[ワントゥーテン]

2023年2月2日(木)に渋谷ストリーム ホールで開催



株式会社ワントゥーテン(本社:京都府京都市、代表:澤邊芳明)は、2023年2月2日(木)に渋谷ストリーム ホールで開催される、Web3時代に向けた『地方創生 × メタバース』の大規模カンファレンスイベント、「Japan Empowerment Summit 2023 presented by Metaverse Japan」にパートナー企業として出展いたします。







イベントサイト URL:https://mvjsummit.com/mvjs2023/



また、ワントゥーテン 代表取締役社長 澤邊芳明が、大成建設株式会社 設計本部 先端デザイン室 古市理氏、株式会社石見銀山 群言堂グループ 代表取締役社長 松場忠氏と共に、「2040年消滅可能性都市問題に民間企業ができること」について登壇いたします。



ブースでは、大成建設、石見銀山 群言堂との共同プロジェクトである「石見銀山メタバースプロジェクト」について紹介いたします。プロジェクト概要や技術の紹介、また、ワントゥーテンのデジタルツインバース「QURIOS」※ を体験していただけます。



※デジタルツインバース「QURIOS」

デジタルツインとしてのメタバース空間を現実の空間とリアルタイムに連動させることが出来る、メタバースと現実空間の壁を超えた次世代のプラットフォーム。日本中のあらゆる地域をデジタルツイン化し、世界中からあらゆる境遇の人が参加出来る自由なプラットフォームを目指し、2年前の2020年からワントゥーテンが開発を進めている技術です。(特許出願中)

https://www.1-10.com/project/qurios



■Japan Empowerment Summit 2023について

デジタル技術が格段に進歩し、さらにwith/afterコロナの新たな生活様式が広がりはじめweb3という新しい時代の原動力が加速する今、メタバースは急激に拡大する可能性を秘めています。

本イベントは、一般社団法人Metaverse Japanによって、日本がデジタル経済圏の新たなフロンティアに乗り出す第1歩として地域をメタバースで活性化し自治体とのハブを築くことを目的に、「地方創生 × メタバース」の未来と課題を議論し学ぶ場として開催されます。

セッションには、経済産業省や国土交通省、総務省をはじめとしたメタバースを各産業に取り入れようと熱意を燃やす省庁の有識者や、メタバースやデジタルツインを地方創生に活用している渋谷区や札幌市、京都府、横浜市、沖縄市などの自治体が30団体ほど参加を予定しています。



■登壇セッション

日程:2023年2月2日(木)15:20~15:40

タイトル:「2040年消滅可能性都市問題に民間企業ができること。~島根県大田市 世界遺産 石見銀山デジタルツインバースで挑む」

登壇者:株式会社ワントゥーテン 代表取締役 CEO/一般社団法人Metaverse Japan アドバイザー 澤邊芳明、大成建設株式会社 設計本部 先端デザイン室 古市理、株式会社石見銀山群言堂グループ 代表取締役社長 松場忠



■イベント概要

名称:Japan Empowerment Summit 2023 presented by Metaverse Japan

日程:2023年2月2日(木)

時間:10:00~21:00 (予定)

会場:渋谷ストリーム ホール

URL: https://mvjsummit.com/mvjs2023/

参加申込み(有料):https://japanempowermentsummit2023.peatix.com

※MVJ会員および官公庁自治体、パートナーは参加無料



■一般社団法人Metaverse Japanについて

領域で業界や企業の垣根を越えて最先端の情報や世界観を広く共有し、Web3時代に世界へ日本の力を解き放つハブとなることを目的とした団体。

「メタバース領域で個人やコミュニティが多様性を尊重しながら自由に活躍する社会を創る」をビジョンに掲げ、2022年3月14日に設立した。

URL:https://metaverse-japan.org/



■株式会社ワントゥーテン/1→10,Inc. について

人間の永遠の課題ともいえる『退屈』に挑み、人々の好奇心を掻き立て『没頭』を生み出すことをミッションとしている。先端テクノロジーによる社会課題解決をテーマに、最先端のAI技術を駆使したサービス開発や、プロジェクションマッピング・XRを活用した数々のプロジェクトを日本国内及び世界各国で展開する。

ドバイ万博日本館のデジタルシフト施策の企画製作、大阪・関西万博デザインシステム、旧芝離宮恩賜庭園や二条城、名古屋城でのライトアップイベント「YAKAI by 1→10」の企画・総合演出、また、エシカルプロジェクト月額支援サービス「ENU」、デジタルツイン空間でのメタバース「QURIOS」など先進的なプロジェクト多数。

URL:https://www.1-10.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/02-20:46)