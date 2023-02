[株式会社晋遊舎]

テストするモノ批評誌『MONOQLO』2023年4月号(2月17日発売)



4月号は、“癒し”をテーマに、自宅を格上げしてくれる「癒しの部屋作り 新ルール103」を大特集。日々の生活感を隠してくれる引き出し付きローテーブルや、収納力バツグンのユニットシェルフ、くつろぎのリビングに欠かせないビーズソファなど、もっと住み良い自宅が実現するアイテムやワザをご紹介。そのほかにも、普段も使えて災害リスクにも備える「日用防災グッズ完全ガイド」、ヘアアレンジがビシッとキマる「ストレートアイロン人気10選」、毎日の健康維持をサポートしてくれる「完全栄養食ABC判定28製品」など、今欲しい情報満載でお届けしています。本リリースでは、編集部が“本当におすすめできる”製品の一部をご紹介します。











【第一特集】癒やしの部屋作り新ルール103

家で過ごす時間が長くなってから、モノが増えたり、家にいる人が増えてストレスが溜まったり、仕事をする場所が必要になったり。私たちはさまざまな環境の変化への対応に迫られました。世間が落ち着いてきた今、部屋をもっとああしたい、こうしたいという思いが湧いてきている人も多いのでは? 本特集では「自宅をもっと住み良くしたい」と思い始めた皆様のために、「癒やしの部屋作り」をご提案します。



▼特集内のベストバイ製品の一部をご紹介







【引き出しローテーブル部門】ベストバイ受賞

LOWYA リビングテーブル ローデスク 引き出し付き 収納付き 無垢脚ローテーブル センターテーブル

実勢価格 : 1万2990円



▼総合評価

デザイン:4点/5点満点

収納力:5点/5点満点

つくり:3点/5点満点



リビングに置きがちなリモコンやティッシュなどを中に収納できる引き出し付きテーブル。表面にプリントされたシートを貼っているので、本物の木目ではないものの、不自然さはありません。また、脚の木目との風合いの差がない点もデザイン的に優秀です。引き出しは2つついており、いずれもテーブルの幅いっぱいのサイズ感。引き出しの高さもあるので、いつもテーブルに出ているようなものをしまうぶんには十分な収納力です。







【ユニットシェルフ部門】ベストバイ受賞

ベルメゾン シェルフ〈幅90cm〉

実勢価格: 2万4900円



チェストのような感覚でリビングを彩るおしゃれな棚。木製特有のやわらかな雰囲気が、他のインテリアともよく馴染むでしょう。さらに大容量の収納を求める人には、ベルメゾンのシェルフがおすすめ。揺れに強く頑丈なつくりは元より、棚板の移動のしやすさが最高に使い心地がいい一台です。使う収納ボックスをラタンや布製のケースに変えれば、収納力はそのままに部屋の雰囲気をガラリと変えられます。







【ハンガーラック部門】ベストバイ受賞

ワイエムワールド 木目調がおしゃれな幅90cmスリムハンガーラック アカシア

実勢価格:1万3990円



▼総合評価

デザイン・つくり:4点/5点満点

収納力:3点/5点満点

使い勝手:5点/5点満点



ヴィンテージっぽい雰囲気はもちろん、棚板がない分、丈が長い服でも使いやすい一台。パイプを前後に動かせるので袖が背面の板で曲がることがなく、キレイに見せつつ掛けられる優秀な一台です。







【特集】日用品で災害に備える 最新“日用防災”グッズ完全ガイド2023

近年、さまざまな災害のニュースが世間を騒がせ、防災グッズの需要が高まっています。そのなかで「日常」と「非常時」の区切りをなくす「フェーズフリー」という考え方が登場。日常で使っているモノを、非常時にも転用することで、いつもの暮らしに近い環境を確保しよう、というアイデアです。最近ではメーカーによるデザイン性に優れた製品も増加しており、フェーズフリーを導入しやすい環境が整いつつもあります。本特集では、フェーズフリーをテーマにした防災グッズや、新しい形の災害対策をついて改めてご提案します。



