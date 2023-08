[レゴジャパン株式会社]

レゴジャパン株式会社(代表取締役社長:マイケル・エベスン/所在地:東京都港区、以下レゴジャパン)は、任天堂株式会社(以下任天堂)の人気キャラクター スーパーマリオとレゴグループのコラボ製品である「レゴ(R)スーパーマリオ(TM)」シリーズに、新キャラクターとしてドンキーコングやその仲間たちを迎えます。「ドンキーコング の ツリーハウス」や「ディディーコング の トロッコライド」などの4つのラインナップを公開し、2023年8月1日(火)より発売します。







「レゴ(R)スーパーマリオ(TM)」は、従来のレゴ(R)ブロックをベースに組み立てたコースを、インタラクティブなフィギュア「レゴ(R)マリオ(TM)」や「レゴ(R)ルイージ(TM)」を動かして攻略し、コインを集めて遊ぶ製品シリーズです。本製品は、「レゴ(R)スーパーマリオ(TM)」の最新製品で、任天堂のゲームに登場するキャラクターであるドンキーコングのほか、クランキーコング、ディディーコング、ファンキーコング、ディクシーコングが、レゴ(R)ブロックで初めて登場するセットです。

※以降にご紹介する商品には、「レゴ(R)マリオ(TM)」「レゴ(R)ルイージ(TM)」「レゴ ピーチ」のフィギュアは含まれません。フィギュアを使って音や表情の変化を楽しむには、別売りの「レゴ(R)マリオ(TM) と ぼうけんのはじまり ~ スターターセット」「レゴ(R)ルイージ(TM) と ぼうけんのはじまり ~ スターターセット」「レゴ ピーチ と ぼうけんのはじまり ~ スターターセット」のいずれかが必要です。





■ドンキーコング の ツリーハウス(71424)



ドンキーコングの世界を探検し、これまでのセットにはない新しい冒険に挑戦することができる拡張セットです。自由にブロックの組み合わせをアレンジしながら、子どもから大人まで想像力を膨らませて遊ぶことができます。「レゴ(R)マリオ(TM)」、「レゴ(R)ルイージ(TM)」、「レゴ ピーチ」をドンキーコングの背中に乗せて、カラフルなツリーハウスを探検しながらコインを集めましょう。組み立て式のテレビやラジオ、秘密のかくし棚、お昼寝ができるハンモックなどの楽しいギミックが満載です。バナナをとってドンキーコングにあげたり、コンガを叩いたり、クランキーコングのところへ遊びに行ったりすることでも、コインを集めることができます。



■ディディーコング の トロッコライド(71425)



ドンキーコングならではのトロッコアクションに挑戦できる、1,157ピースで構成されたセットです。「レゴ(R)スーパーマリオ(TM)」のフィギュアをトロッコに乗せると、レールの上を走り回ることができます。水辺で待ち構えるラングィを跳ねのけたり、壊れたレールを修理したり、敵のモグリャ-を倒したり、はたまた岩を爆発させて、隠されたバナナを手に入れたりと、さまざまなチャレンジに挑戦できます。さらにファンキーコングのお店で風船を手に入れたり、飛行機にフィギュアを乗せて飛ばして遊んだりといった遊びも楽しめます。



■ディクシーコング の ジャングルライブ(71421)



ディクシーコングと、オウムのスコークスと一緒にミュージックライブ!レゴ(R)マリオ(TM)をライブステージの中心に立たせて回すと、ステージも回転しさまざまなサウンドが鳴り始めます。



■走れ!サイのランビ(71420)



ドンキーコングシリーズに登場するサイのランビに、レゴ(R)マリオ(TM)を乗せて遊ぶ拡張セットです。歩いたり、岩を壊したりといったランビの動きに合わせて、レゴ(R)マリオ(TM)もさまざまに反応!





