[株式会社ワールドパーティー]

―6柄の新作雨傘を2023年8月1日(火)に発売―



レイングッズで国内トップシェアを誇る株式会社ワールドパーティー(本社:大阪市住吉区、代表取締役CEO:中村 俊也)が展開するレイングッズブランド「Wpc.(ダブリュピーシー)」は2023年8月1日(火)より、女優・久保田紗友さんを起用した2023年秋冬コレクションとブランドムービーをWpc.ブランドサイトと直営店舗にて公開いたします。あわせて公式オンラインショップや直営店舗などで6柄の新作雨傘を販売開始いたします。



▽Wpc.ブランドサイト:https://wpc-worldparty.jp/

▽Wpc. ONLINE STORE:https://www.wpc-store.com/







秋冬の新作は6柄のテキスタイルデザイン雨傘





ブラシタッチ塗りで大人っぽく仕上げたフルーツ柄をスカーフ調にした「フルーツペインティング」をはじめ、リボンのようなラインでちょうを描いた「バタフライリボン」、チョコレートをイメージした深みのあるブラウンやオフの生地に小さなハートを散りばめた「クロスライン&ハート」など、秋冬を彩る6柄の新作テキスタイルデザイン雨傘が登場します。またビジュアルモデルには、ドラマや映画、舞台など多方面で活躍する女優・久保田紗友さんを起用。”いつでも、どんな天気でも、自分らしく”をテーマに、様々なビジュアルで魅せる久保田さんにもぜひご注目ください。



■新作ラインナップ

▽フルーツペインティング 税込2,750円/フルーツペインティングミニ 税込3,080円



▽ブロッサム 税込2,750円/ブロッサムミニ 税込2,970円



▽ブルーミングチューリップ 税込2,750円/ブルーミングチューリップミニ 税込2,970円



▽バタフライリボン 税込2,750円/バタフライリボンミニ 税込2,750円



▽クロスライン&ハート 税込2,750円/クロスライン&ハートミニ 税込2,970円



▽タイニーフラワー 税込2,750円/タイニーフラワーミニ 税込2,970円



久保田紗友さんが出演するブランドムービー&オフショットムービー





■傘もファッションアイテムのひとつとして、選ぶ楽しみを伝えるブランドムービー

とある休日の朝、しとしとと降り続ける雨を見つめながら浮かない表情を浮かべる久保田さんから始まります。約束の時間に向けて洋服とそれに合う傘を選びますが、なかなかコーディネートが決まらない様子。約束の時間が近付くなか、カジュアルなグレーのワンピースに合わせたのは赤いチューリップが印象的な「ブルーミングチューリップ」。傘も洋服と同じように”ファッションアイテムのひとつ”として、またどんな天気でも”自分らしさを表現するアイテム”として選ぶ楽しみを伝えるストーリーとなっております。



Wpc.2023秋冬コレクションブランドムービー

公開日:2023年8月1日(火)





■撮影の様子を収めたオフショットムービーも公開

用意されたたくさんの傘を手に取りながら「この傘可愛い!でもこっちも良いですね。こんなにたくさんの傘を一度に見るのは初めてです。」と興味津々で話す久保田さん。撮影の様子をはじめ、インタビューを収めたオフショットムービーも公開いたします。



Wpc.2023秋冬コレクションオフショットムービー

公開日:2023年8月1日(火)



Q:今日の撮影はいかがでしたか?

A:傘と一緒にコーディネートを考えるというのが、今までの自分の発想の中にあまりなかったので、

今回いろんな傘にチャレンジしてみたいなと思うような撮影でした。



Q:普段の洋服にどんな傘を合わせたいですか?

A:今までは結構無難な黒とか単色で暗めの色のものを選ぶことが多かったんですけど、

今日の撮影を経てもうちょっと派手な、コーディネートのアクセントになるような傘にも挑戦してみたいなと思いました。



Q:"スポーツの秋"など、いろいろな秋の過ごし方がありますが、新たに挑戦したいことはありますか?

A:これから始めたいことは・・・今までも何度かチャレンジしたことはあるんですけど、山登りにチャレンジしてみたいです!



Q:最後にメッセージをお願いします。

A:Wpc.の傘を皆さんも使って、今回の秋冬も一緒に楽しく雨の日を乗り越えられたら嬉しいです。

ぜひ、皆さんチェックをお願いします!



久保田紗友さんプロフィール







2000年1月18日生まれ、北海道出身。

‘12年に女優デビュー。 NHK連続テレビ小説「べっぴんさん」、「過保護のカホコ」(日テレ)、「この世界の片隅に」(TBS)などの話題作に出演し注目を集める。

近年では、ドラマ「鈍色の箱の中で」(テレ朝)、実写版「ホリミヤ」(MBS/TBS)、「オー!マイ・ボス!恋は別冊で」(TBS)、「ハマる男に蹴りたい女」(テレ朝)、「弁当屋さんのおもてなし」(HTB)、映画「ハローグッバイ」、「サヨナラまでの30分」、「藍に響け」などに出演。

‘23年には映画「Love Will Tear Us Apart」、ショートムービー「Me And Her ワタシと彼女」の公開が控えている。



販売について





■Wpc.公式オンラインショップ

・Wpc. ONLINE STORE:https://www.wpc-store.com/

・楽天市場店 Wpc./KiU OFFICIAL SHOP:https://www.rakuten.ne.jp/gold/wpc-worldparty/

・ZOZOTOWN店 Wpc./KiU:https://zozo.jp/shop/wpc-kiu/



■直営店舗

・Wpc.心斎橋パルコ店

542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋一丁目8-3 心斎橋パルコ5階

大阪メトロ 御堂筋線心斎橋駅 南改札より直結



・Wpc. LUCUA 1100店

530-8558 大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクアイーレ7階

JR大阪駅より直結



