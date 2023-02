[株式会社アテックス]

健康・美容機器、快眠寝具を製造販売するウエルネスカンパニー 株式会社アテックス( 本社:大阪市 代表取締役社長 深野 道宏 以下:アテックス )は、コンパクト設計ながらも力強い振動で手軽にボディケアができるリリースガンに温冷機能を搭載した「リリースガン ホット&クール プラスアーム(AX-HX237)」を2023年2月15日より発売します。















当モデルは、2021年12月の発売以来好評をいただいている「リリースガン」シリーズに温冷機能がついたハイエンドモデルです。気になる部位を温めながらケアしたり、運動後にクールダウンするなど、使い方の幅も広がります。背中や腰に届く「専用アーム」や、ゲル素材でやわらか感触が新しい「クッションアタッチメント」も継承。進化系リリースガンで心地よいボディケアを体感できます。



商品サイト:https://www.atex-net.co.jp/products/monolourdes/hx237/hx237.html

広報素材:http://bit.ly/3DrR93U



POINT 1:温めケアや冷やしケアができる温冷機能

新機能として速暖・速冷機能を追加し、2つのモードを切り替えて使用できます。ホットモード・クールモードそれぞれ2段階の温度調節が可能です。ヘッド部には、熱伝導率の良い合金を使用し、素早く温度を身体に伝えます。



取り外しても使える温冷アタッチメント

温冷アタッチメントは取り外して、フェイスケアにも使えます。ホットモードは目もとや首、クールモードはお肌のひきしめとしておすすめです。





POINT 2:振動数 最大約3000回/分でしっかりケアできる

1分間に最大約3000回のタッピング振動を実現しました。振り幅は約6mmで筋肉をしっかり刺激できます。ブラシレスモーターを採用しており、安定したパワー制御で5段階の速さ調節ができます。





POINT 3:背中や腰までケアできる専用アーム付き

従来モデルから好評を得ていた、独自設計の専用アームを本モデルにも継承しました。背中や腰など手の届きにくいところへもセルフでケアが可能です。セットアップもスライド式で簡単にでき、グリップ部分には滑りにくく握りやすい素材を使用しています。





POINT 4:5つのアタッチメントと収納ケースを付属

形・素材の異なるアタッチメントは部位によって使い分けができます。アタッチメントを変えることで、強めのケアから骨の近くなどデリケートな部位のケアにも使えます。ケースは本体や付属品を全てをスッキリ収納できます。





【 FOR WHAT KIND OF PERSON? 】

2021年に発売した「モノルルド リリースガン プラスアーム」は、軽量&コンパクトながらも強力な振動と専用アームにより、多くのお客様にご好評をいただいています。ご愛用者様のお声を聞く中で多彩な活用方法を知り、より細かやなボディケア方法を追求。その結果、温冷機能を追加することになりました。スポーツ後にはクールモードで冷やしながらケアしたり、肌が冷えているときにはホットモードで温めながらケアするなど、シーンによって細やかに使い分けることができます。



【 商品スペック 】

製品名 :リリースガン ホット&クール プラスアーム

品番 :AX-HX237wh(ホワイト)

価格 :19,800円( 税込)

サイズ/重量:本体:(約)W115×L155×H50mm / 約390g

専用アーム:(約)W550×L220mm / 約300g

電源 :リチウムイオン充電池

充電所要時間:本体:約3時間 / 温冷アタッチメント:約2.5時間(ACアダプター使用時)

連続使用時間:本体:約2.3時間(振動最大で使用時)

ホット:約2時間 クール:約30分(ともに強で使用時)

モード :振動レベル:5段階(1.約1500回/分・2.約1900回/分・3.約2300回/分・

4.約2700回/分・5.約3000回/分)

ホット:強(約43°C)・弱(約40°C)/ クール:強(約13°C)・弱(約19度)

タイマー :約10分自動オフ

付属品 :アタッチメント(4種)、専用アーム、充電スタンド、二股USBケーブル、固定バンド、収納ケース



【 INFORMATION 】

■ 株式会社アテックス

[ 事業内容 ]

家庭用医療機器、マッサージ器、フィットネス機器、健康機能寝具、収納式ベッド、美容・健康機器などの商品企画・開発・製造及び輸入販売



[ 本社 ]

〒547-0014 大阪市平野区長吉川辺3-3-24

tel:06-6799-8100(代) fax:06-6799-8118(代)

公式サイト:https://www.atex-net.co.jp/



