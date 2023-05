[株式会社Bace]

株式会社βace(東京都渋谷区、代表取締役:山下貴嗣)が展開する、日本発のスペシャルティチョコレート専門店 「Minimal - Bean to Bar Chocolate - (ミニマル)」(https://mini-mal.tokyo/) は、フィリピン産カカオ豆を使ったチョコレートに3種のナッツをトッピングすることで、ナッツ風味の多様性と適切な食感について実験した「EXPRIMENTAL #11 -ナッツ風味の多様性と適切な食感についての実験-」を、オンラインストアでは5月27日(土)より、富ヶ谷本店で2023年5月30日(火)より数量限定で販売します。







新しい食体験の提供をコンセプトにした、数量限定の実験的ライン最新作

「EXPERIMENTAL」とは、2019年から続く「カカオ豆の製造方法への探求の旅」をテーマとした、1年に5回のみ発売するシリーズです。特別な手間暇をかけて、新しいフレーバーの可能性を探る実験を積極的に行います。

種類や産地によって、フルーツやナッツなど多彩で豊かな風味を持つカカオ豆。さらにその味わいは、焙煎温度や時間など様々な要素によって繊細に変化します。その要素の“ある部分”に着目し、伸ばしたり、時には弱めたり様々な実験をして造られた板チョコレートが「EXPERIMENTAL」です。



ナッツ風味の多彩さと、その食感のおもしろさに出会う1枚

Minimalでは、世界各地のカカオ豆が持つフレーバーを39種に分類し、社内の開発指針にしています。本作では、その39種のフレーバーの中から改めて「ナッツ」フレーバーに着目しています。

ナッツ系の風味が特徴のフィリピン産カカオ豆を挽目違いの2種ブレンドし、理想のナッツのフレーバーを表現しました。さらに、下半に3種の代表的なナッツを用いることで、ナッツとよばれるフレーバーの多彩さと、その食感の面白さを体験していただけます。



・2度の丁寧な焙煎と挽目違いの2種をブレンドした、ナッツのためのチョコレート

比較的タンパクなナッツ系の風味が特徴のフィリピン産カカオ豆を丁寧に2度焼きし、深煎りに仕上げ、王道のナッツの風味を引き出しました。さらにそのカカオ豆を細挽きと粗挽きとし、2種をブレンドしています。細挽きのみでは、トッピングした3種のナッツがチョコレートの風味に負けてしまいます。ザクザクとした食感のある粗挽きのチョコレートをブレンドすることで、チョコレートがまろやか過ぎてくどいことや、ナッツより目立つ食感でノイズとならないようバランスを調整しました。



・カシューナッツ、アーモンド、くるみでフレーバーの多彩さと食感を楽しむ

代表的なナッツとして、カシューナッツ、アーモンド、くるみの3種を採用しました。この3種は軽い味わいから、より深い味わいへと分類され、皮付きのくるみは渋みを伴いより深い味わいとなります。さらにそのカリッとした食感や歯ごたえは魅力のひとつであり、それらを十分に感じていただけるよう大振りのスライス状にしてトッピングしました。



販売情報

【価格】¥2,160(税込)

【発売日】

オンラインストア:2023年5月27日(土)

富ヶ谷本店:2023年5月30日(火)

※無くなり次第終了

【取扱店】オンラインストア・富ヶ谷本店



素材と製法を探求するチョコレートの職人チーム「Minimal」







Minimal は世界のカカオ産地を訪れ良質なカカオ豆から職人が一つ一つ手仕事でチョコレートの製造をしています。「丁寧にシンプルに、最高の素材を活かし香りを最大限に引き出す」という原点に真摯に、国内外の星付きレストランやトップパティスリーで腕を磨いてきたパティシエ・ショコラティエ・職人達が切磋琢磨し、チームワークでMinimalのチョコレートやスイーツをつくります。







素材のカカオは現地で発酵・乾燥作業の研究やレクチャーを行い、カカオ農家と一緒に高品質高単価に適うフレーバーの開発を行います。プランテーションの名残があるカカオ産業のサステナブルな経済的自立を目指し、技術支援やフェアでエシカルな取引を行います。2019年は JICA の ODA 案件化調査プロジェクトでニカラグアにおいてカカオの調査を行いました。



素材を活かす“引き算”の思想と独自製法により、国際品評会で 7 年連続 73 賞を受賞。基本に忠実に、一方で伝統や手法にはとらわれない自由な発想で皆さまの生活に彩りを加える、“また食べたい!”と思っていただける「こころに遺るチョコレート」をお届けしたいと思います。



Minimal 店舗情報

カフェスペースを併設。コーヒーとチョコレート、パフェなどもお楽しみいただけます。



■Minimal 富ヶ谷本店

住所:東京都渋谷区富ヶ谷 2-1-9 1F

アクセス:小田急線「代々木八幡駅」、東京メトロ千代田線「代々木公園駅」徒歩 6分

営業時間:11:30~19:00(L.O 18:30) 定休日無



■Minimal The Baking 代々木上原

住所:東京都渋谷区上原 1-34-5

アクセス:各線「代々木上原駅」 徒歩2分

営業時間:11:00~19:00 定休日無



株式会社 βace概要

社名:株式会社 βace

代表者:代表取締役 山下貴嗣

所在地:151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷 2-1-9 アーバンテラス 21

従業員数:40 人(アルバイト含む)

業務内容:チョコレート製品の製造、販売



チョコレート専門店「Minimal - Bean to Bar Chocolate - 」の運営

Minimal - Bean to Bar Chocolate - 関連情報

ホームページ・オンラインストア:https://mini-mal.tokyo

LINE:https://page.line.me/yrn4346m?openQrModal=true

Instagram:https://www.instagram.com/minimal_beantobarchocolate

Twitter:https://twitter.com/Minimal_tokyo

Facebook:https://www.facebook.com/minimalchocolate/?fref=ts