▼特集内のベストバイ製品の一部をご紹介



【ポータブル電源(ミドルクラス)部門】ベストバイ受賞

EcoFlow RIVER 2 Max

実勢価格:6万4900円



▼総合評価

充電速度:4点/5点満点

AC出力:3点/5点満点

容量:3点/5点満点

ポート:3点/5点満点

使い勝手:4点/5点満点



特に優秀だったのは充電速度。テストでは、充電がゼロの状態から1時間で満充電という圧倒的すぎる最速値をマークしました。小型で持ち運びやすく、このクラスとしては出力も容量も十分。バッテリーの残り時間が表示されたり、専用アプリでのディスプレイ表示の詳細確認や設定変更なども行えるなど、非常に使いやすいモデルです。







【TEST the Ranking】ストレートアイロン人気10選

束感作りや艶出しに、一本持っておくと便利なヘアアイロン。ストレート、カール(コテ)、その両方が使える2WAYの3つのタイプがありますが、実はストレートアイロンが一本あれば、細かい束感も作れてしまうんです。今回は、幅広と幅狭の両方のタイプから人気メーカー10製品をラインナップ。プロと一緒に比較・検証しました。



▼特集内のベストバイ製品をご紹介



【ストレートアイロン部門】ベストバイ受賞

Nobby by TESCOM ioneマイナスイオン ヘアーアイロン TS430A-P

実勢価格:4840円



▼総合評価

使いやすさ:38点/40点満点

束感の仕上がり:38点/40点満点

ストレートの仕上がり:19点/20点満点



プロも驚くなめらかな使い心地の逸品。ポテッとしたフォルムは、一見細かい作業に向いていないように見えますが、実際に使ってみると髪が短くても思い通りの毛束が作れました。そして、プロが「本当にすごい!」と大絶賛したのがプレートの質の良さ。プレート全面を使って髪の毛を挟んでも、髪の根元から毛先まで一切抵抗を感じずなめらかに滑らすことができます。その上、たった一回で理想のストレートや束感になってくれるため、髪の毛がプレートの熱に晒されるリスクが低くなるのもうれしいポイントです。男性の手にもフィットする形状で、プレートの上質さと最高級の仕上がりを感じさせます。







【TEST the Ranking】長巻きトイレットペーパー人気14選

コロナ禍で需要を伸ばし、定着しつつある長巻きトイレットペーパー。通常の製品よりも高密度に巻かれているため、交換や買い替えの頻度を減らせるだけでなく、災害時のために備蓄をしても部屋の収納スペースを圧迫しないというメリットもあります。そこで、今回は備蓄力にすぐれた長巻きトイレットペーパー14製品を徹底検証しました。毎日使うものだけに気になる年間コストも評価しています。



▼特集内のベストバイ製品をご紹介







【長巻きトイレットペーパー部門】ベストバイ受賞

丸富製紙 ペンギン 超ロング5倍巻き

実勢価格:726円



▼総合評価

備蓄力:30点/30点満点

使用感:13.8点/20点満点

吸水性:12点/20点満点

コスト:13点/20点満点

湿潤摩耗性:9点/10点満点



特筆すべきは、その備蓄力。1ロールあたり125mで、4ロール合わせた長さは500m。使用量の男女平均が1日8mだということを考えれば、1パックで約2カ月分のストックができることになります。これなら日常使いはもちろんのこと、災害対策の備蓄としても優秀です。また、これだけの長さを圧縮していながら、紙の品質も優秀でした。シルキーな手触りの使用感と、水に濡れた際の破れにくさを表す湿潤摩耗性では、どちらも高評価を得ています。大きな欠点も見当たらず、文句なしのベストバイです。特に省スペースでの備蓄をしたいという人にオススメです!







【特別企画】完全栄養食28製品ABC判定

3食365日栄養バランスの取れた食事を作って食べ続けるのは難しいもの。そういうわけで近頃は、手軽に栄養素をバランスよく補給できる完全栄養食のニーズが高まり、コンビニやドラッグストアなどでも様々な製品を見かけるようになりました。手軽にバランスよく栄養を補給でできるものとして活用できが、厚労省の定める食あたりに必要な栄養価を満たしていない製品もあるので、注意が必要です。本特集では、完全栄養食計製品を集め、栄養・味・リピート度をプロ2名と一般モニター4名で評価しました。



