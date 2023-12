[株式会社Gugenka]

株式会社Gugenka(代表取締役CEO 三上昌史)は、2024年2月19日(金)~3月17日(日)に開催される株式会社サンリオ(本社:東京都品川区 代表取締役社長:辻 朋邦、以下サンリオ)が主催のバーチャル音楽フェス「SANRIO Virtual Festival 2024 in Sanrio Puroland」の空間制作・演出、アニメーション、チケットの販売など総合制作を担当いたします。



「SANRIO Virtual Festival 2024 in Sanrio Puroland」公式ページ:https://v-fes.sanrio.co.jp/









Gugenkaだからできること





GugenkaはVRChat公式パートナーとしてVRChatとの公式契約、商業イベント開催、ワールド制作・演出、独自機能の提供などのトータル制作サービスを提供しています。

詳しいサービス内容は公式サイトをご覧ください。

公式サイト:https://gugenka.jp/vrchat



●高品質なイベント&ライブ制作

キャラクターやステージの3DCGやアニメーション、演出などトータルな社内制作体制を備えています。本イベントの見どころの一つとしてB3「LUMINA STAGE」では、光と音の演出がリアルタイムにアーティストのパフォーマンスと融合したライブをお楽しみいただけます。



●チケットシステム・イベントサイト制作

Gugenka独自のシステムで VRChatと連携し、チケット販売から入場管理を行うことが可能です。

今回のイベントからチケットサイトでは、イベント開始時に自動でInviteを受けることができる「Auto Join」機能や、友達とパーティを組んで一緒にイベントを楽しめるようになりました。



●アバターシステム(MakeAvatar)

「SANRIO Virtual Festival 2024 in Sanrio Puroland」で昨年開催時同様ドレスコードに指定されているモチポリアバターはGugenkaが提供するアバター制作アプリ「MakeAvatar」で自分好みにカスタマイズでき、あなただけのモチポリを作ることができます。



アバターはQuest版とPC版どちらも対応をしているほか、トラストレベルに関係なく簡単にVRChatへアップロードできるため、VRChatを始めたばかりの方でもオリジナルアバターでライブを楽しむことができます。



日本で唯一のスマートフォンからダイレクトにVRChatへアップロードが可能なサービスです。

▶MakeAvatar公式サイト:https://xr-marketplace.com/makeavatar



●外部リンクへの誘導

Gugenka独自のシステムを使用することで、VRChatのワールド内に外部リンクを設置し、Webページへ誘導することが可能です。

※通常、契約をしていない場合、ワールド内に外部リンクを設置することはできません。



「SANRIO Virtual Festival」とは









『SANRIO Virtual Festival』は、世界中のファンが繋がる最大級のバーチャルフェスです。

今年は期間を4週間に延長し、ショーやライブを楽しむ音楽イベントから、いつでも何度でも楽しめる期間限定VRテーマパークに進化しました。

クリエイターによる圧巻のパフォーマンス、異なる表情を持つ様々なエリア、1人でもその場で出会った誰かとでも楽しめるゲームやイベントなど、たくさんのコンテンツがフェスティバルを盛り上げます。



チケット販売開始







「SANRIO Virtual Festival 2024 in Sanrio Puroland」の有料ライブにご参加いただけるチケットです。チケットには、仮想空間でライブを楽しめるVRChatチケットやライブ配信が視聴できるSPWNチケットがございます。また、ご友人やご家族と一緒にイベントへご参加・視聴いただける招待コードが付属したチケットもございます。



【チケット情報】

販売期間:2023年12月12日(火)18:00~2024年3月25日(月)12:00

販売地域:全世界

※「VIPパス -SANRIO Virtual Festival 2024 in Sanrio Puroland-」のみ1月26日(金)23:59までの販売となります。

チケットの販売ページはこちら:https://v-fes.sanrio.ticket.gugenka.inc/ticket



●カジュアル(Quest)パス

販売価格:500円(税込)

参加可能プラットフォーム:VRChat



●カジュアルパス

販売価格:1,000円(税込)

参加可能プラットフォーム:VRChat



●スタンダードパス

販売価格:6,000円(税込)

参加可能プラットフォーム:VRChat、SPWN



●ペアパス

販売価格:10,000円(税込)

参加可能プラットフォーム:VRChat、SPWN



●VIPパス

販売価格:20,000円(税込)

参加可能プラットフォーム:VRChat、SPWN

※エントランスの掲示板にお名前が掲載される他、「デジタルハートライト」、「リアルハートライト」などがもらえる豪華特典が付いてきます。



●SPWNパス

販売価格:3,000円(税込)

参加可能プラットフォーム:SPWN

※SPWNパスはSPWNサイトにてチケットをご購入いただけます。

SPWN▶https://spwn.jp/



Gugenkaとは





Gugenkaはマルチメタバースのハブとなるコンテンツを制作するXRクリエイティブスタジオです。

デジタルプロダクトを購入できる「XMarket」では日本アニメ公式のデジタルフィギュア「HoloModels」や、VRChatなど様々なメタバースで使用できる「MakeAvatar」の衣装などを購入できます。また、GugenkaはVRChatの公式な法人契約窓口を行っています。



【公式ページ】https://gugenka.jp/

【お問い合わせ先】https://gugenka.jp/contact(受付時間:平日9:00~18:00)

代表取締役CEO:三上 昌史(Mikami Masafumi)

CTO & 海外統括:キラ プーン(Kiral Poon)



(C) 2023 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ



