式会社鉄人化計画グループ]

~「TZ CUP TEKKEN7 TWT2023 DOJO #1」参加者エントリー開始のおしらせ~



株式会社鉄人化計画(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:根来 拓也)が展開するeスポーツ事業「TZ GAME Labs」(よみ方:ティーゼット ゲーム ラボ)は、世界累計販売本数が1000万本を突破の3D対戦格闘ゲーム『鉄拳7』のゲーム大会において、「TZ GAME Labs」が主催する大会を連続開催することをお知らせします。







世界各地の格闘ゲームコミュニティが開催するトーナメント大会を通じて、全世界のプレイヤーがランキングポイントを競い合い年間の優勝者を決定する『TEKKEN World Tour 2023』は、格闘ゲームeスポーツシーンにおいて最も熱いトーナメントサーキットです。



昨年開催した「TZ CUP DOJO」が好評だったため、今年は「通常大会」を2回、豪華な賞品が用意された「Ultimate大会」を3回開催予定です。

今回、第1回の通常大会「TZ CUP TEKKEN7 TWT2023 DOJO #1」への参加エントリーを受付中です。今後予定している大会への参加エントリーについても順次お知らせしますので、ぜひご注目ください。

大会当日は、カラオケの鉄人銀座店でオフラインイベントが行われ、TZ GAME Labs公式YouTubeチャンネルでも配信を予定しています。

TZ GAME Labs【公式】YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@TZGAMELabs/



大会概要





「TZ CUP TEKKEN7 TWT2023 DOJO #1」(通常大会)

本選:2023年5月5日(金) 11時~スタート予定

大会カテゴリ:TWT DOJO

大会配信:YouTube等での配信あり

ルール:TWT公式ルールに準拠する

参加者:一般公募(先着64名)

賞金:優勝賞金5万円・その他副賞あり ※賞金・賞品につきましては別項参照

※賞金は株式会社キタハラ工業様、 MODE COLD BREW様が拠出し、直接選手に支払われます。

主催:TZ GAME Labs / 株式会社鉄人化計画

協賛:

株式会社キタハラ工業 / MODE COLD BREW / WEBROOT / 株式会社神戸クルーザー / GLAMPROOK / 銀座 六覺燈 / つきぢ神楽寿司 / 株式会社ガンバール様より(敬称略)



実況・解説・コメント:

TZ Gaming TEKKEN Div.メンバー(ぺコス/ゼウガル/B君/ごまりちゃん)を予定



【TZ CUP TEKKEN7 TWT2023 DOJO #1 参加者募集!】

会場入場費:1,500円/1名(ワンドリンク込)

参加条件:TWTのルールを守り、楽しくコミュニケーションがとれる方

エントリー受付期間:~4月30日(日)

エントリー応募方法:Tonamel(トナメル)大会ページより申込み

エントリー上限人数:64名

※先着順のため、上限人数に達し次第エントリー出来ない場合がございます。予めご了承ください。



<詳細はTonamel大会ページ・TZ GAME Labs」公式HPをご確認ください>

Tonamel大会ページ:https://tonamel.com/competition/Se8VE

TZ GAME Labs公式HP:https://www.tz-gamelabs.com

TZ GAME Labs公式Twitter:https://twitter.com/TZ_GameLabs

大会に関するお問い合わせ先:Tz-gamelabs@tetsujinka.com



TZ CUP通常大会について





最大64名で競う!賞金・賞品総額20万円の大会

※現在エントリー受付期間中の「TZ CUP TEKKEN7 TWT2023 DOJO #1」は通常大会です。



【優勝】

賞金:

50,000円

※賞金は株式会社キタハラ工業様、 MODE COLD BREW様が拠出し、直接選手に支払われます。



賞品:

・ウェブルート株式会社様よりご協賛:QUOカード 30,000円分





・銀座 六覺燈様、株式会社神戸クルーザー様よりご協賛

東日本:六覺燈料理長おすすめコース2名様 or 西日本:神戸クルーザー海王コース2名様





・株式会社ガンバール様よりご協賛

「ぎょうざコンビ48個入」(冷凍餃子&しそ餃子セット)×2セット



・株式会社キタハラ工業様よりご協賛

レッドブル24本×2セット

お菓子詰め合わせBOX



【準優勝】

賞品:

