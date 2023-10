[株式会社ジョンブル]

日本三大友禅の一つ、京友禅の技術とコラボレーションしたスペシャルコレクションが10/5(木)にJOHNBULLからリリース









THE KYOTO BASSEN(ザ キョウト バッセン)は、JOHNBULL(ジョンブル)と京都の友禅の技術とのコラボレーションのコレクション。

京都の職人によって友禅の技術でデニムに染めを施す新しいプロジェクトとして、2023年1月にデビュー。



この度、第二段が10/5(木)にJOHNBULLの直営店舗に入荷します。



シリーズ第二弾となる今回のコレクションでは、京友禅職人の高い染色技術を最大に活かし、

12.5オンスのブラックデニムに型友禅の段落ち抜染や顔料抜染、顔料染めという技法で、カモフラージュとレオパードの2つの柄を表現。





「GREEN CAMOUFLAGE」

カモフラージュ柄は型友禅を用いて、パーツごとにデニムの色を段落ち抜染しながら部分的に顔料で色を乗せて表現したもの。抜染と顔料抜染を同時に行う繊細な表現は京友禅ならではの職人技です。



「BEIGE LEOPARD」

ベージュレオパードは、段落ち抜染の強弱のみで濃淡を表現。

独自の染色ノウハウによって生み出された、繊細な色の変化を表現したユニークな柄です。



「PINK LEOPARD」

ピンクレオパードは段落ち抜染をした後、ピンクでオーバーダイ(=後染め)をしています。

オーバーダイする事によって、淡いピンクカラーがベースのブラックデニムと混じり合い、微妙な色合いを楽しめます。



また、すべてのアイテムにシリアルナンバーが入る、枚数限定のスペシャルコレクションとなります。





<THE KYOTO BASSEN vol.1 FEATURE>

URL: https://www.privatelabo.jp/contents/feature/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E3%81%AE%E8%81%B7%E4%BA%BA%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E3%83%87%E3%83%8B%E3%83%A0%E3%81%AB%E5%8F%8B%E7%A6%85%E3%81%AE%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%81%A7%E6%9F%93%E3%82%81%E3%82%92%E6%96%BD_20230107/



THE KYOTO BASSEN vol.2 コレクション







OVERALL lotKB233P04 ¥46,200 tax in



JACKET lotKB233L02 ¥39,600 tax in



JACKET lotKB233L02 ¥39,600 tax in

PANTS lotKB233P03 ¥37,400 tax in



JACKET lotKB233L01 ¥39,600 tax in

PANTS lotKB233P02 ¥29,700 tax in



COAT lotKB233L03 ¥59,400 tax in

OVERALL lotKB233P04 ¥46,200 tax in



WOMENS JACKET lotKB233L02 ¥39,600 tax in

JACKET lotKB233L01 ¥39,600 tax in

OVERALL lotKB233P04 ¥46,200 tax in

MENS JACKET lotKB233L03 ¥59,400 tax in

OVERALL lotKB233P04 ¥46,200 tax in



JACKET lotKB233L02 ¥39,600 tax in



PANTS lotKB233P03 ¥37,400 tax in



PANTS lotKB233P03 ¥37,400 tax in



PANTS lotKB233P03 ¥37,400 tax in







【画像ダウンロード】

URL: https://8.gigafile.nu/1018-da729c6100a5035f60a39d6a9fe956909





【会社概要】





JOHNBULL

株式会社ジョンブルは、デニムの聖地と呼ばれる岡山県倉敷市児島にて1952年に創業。

自社工場をもつデニムメーカーとして、今まで培った技術と感性を糧にものづくりを手掛けています。

現在ではジーンズを中心にカジュアルウエアの企画、製造、販売まで一貫して行っております。



<公式ブランドサイト>

https://johnbull.co.jp/

<公式オンラインサイト>

https://www.privatelabo.jp/

<公式インスタグラム>

JOHNBULL @johnbull_private_labo https://www.instagram.com/johnbull_private_labo/

MENS @johnbull_private_labo_mens https://www.instagram.com/johnbull_private_labo_mens/?hl=ja

WOMENS @johnbull_private_labo_womens https://www.instagram.com/johnbull_private_labo_womens/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/06-10:16)