クリスマスやギフトに最適。大切な人に贈りたい、お酒をもっと楽しくするタンブラーシリーズ。



様々な暮らしに寄り添うライフスタイルプロダクトを提供する株式会社シービージャパン(本社:東京都足立区 代表取締役社長:樋口圭介)は、『お酒を楽しむタンブラーシリーズ』を2023年11月に発売致します。







Have a nice evening



お酒の味や香り、それによって得られる時間や安らぎといった「特別なひととき」を、いつも以上に上質なものにして頂きたい。そんな想いから生まれたシリーズです。大切な人にも、一緒に過ごす特別な時間を。





【香りを楽しむタンブラー】







お酒の香りが堪能出来る広い飲み口







味わいの始まりは香りから。

飲み口が広いので、種類ごとに違う香りを堪能しながらお酒が楽しめます。





持ちやすく柔らかなシルエット







握った時に指先に馴染む丸みを帯びたシルエット。

ロックや水割りとの相性が抜群です。





洗練された大人なデザイン







シンプルながらもしっかりとした主張を感じる2トーンボディ。

アクリルとサンドブラスト塗装で塗り分けされているので、手触りや質感もご堪能頂けます。





【泡を楽しむタンブラー】







ビールを美味しく飲むために考え抜かれた本体形状







ビールの美味しい条件の「泡」と「香り」をしっかり堪能出来るよう、シェイプラインにこだわりました。





泡の膨らみが心地いい 計算された飲み口サイズ







口元への収まりを考慮して生まれた飲み口サイズ。

泡まで美味い飲みやすさを是非体感して下さい。





ポイントは“3度そそぎ” 美味しいビールは注ぎ方から生まれる







しっかりとした味わいを堪能したい方には是非やってほしい「3度そそぎ」。

手間をかけたビールは、いつも以上に美味しく味わえます。





【喉越しを楽しむジョッキ】







雰囲気から味わえる ハンドル付きジョッキタイプ







ハンドル付きのジョッキタイプなので味はもちろん雰囲気も堪能出来ます。





乾杯を楽しもう!







ジョッキタイプだから気分が上がる!

外飲み気分で乾杯を楽しもう!





美味しい温度をキープする真空2層構造







冷たいビールを長く味わえる「真空2層構造」。

結露もしないので、テーブルやデスクの上に置きっ放しにしても水浸しになる心配はありません。









【商品詳細】

商品名:香りを楽しむタンブラー

小売価格:2,750円(税込)

サイズ:φ78.5×H110mm

実用量:0.35L

重量:146g

材料の種類:[内びん]ステンレス鋼、[胴部]ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装加工)

保温効力:95.5℃→49.4℃(1時間)

保冷効力:3.9℃→6.5℃(1時間)

Made in China







【商品詳細】

商品名:泡を楽しむタンブラー

小売価格:2,970円(税込)

サイズ:φ74×H185mm

実用量:0.48L

重量:195g

材料の種類:[内びん]ステンレス鋼、[胴部]ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装加工)

保温効力:95.5℃→59℃(1時間)

保冷効力:3.9℃→5.5℃(1時間)

Made in China







【商品詳細】

商品名:喉越しを楽しむジョッキ

小売価格:3,300円(税込)

サイズ:W107×D75×H145mm

実用量:0.5L

重量:285g

材料の種類:[内びん]ステンレス鋼、[胴部]ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装加工)

保温効力:95.5℃→53℃(1時間)

保冷効力:3.9℃→6.9℃(1時間)

Made in China





【販売サイト】