▼特集内のベストバイ製品の一部をご紹介



【完全栄養食 食事タイプ部門】ベストバイ受賞

日清食品 冷凍 完全メシ かつ丼 (5食セレクトセット)

実勢価格:4309円



▼総合評価

栄養:5点/5点満点

味:5点/5点満点

リピート度:3点/5点満点



米と肉をがっつり食べられて、栄養バランスもよく、食事で摂りにくい栄養素もしっかり摂取できると管理栄養士のお墨付き。食物繊維やビタミン類が豊富に含まれている点も、普段フルーツや野菜を食べる機会が少なく、ビタミン類が不足しがちな人にとっては嬉しいポイントです。







【完全栄養食 食事タイプ部門】ベストバイ受賞

日清食品 冷凍 完全メシ ボロネーゼ(5食セレクトセット)

実勢価格:4309円



▼総合評価

栄養:5点/5点満点

味:5点/5点満点

リピート度:3点/5点満点



ネットでセット購入しなければならないため、手に取りやすさにやや難ありといえますが、味と栄養はプロが太鼓判を押すほどのクオリティ。普通の食事で不足しがちな栄養素もしっかり含まれており、完全栄養食にありがちな味のクセもなく食べやすい逸品です。







【完全栄養食 飲料タイプ部門】ベストバイ受賞

コンプ COMP パウダー TB チョコレート v.1.0(12袋×1箱)

実勢価格:5400円



▼総合評価

栄養:4点/5点満点

味:5点/5点満点

リピート度:3点/5点満点



大きめのシェイカーが必要にはなりますが、 1袋使い切りで準備が簡単なのでリピートしやすいと、モニターから好評。飲料タイプの完全栄養食の粉末にありがちな人工甘味料の味がほとんどなく、舌触りも滑らか。鉄が多く含まれてて、貧血気味の人で飲料タイプを試したい人におすすめです。







【完全栄養食 軽食タイプ部門】ベストバイ受賞

ベースフード BASE Cookie(R) ココア

実勢価格:194円



▼総合評価

栄養:3点/5点満点

味:4点/5点満点

リピート度:5点/5点満点



公式オンラインショップで買えるほか、コンビニやドラッグストアなどにも置いてあり、価格も安くて購入しやすいと高評価だった「BASE Cookies(R) ココア」。一般的なクッキーと比べると、甘さは控えめですが、サクサクとした噛みごたえが心地よく、様々な栄養素が配合されています。





誌面に登場する「認証」マークは編集部が認めた製品の証!





“使う人目線” の厳しいテストの結果、 編集部が “本当におすすめできる” と認めた製品に付与している認証マーク。 いくらお金を積んでも手に入らないこのマークは、 受賞企業様の商品販促としてご活用いただいています。

(認証マークに関するお問い合わせは、 本リリース最後に記載のマーケティング事業部まで)



詳しくは、発売中の『MONOQLO』2023年4月号をチェック! 今後も『MONOQLO』発行日に合わせて「BEST BUY」受賞アイテムを発信していきます。 お楽しみに!







『MONOQLO』とは…

2023年で14周年を迎えました! 日用品やファッション、保険、クレカなど、あらゆる商品・サービスを使う人目線でテストする男性向けのオールジャンル批評誌。ユーザーのことだけを考えた「正直な評価」を伝えています。



【媒体概要】

媒体名:MONOQLO

発行日:毎月19日

発行元:株式会社晋遊舎

(東京都千代田区神田神保町1-12)

晋遊舎公式サイト:https://www.shinyusha.co.jp/



※リリース内に掲載の文章・画像等の無断転載及び複製等の行為はご遠慮ください。高評価認証マークについてのお問い合わせは、本リリース最後に記載のマーケティング事業部までお願いいたします。





MONOQLOの公式アカウント

SNS公式アカウントでも本音を公開中! ぜひフォローを!!



LINE始めました!!!

<LINE>

https://page.line.me/?accountId=oa-monoqlo



〈Twitter〉

https://twitter.com/monoqlo_info



〈MONOQLO&家電批評 YouTubeチャンネル〉

https://www.youtube.com/channel/UCOwv4_Fmh-2GUID4Ekh5JYQ













企業プレスリリース詳細へ (2023/02/17-11:46)