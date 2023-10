[モリリン株式会社]

ブランドを象徴とするアニマルタブレットのパッケージから、ポップでアートフルなモチーフに落とし込む、計6型を発売!



繊維商社のモリリン株式会社(本社:愛知県一宮市、代表取締役社長:森 俊輔)の新規事業室による国内外のIP活用のコラボレーション企画の一環として、株式会社マッシュスタイルラボ(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:近藤 広幸)が展開するルームウェアブランド「SNIDEL HOME(スナイデル ホーム)」と土屋公⼆パティシエが手掛ける日本を代表する高級ショコラブランド「THEOBROMA(テオブロマ)」とのコラボレーションが実現し、10月11日(水)よりオンライン先行予約、10月18日(水)より全国店舗にて発売されることとなりましたのでお知らせいたします。







コラボレーション企画について





日本を代表する土屋公⼆パティシエが手がけるショコラブランド『THEOBROMA(テオブロマ)』と「着るほどに、きれいになる。BEAUTY HOME DRESS」をコンセプトに、おうちの中のファッション・ライフスタイルを提案するブランドとして誕生した「SNIDEL HOME(スナイデル ホーム)」の初のコラボレーションです。



THEOBROMAのシンボルとなる粒状のチョコ「キャビア」やアニマルタブレットのポップでアートフルなイラストモチーフを、SNIDEL HOMEらしいヴィンテージライクなカラーに仕立て上げ、オリジナリティ溢れる一着に。

ついついアイテムを揃えたくなるような、大人の遊び心がきいた、キャッチーでプレイフルなスペシャルコレクションをお楽しみください。



商品ラインアップ







【THEOBROMA】ニットカーディガン 価格:9,680円

「THEOBROMA」で大人気のショコラパッケージアートをモチーフに、SNIDEL HOMEが紡ぐスウィートでヴィンテージライクなルームウェアコレクション。どこか懐かしさを感じる発⾊が美しい、やわらかなニットカーディガンは、オリジナルボタンと左手⾸にあしらった大きめのタグがアクセント。胸元には「THEOBROMA」のチョコレートパッケージに描かれている猫、うさぎ、山⽺の美しいイラストをそれぞれのカラーに刺繍しました。





【THEOBROMA】ニットジャガードプルオーバー 価格:8,910円

猫、うさぎ、山⽺の美しいイラストを大胆にジャガードで施したやわらかなニットプルオーバー。ビビットなカラーとキャッチーな仕上がりで目を惹くデザインは、自分用だけでなくギフトにもぴったりなアイテムです。





【THEOBROMA】インレートップス 価格:6,930円

肌あたりの良いインレイ素材を使ったロングTシャツは、オールシーズンお楽しみいただける仕様に。フロントにはプルオーバー同様「THEOBROMA」のチョコレートパッケージに描かれている猫、うさぎ、山⽺の美しいイラストを大胆にプリントしました。





【THEOBROMA】インレーロングパンツ 価格:7,480円

しなやかなインレイカットソーを使用したロングパンツは、ゆったりしたシルエットなので、幅広い方にお楽しみいただけます。同シリーズのインレートップスやニットアイテムとのコーディネートがおすすめです。





【THEOBROMA】エコバッグ 価格:4,620円 【THEOBROMA】ポーチ 価格:4,180円

ルームウェアと連動カラーのベロア調生地を使用した、ほのかな光沢感がおしゃれなデザイン。エコバッグは、ファスナーを開けるとエコバッグ部分が出てくるので、普段はコンパクトに持ち運べることができ、バッグ等に引っ掛けられるリングも付いています。ポーチは、タッセル付きのキュートなデザインで、普段使いのメイクポーチなどに重宝する仕様に。ギフトにもおすすめのアイテムです。



(全て税込価格表記)

詳細は下記オンラインストアをご覧ください。

■SNIDEL HOMEオフィシャルオンラインストア( https://snidel.com/snidel_home/ )

■USAGI ONLINE( https://usagi-online.com/ )



配合美容成分





SNIDEL HOMEでは「着るほどに、きれいになる。」をコンセプトにテキスタイルに植物成分を配合したルームウェアを展開しています。今回のTHEOBROMA COLLECTIONでは「ローズヒップ」を施しており、ローズヒップの種子から採れるオイルを生地に加工しています。



販売について





<ONLINE STORE先行発売>2023年10月11日(水)12:00 (正午)

・SNIDEL HOME OFFICIAL ONLINE STORE〈https://snidel.com/snidel_home/〉

・USAGI ONLINE STORE〈https://usagi-online.com/brand/snidelhome/〉



<全国直営店>2023年10月18日(水)より全国店舗発売

・全国店舗一覧〈https://snidel.com/snidel_home/Page/shoplist.aspx〉

※新型コロナウイルスの感染拡大防止により営業状況は変更になる可能性がございます。詳しくは各商業施設の公式ホームページ等をご参照ください。



SNIDEL HOME(スナイデル ホーム)について





2005年にスタートしたレディースブランド「SNIDEL(スナイデル)」から、おうちの中のファッション・ライフスタイルを提案するブランドが誕生しました。BEAUTY HOME DRESSをコンセプトに、美しさを追求。美しく見えるフォルムやデザインはもちろんのこと、着ているだけで美しくなるような美容成分を生地に施しています。



■SNIDEL HOME OFFICIAL ONLINE STORE

https://snidel.com/snidel_home/

■SNIDEL HOME INSTAGRAM

https://www.instagram.com/snidel_home_official/

■USAGI ONLINE

https://usagi-online.com/



THEOBROMA(テオブロマ)について





テオブロマとは、チョコレートの原料であるカカオの木の名前に由来しており、ギリシャ 語では"神様の食べ物"という意味をもつ。本当においしいチョコレートを求めて「テオブロマ」と名付けられた土屋公⼆パティシエの手がけるチョコレート専門店は、当時はまだ数少ない手作りチョコレートの専門店として1999 年、渋谷区富ヶ谷にオープン。 今ではブランドを代表とする粒状のチョコ「キャビア」やボンボンショコラ等、世代を問わず大きな人気を呼んでいます。



■THEOBROMA OFFICIAL ONLINE STORE

https://www.theobroma.co.jp/



モリリン株式会社 新規事業室・ライツ事業について





コンシューマーニーズ、ライフスタイルが多様性を帯び、流動的で相互に関連し合う中、ファッション、ビューティー、フード、インテリアなど、それぞれがどのように適合し、またどのような付加価値を見出すことができるか、繊維、アパレル業界に留まることなく、様々な業界の皆さまと共に、国内外のIP活用によるコラボレーション施策の企画立案や運用展開などご提案して参ります。



[商品、販売に関するお問合せ先]

https://mashgroup.jp/contact/index.html



[ライツ事業(コラボレーション)に関するお問合せ先]

モリリン株式会社|新規事業室

e-mail:sho.miyagawa@moririn.co.jp(担当 / 宮川)

[ライツ事業(コラボレーション)に関する報道関係者からのお問合せ先]

モリリン株式会社|総合企画室

e-mail:info.tokyo@moririn.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/07-06:40)