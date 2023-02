[株式会社ワコム]

お絵かきやプログラミングにも気軽に使えるペンタブレットに、日々の学習に役立つSelfee Personalをバンドル



株式会社ワコムは、2023年2月28日(火)から4月30日(日)の期間限定で「One by Wacom(R)オンラインドリルパック」をワコムストア(https://estore.wacom.jp/ja-JP/)にて販売します。「One by Wacomオンラインドリルパック」は、パソコンに接続して簡単に使えるペンタブレット「One by Wacom」に、塾向けに教材を提供する株式会社日本コスモトピアが開発したオンラインサービス「Selfee Personal*」をバンドルした、小中学生の学習をサポートする特別モデルです。







【One by Wacomオンラインドリルパック】

「Selfee Personal」は手書き機能に対応したデジタル教材で、パソコンの画面上に直接回答を書いて学習することができます。教材に含まれる10万問を超える豊富な問題の中から自分の理解度に合わせて学習し、わからない問題は解説動画で確認することができます。より深い理解が得られ、お子様の自立学習の力を育てる機能が数多く備わっています。「One by Wacomオンラインドリルパック」をご利用いただくと、ご自宅にいながら本格的な学習が可能で、手軽にオンラインドリル学習をはじめることができます。







簡単にはじめられるペンタブレット

「One by Wacom」は、パソコンに接続するだけですぐご利用いただけます**。付属の専用ペンは電池や充電が不要で、軽量なので長時間でも快適に使えます。筆圧に対応し、アナログのペンと紙のように自然に書くことができます。「One by Wacomオンラインドリルパック」には「Selfee Personal」のほか、初心者からプロまで幅広く支持されるイラスト・漫画・アニメーションアプリ「CLIP STUDIO PAINT PRO (3ヶ月ライセンス)」やオンライン上でお友達や先生と楽しく共同作業ができるオンラインボードアプリもバンドルされています。はじめてペンタブレットを使う方にも使いやすいシンプルな機能の「One by Wacom」で、学習からお絵かき、スケッチ、画像編集、プログラミングの素材作成などを気軽に楽しむことができます。



価格

「One by Wacomオンラインドリルパック」は、ワコムストア(https://estore.wacom.jp/ja-JP/)でご購入いただけます。ペンタブレットはsmallとmediumの2サイズからお選びいただけます。ワコムストアの販売価格はsmallが9900円(税込)、mediumが12980円(税込)です。



※「One by Wacomオンラインドリルパック」のご購入はこちらから:

● One by Wacom small オンラインドリルパック

● One by Wacom medium オンラインドリルパック

*「Selfee Personal」の利用期限は開始時期にかかわらず一律2023年8月31日までとなっています。

**Windows、Macはドライバーのインストールが必要です。 Chorome OSではドライバーのインストールは不要です。



【ワコムについて】

株式会社ワコム(東証プライム: 6727)は、デジタルペンの技術を通して、「デジタルで描(書)く」体験をお客様の様々なニーズに合わせてお届けする、「テクノロジー・リーダーシップ・カンパニー」です。ワコムのペンタブレット製品は、全世界150以上の国と地域で、映画制作や工業デザインのスタジオ、デザイナー、マンガ家などのプロクリエイターから、趣味でイラストや写真加工を楽しまれる方まで幅広くご愛用いただいております。また、「書いて学ぶ」ことが欠かせない学校や塾など教育の現場、医療現場での電子カルテ等の記入、金融機関等での各種申込書、クレジットカードの電子サイン用にも、ワコムの製品は使用されています。さらには、オフィスや家庭で使われているデジタルペンを搭載したパソコン、タブレット、スマートフォン向けにもワコムのペン技術をOEM提供しており、多くのモバイルIT機器に搭載いただいています。 ワコムはこれからも、最先端技術との連携も視野に入れた新しいデジタルペンの体験と価値をお届けしてまいります。



※ワコム、Wacomは株式会社ワコムの商標または登録商標です。

※その他、本書に記載されている会社名または製品名は、各社の商標または登録商標です。

※本書に記載されている内容は発表時点のものです。やむをえない事情で当日の内容に変更が生じる場合があります。





<お客様からのお問い合わせ先>

ワコムインフォメーションセンター

電話:0120-056-814 (受付時間: 9:00~12:00 / 13:00~18:00、土日祝日を除く)

Eメール:tablet_info(at)wacom.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/28-14:16)