ドンキ―コングやその仲間たちの他にも「レゴ(R)スーパーマリオ(TM)」の世界を広げられる拡張セットが8月1日から発売します。



■マリオハウス で ピクニック(71422)



お庭付きのマリオハウスを組み立てられる拡張セットです。お庭の野菜に水をやったり、ホッケーをして遊んだり、さらに船に乗って魚釣りも!たくさん遊んだら、バスケットに入ったおやつを食べて、おうちのベッドでお昼寝するもの良いですね。



■ラリー と モートン の ひこうせんかん(71427)



ラリーとモートンの「ひこうせんかん」が立ちはだかる!砲撃戦でいざ対決だ!ひこうせんかんはレゴ(R)マリオ(TM)たちを乗せて飛ばせるほか、変形させて新しいバトルゾーンにすることもできます。



■ほねクッパ と キャッスルバトル チャレンジ(71423)



大きなクッパ城が舞台となった、作りごたえバツグンの拡張セット。捕らわれた「むらさきキノピオ」を助け出して、ほねクッパをやっつけよう!城には秘密の隠し部屋や宝箱があるというウワサも…?



<レゴグループ クリエイティブ・リーダー サイモン・ケント氏のコメント>

「遊び心あふれるアップデートにより、『レゴ(R)スーパーマリオ(TM)』シリーズは、ますます盛り上がりを見せています。今回製品ラインナップに、任天堂の象徴的なキャラクターのひとりであるドンキーコングを迎えることができ、大変嬉しく思っています。ツリーハウスで遊んだり、トロッコに乗ったり、ディクシーコングと遊んだり、ランビと探検したりできる、ドンキーコングのカラフルなジャングルが舞台の4つの拡張セットが、子どもたちをどのようにワクワクさせるのか、楽しみでなりません。」



この新しいセットは「レゴ(R)スーパーマリオ(TM)」の既存のスターターセットや全ての拡張セット、キャラクター パック、パワーアップ パックと互換性があります。このインタラクティブな体験を通じて、お気に入りのキャラクターと一緒に、まったく新しい遊び方をお楽しみいただけます。「LEGO Super Mario」アプリでは、すべてのセットとパックの組み立て方をご覧いただけます。



App Store :https://apps.apple.com/jp/app/lego-super-mario/id1502406835

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lego.supermario&hl=ja&gl=US



本日公開したアップデート情報は、「レゴ(R)スーパーマリオ(TM)」のウェブサイトにてご確認いただけます。

公式サイト:https://www.lego.com/ja-jp/themes/super-mario/about?cmp=-shop





■販売店舗

全国のレゴ商品取り扱い店舗にて(取り扱いがない店舗もございます。)



■「レゴ(R)スーパーマリオ(TM)」について

レゴグループと任天堂株式会社のキャラクター スーパーマリオ(TM)のコラボ商品。スターターセットに同梱されている、目、口、胸に液晶ディスプレイを搭載したフィギュア「レゴ(R)マリオ(TM)」や「レゴ(R)ルイージ(TM)」、「レゴ ピーチ」は、動作や色、アクションブロックを読み取って多様な表情や反応を見せます。子どもたちはレゴ(R)ブロックを自由に組み合わせてコースを作り、「レゴ(R)マリオ(TM)」がスタートの土管からゴールまで、コースを走ったり、雲の足場にジャンプしたり、クリボーやクッパJr.といった敵キャラクターと戦ったりしながら、バーチャルなコインを集めていく遊びに挑戦できます。

レゴ(R)スーパーマリオ(TM)シリーズ発売商品:https://www.lego.com/ja-jp/themes/super-mario



■レゴグループについて



遊びが持つパワーを通して、-世界の明日を創造していく未来の担い手を育成する-それがレゴグループの使命です。レゴ(R)ブロックと基礎部分からなるLEGO System in Playは、子どもから大人まで誰もが、思い通りにものを作り上げ、好きに形を変えて、また新たなものを作り上げられる遊びツールです。

レゴグループは、1932年、デンマークのビルンで誕生しました。創立者は、オーレ・キアク・クリスチャンセン。LEGOという名は、デンマーク語で「よく遊べ」を意味するLEg GOdtに由来しています。

現在も引き続きビルンを本部として家族経営を続けているレゴグループですが、その製品は世界130カ国以上で販売されています。

※スーパーマリオ、ルイージは任天堂の商標です。

TM & (C) 2023 Nintendo.

(C)2023 The LEGO Group.



