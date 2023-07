[レバンガ北海道]

いつもレバンガ北海道へ全“緑”応援ありがとうございます。



このたび、9月9日(土)-10(日)の2日間、北海きたえーるにてファイティングイーグルス名古屋とのプレシーズンゲームの開催が決定いたしましたのでお知らせいたします。



ファン、ブースターの皆さまと一緒に、新シーズン開幕目前のプレシーズンゲームを戦うチームを、全緑で盛り上げていきたいと思います!



たくさんのご来場をお待ちしております。







B.LEAGUE 2023-24 SEASON レバンガ北海道 プレシーズンゲーム 試合概要







【対戦カード】

レバンガ北海道 vs ファイティングイーグルス名古屋(B.LEAGUE B1・中地区)



【日程】

2023年9月9日(土)-10(日)

GAME1 9/9(土) 15:05 TIP OFF / 12:00 OPEN

GAME2 9/10(日) 14:05 TIP OFF / 11:00 OPEN



【会場】

北海きたえーる(札幌市豊平区豊平5条11丁目1-1)







チケット販売スケジュール





・7/21(金)19:00~プレミアムプラス・プレミアム

・7/24(月)19:00~レギュラー

・7/26(水)19:00~ライト

・7/27(木)19:00~その他

・7/28(金)10:00~一般

※販売スケジュールは変更の可能性がございます。





販売方法

B.LEAGUEチケット



チケット価格、試合情報ページはこちら→https://www.levanga.com/ticket/2023-24-preseason/



