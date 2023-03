[ヘリテージ]

Men's PREPPY×メンズメイク,PREPPY美容男子部FES.



株式会社ヘリテージ(本社:東京都新宿区、代表取締役:齋藤 健一、以下 ヘリテージ)が発行する、美容のプロのためのヘア&ビューティトレンド情報誌『PREPPY(プレッピー)』『Men's PREPPY(メンズプレッピー)』より、メンズメイクを始めてみたい男子のための体験型イベントを『Men's PREPPY』がプロデュース。

最新メンズ美容を体験できるPOP-UP型イベントとして2023年3月17日~19日の三日間、渋谷オルガン坂で開催します。









ヘア&ビューティ専門誌『Men's PREPPY』(株式会社ヘリテージ発行)による、自分を磨き、ビューティライフを楽しむ部活「美容男子部」が主催するメンズ美容イベント【MEN'S HAIR & BEAUTY FES. POWERD BY 美容男子部】が3月17日~19日の3日間、渋谷オルガン坂の「Hz-SHIBUYA(ヘルツ渋谷)」(東京都渋谷区宇田川町4−3)で開催されます。



会場には注目の12ブランドが集結し、最新のメンズコスメ、メンズ美容プロダクトを体験できる場を提供(一部ブースで商品の購入も可能)。また会場内に常設されるワークショップスペースでは、都内人気美容サロンのスタイリストによるメンズ美容レクチャー、メイクアーティストによる美容相談会なども開催され、無料で参加できます。いずれも当日会場での登録・予約制のため先着順。

身だしなみと清潔感でセンスアップしたいメンズ(美容男子)は必見のイベントです。



17日(金)は美容業界、周辺業界のビジネスパーソン向けのプレスレセプション(事前招待制)。

18日(土)~19日(日)は一般開放日。









2022年10月、表参道にて同様の趣旨で開催された「美容男子FES.」では、メンズメイクに関心の高い20代を中心とした「美容男子」が集まり大盛況でした。今回はその反響を受けての第2弾開催。アイテムもメイクアップグッズに加えて、スキンケア、ヘアケア、ヘアスタイリング剤、ドライヤーや脱毛器などの美容機器まで、幅広いメンズ美容の最新ブランドが一堂に会します。各プロダクトの使い方、のポイントや効果などを美容のプロフェッショナルから気軽に教えてもらうことができ、メンズ美容初心者、コスメを共有するカップルにもおすすめのイベントです。通常の売り場では体験できない貴重な情報交流の場として、等身大のメンズユーザーはもちろん、美容業界、周辺業界のビジネスパーソンが顧客インサイトを調査&体験する機会としてもご期待いただけます。



●出展ブランド(アルファベット順):



GATSBY、Kracie、BROSH、CARESSA、KINUJO、ReFa、OCEAN TRICO、RISINGWAVE、BULK HOMME、DR. HOME 0、HORISTIC Cures、Motto



●ワークショップおよび体験会スケジュール:

3月18日

13:00-15:50

「NADEA さんに教わるメンズビューティ体験会」









16:15-16:45

「fifth 内田さん春のメンズビューティトーク」





3 月19 日

11:15-12:45

「陽介先生のナチュラルヘアスタイリング講座」





13:00-15:50

「TOMMY さんに教わるメンズビューティ体験会」







●『Men's PREPPY』とは

理美容プロフェッショナルのための専門誌『PREPPY』の兄弟誌として2002年創刊。メンズヘア&ビューティの専門誌として、日本で唯一の月刊誌として発行されている雑誌です。また2021年には、別冊『MEN'S HAIR&MAKE UP Book』を発刊。一般メンズユーザー向けの美容情報を届けるメディアとして「PREPPY美容男子部」プロジェクトに連動。コンテンツ領域を拡大しています。



●「PREPPY美容男子部」とは

メンズ美容、メンズコスメを知りたいビギナーから、その“沼”を知ってしまった男性まで。自分を磨き、ビューティライフを楽しむ男性のためのプロジェクト。それが「PREPPY美容男子部」です。2022年4月よりSNSの映像企画より活動を開始し、同年10月には「PREPPY美容男子部FES.」を開催。同プロジェクトに連携したプリントメディア『MEN'S HAIR&MAKE UP Book』は通算4冊を発行。2023年3月27日には待望の5冊目が発刊予定。



●【MEN'S HAIR & BEAUTY FES. POWERD BY 美容男子部】 イベント概要

・展示会名: MEN'S HAIR & BEAUTY FES. POWERED BY 美容男子部

・開催日程:2023年3月17日(金) 14:00-20:00 ※17日はビジネスデー

18日(土)・19日(日) 11:00-18:00

・場所:「Hz-SHIBUYA(ヘルツ渋谷)」(東京都渋谷区宇田川町4-31階)

・入場料:無料

・主催者:株式会社ヘリテージ、『Men's PREPPY』編集部

・問い合わせ先

TEL:03-3528-9790

E-mail:biyo-danshibu@heritage.inc



◆イベント公式サイト

https://biyo-danshibu.com/mhbfes2023/



◆美容男子部公式サイト

https://biyo-danshibu.com