・ウェブルート株式会社様よりご協賛 QUOカード 20,000円分



・銀座 六覺燈様、株式会社神戸クルーザー様よりご協賛

東日本:六覺燈10,000円分1名様 or 西日本:神戸クルーザー10,000円分1名様



・株式会社ガンバール様よりご協賛

「ぎょうざコンビ48個入」(冷凍餃子&しそ餃子セット)×2セット



・株式会社キタハラ工業様よりご協賛

レッドブル24本×2ケース

お菓子詰め合わせBOX



TZ CUP「Ultimate大会」について





最大100名!豪華賞品・賞金総額50万円の大会

【優勝】

賞金 100,000円

※賞金は株式会社キタハラ工業様、 MODE COLD BREW様が拠出し、直接選手に支払われます。

賞品

・ウェブルート株式会社様よりご協賛:QUOカード 50,000円分



・GLAMPROOK(グランルーク)様よりご協賛

東日本:GLAMPROOK飯綱高原ツインドーム平日2名様無料 or 西日本:GLAMPROOKしまなみグランピンテント平日2名様無料





・株式会社ガンバール様よりご協賛

「ぎょうざコンビ48個入」(冷凍餃子&しそ餃子セット)×2セット



・株式会社キタハラ工業様よりご協賛

レッドブル24本×2ケース

お菓子詰め合わせBOX



【準優勝】

賞金 50,000円

※賞金は株式会社キタハラ工業様、 MODE COLD BREW様が拠出し、直接選手に支払われます。

賞品



・ウェブルート株式会社様よりご協賛:QUOカード 30,000円分



・銀座 六覺燈様、株式会社神戸クルーザー様よりご協賛

東日本:六覺燈料理長おすすめコース2名様 or 西日本: 神戸クルーザー海王コース2名様



・株式会社ガンバール様よりご協賛

「ぎょうざコンビ48個入」(冷凍餃子&しそ餃子セット)×2セット



・株式会社キタハラ工業様よりご協賛

レッドブル24本×2ケース

お菓子詰め合わせBOX



【第3位】

賞品

・ウェブルート株式会社様よりご協賛:QUOカード 20,000円分



・銀座 六覺燈様、株式会社神戸クルーザー様よりご協賛

東日本:六覺燈10,000円分1名様 or 西日本:神戸クルーザー10,000円分1名様



・ 株式会社ガンバール様よりご協賛

「ぎょうざコンビ48個入」(冷凍餃子&しそ餃子セット)×2セット



・株式会社キタハラ工業様よりご協賛

レッドブル24本×2ケース

お菓子詰め合わせBOX



※上記に加え、追加賞品も予定しています。

本大会へのご協賛・賞品をご提供いただいた各企業様には御礼申し上げます。



TZ Gaming TEKKEN Div.メンバーによる「鉄拳7対戦会」の開催





TZ GAME Labsでは毎月一回ほど、TZ Gaming TEKKEN Div.メンバー(ぺコス・ゼウガル・B君)による「鉄拳7対戦会」を開催し、鉄拳コミュニティのさらなる活性化を目指しています。

TZメンバーやご来場者同士での対戦はもちろんのこと、メンバーからのコーチングも受けられるチャンスもありますので奮ってご参加ください。



TZ GAMING GINZA #3 鉄拳7対戦会:

https://twitter.com/TZ_GameLabs/status/1642834456234070016?s=20



『鉄拳7』について







5,400万本以上の世界累計販売本数を誇るバンダイナムコエンターテインメントより発売されている30年近く続く「鉄拳」シリーズの最新作。

直感的な操作で個性豊かなキャラクターを操り、ド迫力のバトルを楽しむことができる3D対戦格闘ゲーム。

本作から「パワークラッシュ」「レイジアーツ」などの“一発逆転”が狙える新システムを導入。

決まれば一撃壮快のド派手な演出が繰り広げられ、視覚的にも分かりやすく楽しめる。

プレイヤーだけでなく観戦者も思わず手に汗を握ってしまうほどのドラマティックな演出は、

eスポーツシーンでも国内外問わず多くの人々を魅了し、世界累計販売本数は1000万本を突破。

次回作『鉄拳8』も発表され、ますます『鉄拳ワールド』が盛り上がっています。



ジャンル:3D対戦格闘

対応機種: PlayStation(R)4、Xbox One、STEAM(R)



