[株式会社ワンオー]

この一冊にこの一枚。小説や絵本など涙する物語からインスパイアされたフェイラーのハンカチデザイン17アイテムがブックカバーに!



日時:2023年11月6日(月)~11月19日(日)9:00~22:00(最終日20:00終了)

会場:代官山 蔦屋書店 2号館 1階







秋の夜長に、涙をふくハンカチと涙の本の特別セットを限定販売



クリスマス限定デザインも





フェイラージャパン株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:八木直久)は、2023年11月6日(月)から11月19日(日)の期間、代官山 蔦屋書店でポップアップショップ「FEILER -BOOKSTAND- READ&CRY」をオープンいたします。

FEILER (フェイラー)は、素材へのこだわりと、ドイツの伝統工芸織物シュニール織で美しい色柄と優しい質感、緻密なデザインを展開するライフスタイルブランドです。

ハンカチ・ポーチ・バッグを中心に、上質さと独創性に富んだデザインで、世代を越えて愛され続けています。

今回の「FEILER -BOOKSTAND- READ&CRY」では、蔦屋書店のコンシェルジュがセレクトした、

秋の夜長にぴったりな小説や絵本など17冊の涙する物語をラインナップし、

その物語からインスパイアされたフェイラーのハンカチのデザインがブックカバーとして各本を彩ります。

販売は「フェイラーのハンカチのデザインから、本を選ぶ」というスタイルで行います。

本のタイトルは、購入後、本を開く瞬間まで分からないというこれまでにないスタイルで、

いつもとは違う読書体験を提供いたします。(クリスマス向けのデザインも一部ご用意しています。)

発売から数日で完売した人気のデザインからホリデーデザインまで豊富なラインナップをご用意。

フェイラーと代官山 蔦屋書店が贈る、新しいかたちの読書体験イベント。

本に囲まれた温かい空間で、心に残る時間をお過ごしください。



コンセプト









本を読んで流す涙は、幸福な涙です。





うつくしいほどの悲しみに触れて。

たった一行に、背中を押してもらって。

本の中に、あたらしい自分を見つけて。





ページをめくるたび、

思わずこぼれた涙を そっとぬぐうために、 ハンカチはあるのかも知れません。



この一冊に、この一枚。



こぼれる涙のその理由に、 ぴったりのハンカチをご用意しました。



ラインナップ





本の物語とリンクした、フェイラーのハンカチデザインがブックカバーに!





【おおきな愛にぼろぼろ涙】

LOVERARY BY FEILER

デザイン名:ストロベリードット

価格:3,355円(税込)

西の魔女が死んだ/梨木香歩/新潮文庫

















【不思議な関係性にうるっと涙】

LOVERARY BY FEILER

デザイン名:ツンツンバンビーノドット

価格:3,575円(税込)



















【犬とわたしの人生にえんえん涙】

LOVERARY BY FEILER

デザイン名:ラブラリードギー

価格:3,454円(税込)



















【いただきますの向こう側にぐずぐず涙】

LOVERARY BY FEILER

デザイン名:ホルスタイン(ブルー)

価格:4,290円(税込)



















【ごはんが寄り添う人生にしんみり涙】

LOVERARY BY FEILER

デザイン名:ラーメンイッチョウ!

価格:3,289円(税込)



















【スポーツがつむぐ絆にうるうる涙】

LOVERARY BY FEILER

デザイン名:ハッケヨイ

価格:3,333円(税込)



















【ハリネズミの葛藤にほろり涙】

FEILER

デザイン名:ハイジフレンズフォレスト

価格:4,180円(税込)



















【父の無償の愛においおい涙】

FEILER

デザイン名:ゴルフ2021

価格:3,762円(税込)



















【生きた意味を見出す姿にじんわり涙】

FEILER

デザイン名:マイキュートキトゥン

価格:3,432円(税込)



















【時間と人とのつながりにぼろぼろ涙】

FEILER

デザイン名:コーヒーブレイク

価格:4,180円(税込)



















【儚く愛おしい家族の絆にじんわり涙】

FEILER

デザイン名:マイフェイバリットグリーン

価格:3,443円(税込)

















【クリスマスの奇跡にほろり涙】

FEILER

デザイン名:クライナーマルクト

価格:3,509円(税込)

※ホリデーコレクション

※販売期間:11月15日~11月19日















【願いが起こす奇跡にじんわり涙】

FEILER

デザイン名:ドリーミースノー

価格:3,454円(税込)

※ホリデーコレクション

※販売期間:11月10日~11月19日





ポップアップショップの特徴





・涙をふくハンカチとそのデザインにまつわる泣ける本のセット販売

・フェイラーのハンカチのデザインに合わせて、本を選ぶ新しい購買体験

・文化の秋や読書週間に合わせた期間限定販売



フェイラー/ラブラリー バイ フェイラー店舗でのノベルティ配布







イベントに先駆け、10月27日(金)~11月5日(日)の期間中、フェイラーアプリをダウンロードして会員登録を完了してくださった方に、オリジナルブックカバーをプレゼントいたします!

全国のフェイラーショップにて、フェイラーアプリの会員登録完了メールと会員証のご提示でお引き換えいたします。

※お一人様いずれか1点限り、なくなり次第終了。

※一部店舗では、すでに配布を終了しております。

ご了承ください。

※代官山 蔦屋書店ではなく、フェイラー、ラブラリー バイ フェイラーの各店舗でのお渡しとなります。

※ラブラリー バイ フェイラー京都高島屋S.C.[T8]店およびファクトリーアウトレットでの実施はございません。

詳細はこちら▶https://www.feiler-jp.com/feiler_magazine/detail/356



ポップアップショップ期間中のプレゼント











代官山 蔦屋書店にて、フェイラー公式アプリをご提示の方、

先着1500名様にしおりをプレゼントいたします!











ポップアップショップ概要









名 称:FEILER -BOOKSTAND- READ&CRY

期 間:2023年11月6日(月)~11月19日(日)

会 場:代官山 蔦屋書店 2号館1階

(東京都渋谷区猿楽町17-5 代官山T-SITE)

営業時間:9:00~22:00 ※最終日11月19日(日)のみ20:00で終了

入場料 :無料

U R L:https://www.feiler-jp.com/read_and_cry/



空間デザイン | Matic / Designer 外山翔









2012年にmaticとして独立。空間デザインをベースに店舗設計や展示会などイベントの会場構成、ディスプレイデザインを手がける。またスタイリングやVMDでは、ディレクションだけでなくオリジナルにこだわり、自らのアトリエにて製作も行う。展示または販売される商品の特徴や背景を理解し、最大限そのものの良さが伝わる表現方法を提案している。

WEB:https://matic.jp.net/





FEILERについて









「心はいつだって踊れる。」フェイラー(ドイツ・ホーエンベルク/1948年創業)は、ドイツ・ババリヤ地方の伝統工芸織物シュニール織に創意工夫を重ね、美しい色柄と優しい質感のハンカチ、インテリアクロス、ポーチやバッグなど、上質な暮らしを彩る商品を幅広く展開するライフスタイルブランドです。フェイラー製品の上質さは、家族の歴史に寄り添い、受け継がれるとともに、大切な方への心を込めた贈り物として、世代を越え、時代を越えて愛され続けています。そして、200種類以上ある色鮮やかなデザインの中からハンカチを選ぶときの気持ち。日常の中で柔らかな肌触りのポーチをふと手にしたときの胸の高鳴り。どこにでも持ち運ぶことができるフェイラーだからこそ、誰もが持っているドキドキする力をいつでも呼び起こすことができる。

ブランドメッセージ「心はいつだって踊れる。」には、「感性の駆動」を通して、多くのひとの人生に彩りを届けたいという願いを込めています。



フェイラーブランドサイト https://www.feiler-jp.com/

フェイラー公式オンラインショップ https://feiler.jp

公式Instagram/Twitter @feiler_jp

フェイラージャパン株式会社 http://www.feiler-jp.com/feilerjapan/





●プレスリリース

https://prtimes.jp/a/?f=d27699-147-3be01449fc46d54724941bbdbfbd4f41.pdf



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/01-14:16)