【PlayStation(R)4】

通常版(パッケージ版・ダウンロード版)

DEFINITIVE EDITION(ダウンロード版のみ)

【Xbox One】

通常版(パッケージ版・ダウンロード版)

ORIGINALS EDITION、DEFINITIVE EDITION(各ダウンロード版のみ)

【STEAM(R)】

通常版(ダウンロード版)

ORIGINALS EDITION、DEFINITIVE EDITION(各ダウンロード版のみ)

プレイ人数:1人~2人(オンライン時 最大8人)

CERO:C



公式HP:https://www.tk7.tekken-official.jp/

Twitter:https://twitter.com/TEKKEN_Project



TEKKEN(TM)7& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



TZ GAME Labs(ティーゼット ゲーム ラボ)プロジェクトについて







「TZ GAME Labs」は、ゲームが好きなアーティスト、声優、アイドル、コスプレイヤー、ゲーム・ストリーマーやプロゲーマーとリアルで一緒に遊べるゲームコミュニケーション施設です。ゲーム市場に新たなコミュニケーションフィールドを展開し、「eスポーツ」を軸に誰もが「繋がる」楽しさの本質を追究する空間として、2022年3月に鉄人化計画がカラオケの鉄人・銀座店にオープンしました。



今後、「TZ GAME Labs」プロジェクトは、

・ゲームコミュニケーションイベントの運営

・eスポーツチームのサポートおよび運営

・ストリーマーのサポートおよび育成

・ゲーム大会の企画・創設・運営・配信など

その他、グッズ・企画の運営を通して、eスポーツの文化を盛り上げていきます。



公式HP:https://www.tz-gamelabs.com

公式Twitter:https://twitter.com/TZ_GameLabs

最新ニュース:https://www.tz-gamelabs.com/news



●施設概要

TZ GAME Labs GINZA(ティーゼット ゲーム ラボ ギンザ)

住所:〒104-0061東京都中央区銀座5-9-11銀座ファゼンダビル

アクセス:東京メトロ 銀座駅A3出口/都営浅草線 東銀座駅から各徒歩2分

公式HP:https://www.tz-gamelabs.com

E-Mail:Tz-gamelabs@tetsujinka.com





【eスポーツ大会・イベント開催の企画・運営はお任せください】

「TZ GAME Labs」は、ゲーム大会の企画をはじめ、タイアップ企画のご提案・イベント運営、配信も可能です。またeスポーツイベントスペースをお探しの方は、お気軽に下記フォームよりお問い合わせください。



【TZ GAME Labsスポンサー企業様・パートナー企業様を募集中】

ゲームコミュニケーションフィールド「TZ GAME Labs」では、運営・ストリーマー、また今後開催を予定しているeスポーツの大会へご協賛いただけるスポンサー企業様、ご提案いただけるパートナー企業様を募集しています。ゲームコミュニケーションフィールド「TZ GAME Labs」の活動と共に「eスポーツ」、そして新たな次世代の文化を盛り上げる展開を作り上げてまいります。



●会社概要

名称:株式会社鉄人化計画

設立年月:1999年12月14日

代表者:根来 拓也

所在地:〒152-0003 東京都目黒区碑文谷五丁目15番1号

TEL:03-3793-5111

URL:https://www.tetsujin.ne.jp

事業内容:「カラオケの鉄人」ブランドをはじめとした空間提供型アミューズメント施設の運営

・メディア事業

・アライアンス事業

・レストラン事業(関連会社:株式会社TETSUJIN FOOD SERVICE、株式会社直久)

・美容事業(株式会社Rich to、ビアンカグループ)

・不動産事業(株式会社コストイノベーション)



<リリースに関するお問合せ先>

株式会社鉄人化計画 事業統括本部

TEL:03-3793-5115

FAX:03-3793-5128

E-Mail:Tz-gamelabs@tetsujinka.com



※記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。



